施政報告 | 放寬投資移民門檻，住宅物業成交價門檻下調至3000萬元

行政長官李家超發表新一份《施政報告》指出，將優化「新資本投資者入境計劃」，如購買非住宅物業，可算入額由1000萬元提升至1500萬元，物業成交價則仍不受限制；如購買住宅物業，可算入額維持1000萬元，但可算入的住宅物業投資會放寬，成交價門檻由5000萬元下調至3000萬元。

優化基金、單一家族辦公室優惠稅制，推動房託基金納入「互聯互通」標的

《施政報告》稱，會進一步優化基金、單一家族辦公室和附帶權益的優惠稅制，吸引更多基金來港落戶。

另證監會積極推動房地產投資信託基金(REITs)納入「互聯互通」標的，提高兩地房託基金流動性；亦會配合優化合格境外有限合伙人（QFLP）機制，特別是加強與前海和上海合作，為內地私募市場引進更多境外資金。

此外，港投公司會通過直接或共同投資，培育具潛力的本地私募及對沖基金機構。

他稱，未來幾年，香港預料將成為全球規模最大的跨境財富管理中心。「跨境理財通2.0」優化措施自去年2月啟動後，內地投資香港的財富產品戶口由2.5萬個增至11萬個。

