  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

陳國基：人才服務窗口下周三起接受申請　冀每年吸納3.5萬人

23/12/2022

　　政務司司長陳國基表示，社會各界對搶人才措施反應正面，搶人才即是以積極進取態度吸引人才來港，由下周三（28日）起，政府將會展開搶人才新措施，接受世界各地人才申請，「人才服務窗口」網站同日推出，初期由勞工及福利局營運，提供詳情及連接入境處，可網上交申請，一切手續會電子化進行，並提供衣食住行等訊息。

 

（資料圖片）


　　他指出，當局亦會設立實體辦公室，明年初為人手撥款向立法會申請，亦會就有關方面的申請及審批會全面理順及簡化，以縮短相關申請時間，政府有信心未來3年每年至少吸引3.5萬人，每人預計逗留至少12個月。


本港過去兩年流失約14萬人


　　陳國基表示，過去兩年本港流失約14萬人，有關數字是根據領事館簽發簽證離開香港的數字，但未有計及回流的人數。


　　他預計，「搶人才」相關措施每年可吸引約3.5萬人，粗略估計3年共吸引約10萬人，加上每年大學畢業生約5萬人、3年約15萬人，兩者合共3年可吸引約25萬人，足夠彌補過去兩年本港流失約14萬人。

 

推高才通計劃接受176間大學畢業生申請

　　

　　勞工及福利局局長孫玉菡表示，「高端人才通行證計劃」（高才通計劃）是未來政府招攬人才的亮點，當中年薪超過250萬元人士可不論學歷申請，另外來自世界8強大學的畢業生亦可申請，過去5年有3年以上經驗不設限額，剛畢業、不足3年經驗則設1萬人限額。


　　他指出，過去5年曾上榜大學都計算在內，共有176間大學符合條件，9間來自內地，5間屬於本地院校，政府目前只會認可本科生，又指非本地畢業生留港回港就業計劃，會擴大至大灣區校園，安排適用於科大、中大和浸大，而現有人才計劃，可同時申請配偶和18歲以下未婚子女來港。


　　他又提及，當局亦優化簽證年期，下周三起「高端人才通行證計劃」及「非本地畢業生留港回港就業安排」，首次簽證將為2年；一般就業政策、輸入內地專才計劃和優才計劃，首次簽證則為3年，若在港年薪超過200萬，第二個簽證將為6年。


引進重點企業辦公室已成立

 

（網頁截圖）

 

　　財政司司長陳茂波表示，引進重點企業辦公室現已成立，專門負責招攬內地和海外企業進駐香港，以及政務司司長領導的「人才服務窗口」，專責制訂並統籌招攬內地和海外人才的策略和工作。


　　他指出，目標重點企業包括生命健康科技、金融科技、人工智能、數據科學及新能源科技等行業，亦會參考各政策局的建議，並主動與相關企業進行商討，目前引進辦已有了首輪目標企業名單。


　　陳茂波又表示，港府從「未來基金」撥出300億元成立「共同投資基金」，新成立的香港投資管理有限公司會由金管局在投資、營運以及後勤等方面提供支持，又指香港投資管理有限公司將會成立自己的管理團體。

 

針對各金融科技細分領域提出支持政策及配套措施

 

　　財經事務及庫務局局長許正宇表示，金融科技有7個重點領域，當中包括銀行／借貸科技、虛擬資產/區塊鏈以及保險科技等，而政府將針對各金融科技細分領域，推出支持政策及配套措施，吸引重點企業落戶。


　　他提及，在支持金融科技企業落戶的措施中，政府會透過投資推廣署專門的金融科技團隊，為有意落戶香港的金融科技企業提供一站式配套，包括提供在港開業的諮詢服務，以及協助聯繫有關部門處理簽證申請等，亦會按需要發放各類金融科技資金援助項目的資訊等。


撰文：經濟通採訪組

 

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

02137

騰盛博藥－Ｂ

8.530

異動股

02313

申洲國際

86.300

異動股

01797

新東方在綫

56.900

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 32,876.83
    -150.66 (-0.456%)
  • 標準普爾500指數
    跌 3,804.98
    -17.41 (-0.455%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 10,388.81
    -87.31 (-0.833%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升87.115
變動率︰+4.654%
較港股︰+0.48%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升347.242
變動率︰+4.460%
較港股︰+2.13%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升108.933
變動率︰+4.101%
較港股︰+2.86%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌25.824
變動率︰-2.391%
較港股︰-2.18%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升4.610
變動率︰+1.319%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌71.320
變動率︰-1.191%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌19.220
變動率︰-4.140%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌9.300
變動率︰-7.738%
精選美股 More
沒有相關資料。
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/12/2022 10:09 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：23/12/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/12/2022 10:09 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02137 騰盛博藥－Ｂ
  • 8.530
  • 02313 申洲國際
  • 86.300
  • 01797 新東方在綫
  • 56.900
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 41.800
  • 02197 三葉草生物－Ｂ
  • 3.000
股份推介
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.495
  • 目標︰$0.60
  • 02319 蒙牛乳業
  • 35.700
  • 目標︰$40.00
  • 06055 中煙香港
  • 11.360
  • 目標︰$12.20
  • 00017 新世界發展
  • 21.900
  • 目標︰$26.00
  • 01299 友邦保險
  • 86.700
  • 目標︰$91.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 320.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 86.500
  • 03800 協鑫科技
  • 1.990
  • 00388 香港交易所
  • 340.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 183.200
報章貼士
  • 01113 長實集團
  • 48.250
  • 目標︰--
  • 00270 粵海投資
  • 7.810
  • 目標︰$9.50
  • 06690 海爾智家
  • 26.600
  • 目標︰$28.60
熱炒概念股
即時重點新聞

23/12/2022 16:29  《盤後部署》恒指聖誕假前報跌；中聯通連升四日，現時宜追入？

23/12/2022 17:54  【香港政情】習近平:李家超勇於擔當務實有為，充分肯定其工作

23/12/2022 16:18  政府推高才通計劃接受176間大學畢業生申請，發出2年通行證

23/12/2022 15:41  陳茂波:引進重點企業辦公室已成立，目標企業包括人工智能等

23/12/2022 10:45  【通關在望】傳入境處安排管制站員下周三重返崗位，高鐵隨時候命

23/12/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒７３億元，買美團沽小鵬

23/12/2022 08:17  【大行炒Ｄ乜】花旗恢復國泰買入評級，降旭輝至中性兼削目標

23/12/2022 16:43  《嚟緊炒Ｄ乜》騰盛博藥研發進展理想，股價料輕易上試２０銀

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

陳國基：人才服務窗口下周三起接受申請　冀每年吸納3.5萬人
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》中美邊制裁邊對話　疫情延燒滬指周瀉4%　人幣守7
人氣文章

新聞>財經熱話

《嚟緊炒Ｄ乜》騰盛博藥研發進展理想　股價料輕易上試20銀
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

【得獎名單】【etnet Chill賞你】The ONE X LILABOC 3 仔 2023 流行前衛月曆
人氣文章

小薯茶水間

膠袋徵費懶人包｜落實12.31加價至$1！冷凍食物無豁免！邊款包裝水果可獲派免費膠袋？非完全／完全包裝分不清！買外賣又點？8個膠袋FAQ
人氣文章

時事要聞

內地疫情升溫 搶藥搶快測蔓延本港 本地新症逼2萬新高 倘通關憂缺物資
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶女生日誌．Kogi Ko

聖誕節最後召集！以珠寶、腕錶作為節日禮物的好選擇，送上手腕間的浪漫與珍貴
人氣文章

Travel & Dining

散發港式優雅的高級音響酒吧、隱世英式小酒館！推介給下班後需要小酌一杯的你
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

布魯日的聖誕節：電影《殺手沒有假期》的誕生地，比利時保護最好的中世紀小城
健康好人生 Health Channel
人氣文章
跨代共融｜安老院舍與大學為鄰！長者、青年如何共創共樂？「跨代共融」將成未來最重要支援網絡？
人氣文章
消委會測試漱口水｜「MONDAHMIN」薄荷感最強！「必妥碘」孕婦不宜？邊幾款會導致牙漬、損味覺？同場加映：牙醫拆解漱口水6大迷思
人氣文章
消委會報告 | 派對做Gel甲必睇！7成Soak Off Gel指甲油含歐盟禁用成分！邊8款不含禁用致癌物最高分？$88 BEHOLD滿分性價比最高（附詳細評分）
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2022 23:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/12/2022 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章香港要聞23/12/2022
陳國基：人才服務窗口下周三起接受申請　冀每年吸納3.5萬人
人氣文章中國故事23/12/2022
《神州經脈》中美邊制裁邊對話　疫情延燒滬指周瀉4%　人幣守7
人氣文章財經熱話23/12/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》騰盛博藥研發進展理想　股價料輕易上試20銀
人氣文章財經熱話23/12/2022
【復常炒D乜】憧憬通關國泰無懼工會行動照升　大行唱好現價仍值博？
人氣文章財經熱話23/12/2022
【回顧展望－樓市把脈】明年樓價料跌幅收窄至5%　憧憬政府撤辣
人氣文章FOCUS23/12/2022
【FOCUS】Sea change來襲　「二馬」齊頭痛
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金