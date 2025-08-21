  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

政府水 | 政府飲用水招標風波，物流署長陳嘉信向公眾致歉，承認程序有不足

21/08/2025

 

政府飲用水招標風波，物流署長陳嘉信向公眾致歉，承認程序有不足

 

　　樽裝飲用水供應商「鑫鼎鑫商貿有限公司」涉詐騙政府採購合約，檢討政府採購機制專責小組今日舉行首次會議。物流署署長陳嘉信首度開腔回應，指今次騙案令社會關注政府採購工作，亦令公務員對食水安全有疑慮，並承認程序確有不足，就此向公眾致歉。

 

　　他表示，事件突顯現有的採購機制，未必有足夠能力完全堵塞一些存心詐騙的投標者獲取政府合約。據他們初步了解，今次事件涉及有公司以不法手段獲得文件以滿足投標要求，令物流署人員審查時不能及時發現造假，是次檢討會特別注意如何加強警惕，防範詐騙，有需要全面審視現行機制，物流署會配合，務求盡快完成檢討並落實建議。

 

許正宇：若飲用水招標事件涉人為疏忽，按公務員紀律機制嚴肅處理

 

　　政府採購樽裝飲用水疑被詐騙，檢討政府採購機制專責小組今日舉行首次會議。財經事務及庫務局局長許正宇在會後表示，明白外界關注有無人要為事件負責，審計署已展開審查，如果發現有人為因素，的確是由疏忽引致，政府必定會按照公務員紀律機制或工作表現管理機制嚴肅處理。

 

　　他表示，專責小組涉及跨局和跨部門，希望藉不同同事的經驗、技術要求及法律層面，審視今次樽裝飲用水的招標過程、招標機制及不同節點的把關能力，了解合約管理過程有何不足，又強調會盡早交代改進採購程序，堵塞漏洞，不會等待3個月檢討完後才公布，中期就會有公布及要有所行動。

 

　　專責小組成員、財經事務及庫務局常任秘書長黎志華表示，政府的採購政策是以最具經濟效益，協助採購需要的貨品或服務，價錢及質素雙重並重。在過程中，希望確保公平、公開、清晰去採購。他說在今日開會後，會全力帶領局方人員，全力支持小組的工作，當優化建議落實後，會確保物流署人員全力落實及推進建議。

 

撰文：經濟通採訪組

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

01888

建滔積層板

11.900

異動股

01810

小米集團－Ｗ

53.250

異動股

09698

萬國數據－ＳＷ

33.200

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01888 建滔積層板
  • 11.930
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.250
  • 09698 萬國數據－ＳＷ
  • 33.220
  • 01114 華晨中國
  • 3.970
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 53.750
股份推介
  • 00316 東方海外國際
  • 147.400
  • 目標︰$155.00
  • 02121 創新奇智
  • 6.720
  • 目標︰$7.50以上
  • 00062 載通
  • 10.400
  • 目標︰$12.00
  • 02232 晶苑國際
  • 6.790
  • 目標︰$7.20
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.250
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 124.400
  • 00700 騰訊控股
  • 617.500
  • 00001 長和
  • 52.350
  • 00388 香港交易所
  • 461.800
  • 00005 滙豐控股
  • 101.800
報章貼士
  • 02498 速騰聚創
  • 38.620
  • 目標︰--
  • 00066 港鐵公司
  • 27.580
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 19.440
  • 目標︰$20.00
熱炒概念股
即時重點新聞

25/08/2025 12:52  《午市前瞻》減息預期利好關注關稅談判，物管土儲豐厚地產股可追

25/08/2025 12:11  港股普遍顯著升半日成交逾兩千億，恒指收漲527點報25866

25/08/2025 12:11  【提振內房】上海優化樓市措施，外環不限購，房貸利率統一

25/08/2025 11:40  《Ａ股行情》滬指半日升0.86%，地產股領漲，成交已超2萬億

25/08/2025 11:13  《異動股》東方甄選重挫一成，全年純利暴跌逾99%幾乎轉虧

25/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５１﹒６６億元，買快手沽小鵬汽車

25/08/2025 08:59  【大行炒Ｄ乜】富瑞上調舜宇評級至買入，大和升李寧至持有

25/08/2025 11:36  《財資快訊》美電跌報７﹒８０７４，隔夜拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

比拼華爾街－溫傑 | 鮑威爾放鴿，跟股神買UNH？（有片）新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 騰訊、B站、快手、舜宇、李寧及名創優品最新評級/目標價新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

手機設備股｜舜宇下半年為何值得睇高一線？新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

控煙酒辦下星期一起 加強巡查全港公共運輸設施法定禁煙區！即時票控違例吸煙人士 定額罰款$1,500
人氣文章

小薯茶水間

杯裝蒟蒻易哽喉！明年4月1日起 禁售45毫米以下迷你杯裝蒟蒻果凍
人氣文章

Shopping What’s On

比亞迪純電SUV ATTO 2 登陸香港！售價$169,800 主打「首次買車」年輕市場 提供全港獨家「電芯終身保用」服務
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

深圳新派創意餐廳！潮汕甜橄欖雪糕、鯛魚湯凍布列塔尼藍龍蝦、黑虎蝦膠熟成鴨，北上尋味之旅
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

聲音藝術的殿堂！高級音響展後記：看國際巨頭工藝、香港本土音響品牌背後的故事
人氣文章

Art & Living

8月劇場地圖：小說改編《擠迫的愛情與生活》、男演員獨腳戲《冚家拆》、《破地獄》韓國篇
健康好人生 Health Channel
人氣文章
鼻咽癌 │ 30歲男長期鼻塞確診鼻咽癌，巨瘤塞滿鼻腔，醫生揭示3個異樣信號，盡快就醫
人氣文章
減壓養生素湯推薦：栗子百合核桃腰果湯，調理脾虛濕困與睡眠問題
人氣文章
起床後30分鐘是健康程式啟動時間：醫生建議完成4件事降低腦中風與心肌梗塞風險
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/08/2025 13:37
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/08/2025 13:37
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/08/2025 13:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/08/2025 13:21
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪25/08/2025
比拼華爾街－溫傑 | 鮑威爾放鴿，跟股神買UNH？（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 | 一周定存合集，滙豐周內三次上調定存息，建行3個...

24/08/2025 10:55

貨幣攻略

中國電動車領跑，出口何須鬥減價

22/08/2025 08:00

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處