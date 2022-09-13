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【新冠肺炎】李家超：內地來港人士毋需接種疫苗因風險較低

13/09/2022

　　行政長官李家超於出席行政會議前會見傳媒。對於有指內地人士在未接種疫苗的情況下來港，即獲發臨時疫苗通行證，李家超表示，內地人士來港不需要接種疫苗的政策已沿用多時，因為內地是全世界疫情風險最低的地方，風險相對香港低很多。他說，政府會留意整體疫情，但目前未有發現產生相關輸入個案。

 


「逆隔離」是長遠且不受疫情變化影響措施


　　對於深圳減少「健康驛站」名額減至1000人，李家超指，深圳目的是要控制當地疫情，他強調與深圳討論的「逆隔離」政策按內地防疫標準去處理，是一個長遠、且不受疫情變化影響的措施。


　　對於有意見認為，圍封強檢已失去原意，建議取消行動，李家超指，會以開放態度去聆聽各專家的意見。

 

確診水平仍高 三成公營醫療服務受影響


　　李家超表示，這星期確診數仍然是高，每日維持在8000至1萬宗，導致有三成公營醫療服務受影響；而且剛過中秋節，政府會密切留意疫情走勢。


　　他又再次呼籲市民盡快打疫苗，特別是兒童，過去一周亦有兒童染疫死亡及重症個案。他強調，新冠不是一般流感，而且染疫後亦會出現有「長新冠」後遺症。另外，如果接種率愈高，社會盡快回復到正常水平的機會亦會愈高。


按情況疫情管理 相信會舉辦成功的金融論壇


　　李家超表示，香港一直有舉辦金融高峰論壇，亦留意到很多人士對論壇感興趣，強調本港要保障政府醫療體系承受能力及高風險人士，當局會按情況進行疫情管理，相信本港可舉辦一個成功的論壇。


　　對於英女皇離世，他指，特區政府會派適當人員到大使館致哀。


　　近日一名58歲電工因誤殺患末期癌病的妻子，被判一年感化令，引起社會對安樂死的討論。李家超表示，政府會強化本港的醫療能力，社會上亦有不同資訊及支援，以提供心理援助。


撰文：經濟通採訪組

 

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