政府水 | 政府飲用水招標風波，物流署長陳嘉信向公眾致歉，承認程序有不足

樽裝飲用水供應商「鑫鼎鑫商貿有限公司」涉詐騙政府採購合約，檢討政府採購機制專責小組今日舉行首次會議。物流署署長陳嘉信首度開腔回應，指今次騙案令社會關注政府採購工作，亦令公務員對食水安全有疑慮，並承認程序確有不足，就此向公眾致歉。

他表示，事件突顯現有的採購機制，未必有足夠能力完全堵塞一些存心詐騙的投標者獲取政府合約。據他們初步了解，今次事件涉及有公司以不法手段獲得文件以滿足投標要求，令物流署人員審查時不能及時發現造假，是次檢討會特別注意如何加強警惕，防範詐騙，有需要全面審視現行機制，物流署會配合，務求盡快完成檢討並落實建議。

許正宇：若飲用水招標事件涉人為疏忽，按公務員紀律機制嚴肅處理

政府採購樽裝飲用水疑被詐騙，檢討政府採購機制專責小組今日舉行首次會議。財經事務及庫務局局長許正宇在會後表示，明白外界關注有無人要為事件負責，審計署已展開審查，如果發現有人為因素，的確是由疏忽引致，政府必定會按照公務員紀律機制或工作表現管理機制嚴肅處理。

他表示，專責小組涉及跨局和跨部門，希望藉不同同事的經驗、技術要求及法律層面，審視今次樽裝飲用水的招標過程、招標機制及不同節點的把關能力，了解合約管理過程有何不足，又強調會盡早交代改進採購程序，堵塞漏洞，不會等待3個月檢討完後才公布，中期就會有公布及要有所行動。

專責小組成員、財經事務及庫務局常任秘書長黎志華表示，政府的採購政策是以最具經濟效益，協助採購需要的貨品或服務，價錢及質素雙重並重。在過程中，希望確保公平、公開、清晰去採購。他說在今日開會後，會全力帶領局方人員，全力支持小組的工作，當優化建議落實後，會確保物流署人員全力落實及推進建議。

撰文：經濟通採訪組

