衞生署︰本港新增3宗感染基孔肯雅熱個案，全部為輸入個案

衞生署衞生防護中心表示，截至昨日下午五時，錄得3宗新增感染基孔肯雅熱個案，全部為輸入個案。

首宗個案涉及一名過往健康良好的79歲女子，居於南區。初步調查顯示，病人曾於7月1日至31日到廣東省佛山市探親，但未能記起曾否被蚊叮。她於8月4日開始出現發燒和關節痛，8月5日到瑪麗醫院急症室求診，同日入院並在無蚊環境下接受治療，現時情況穩定。她的血液樣本經檢驗後，證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。





由於病人潛伏期大部分時間在佛山市逗留，中心認為她是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。病人沒有其他同行人士或家居接觸者。中心正繼續流行病學調查，並已把個案通報廣東省衞生當局。





第二宗及第三宗個案涉及一名有長期病患的55歲男子及其過往健康良好的10歲兒子，他們居於葵青區。初步調查顯示，兩名病人於7月12日至8月3日到孟加拉國旅遊，8月3日返抵香港。男童報稱旅遊期間曾被蚊叮咬，而其父親未能記起曾否被蚊叮。該名55歲男子於7月27日在孟加拉國出現發燒和關節痛，返港後於8月4日到青衣長康普通科門診診所求診，獲轉介到瑪嘉烈醫院急症室求醫，同日入院在無蚊環境下接受治療。而男童於8月1日在孟加拉國出現類似病徵，返港後於同日到香港港安醫院-荃灣求診及入院治療，早前亦被轉送瑪嘉烈醫院在無蚊環境下接受治療。兩人現時情況穩定。他們的血液樣本經檢驗後，證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。





由於他們整個潛伏期在孟加拉國逗留，中心認為他們是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。病人的另外兩名家居接觸者亦為同行人士，現時沒有出現病徵，正接受醫學監察。中心正繼續流行病學調查，並已把個案通報孟加拉國衞生當局。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇