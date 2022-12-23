陳國基：人才服務窗口下周三起接受申請 冀每年吸納3.5萬人

政務司司長陳國基表示，社會各界對搶人才措施反應正面，搶人才即是以積極進取態度吸引人才來港，由下周三（28日）起，政府將會展開搶人才新措施，接受世界各地人才申請，「人才服務窗口」網站同日推出，初期由勞工及福利局營運，提供詳情及連接入境處，可網上交申請，一切手續會電子化進行，並提供衣食住行等訊息。

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他指出，當局亦會設立實體辦公室，明年初為人手撥款向立法會申請，亦會就有關方面的申請及審批會全面理順及簡化，以縮短相關申請時間，政府有信心未來3年每年至少吸引3.5萬人，每人預計逗留至少12個月。



本港過去兩年流失約14萬人



陳國基表示，過去兩年本港流失約14萬人，有關數字是根據領事館簽發簽證離開香港的數字，但未有計及回流的人數。



他預計，「搶人才」相關措施每年可吸引約3.5萬人，粗略估計3年共吸引約10萬人，加上每年大學畢業生約5萬人、3年約15萬人，兩者合共3年可吸引約25萬人，足夠彌補過去兩年本港流失約14萬人。

推高才通計劃接受176間大學畢業生申請

勞工及福利局局長孫玉菡表示，「高端人才通行證計劃」（高才通計劃）是未來政府招攬人才的亮點，當中年薪超過250萬元人士可不論學歷申請，另外來自世界8強大學的畢業生亦可申請，過去5年有3年以上經驗不設限額，剛畢業、不足3年經驗則設1萬人限額。



他指出，過去5年曾上榜大學都計算在內，共有176間大學符合條件，9間來自內地，5間屬於本地院校，政府目前只會認可本科生，又指非本地畢業生留港回港就業計劃，會擴大至大灣區校園，安排適用於科大、中大和浸大，而現有人才計劃，可同時申請配偶和18歲以下未婚子女來港。



他又提及，當局亦優化簽證年期，下周三起「高端人才通行證計劃」及「非本地畢業生留港回港就業安排」，首次簽證將為2年；一般就業政策、輸入內地專才計劃和優才計劃，首次簽證則為3年，若在港年薪超過200萬，第二個簽證將為6年。



引進重點企業辦公室已成立

（網頁截圖）

財政司司長陳茂波表示，引進重點企業辦公室現已成立，專門負責招攬內地和海外企業進駐香港，以及政務司司長領導的「人才服務窗口」，專責制訂並統籌招攬內地和海外人才的策略和工作。



他指出，目標重點企業包括生命健康科技、金融科技、人工智能、數據科學及新能源科技等行業，亦會參考各政策局的建議，並主動與相關企業進行商討，目前引進辦已有了首輪目標企業名單。



陳茂波又表示，港府從「未來基金」撥出300億元成立「共同投資基金」，新成立的香港投資管理有限公司會由金管局在投資、營運以及後勤等方面提供支持，又指香港投資管理有限公司將會成立自己的管理團體。

針對各金融科技細分領域提出支持政策及配套措施

財經事務及庫務局局長許正宇表示，金融科技有7個重點領域，當中包括銀行／借貸科技、虛擬資產/區塊鏈以及保險科技等，而政府將針對各金融科技細分領域，推出支持政策及配套措施，吸引重點企業落戶。



他提及，在支持金融科技企業落戶的措施中，政府會透過投資推廣署專門的金融科技團隊，為有意落戶香港的金融科技企業提供一站式配套，包括提供在港開業的諮詢服務，以及協助聯繫有關部門處理簽證申請等，亦會按需要發放各類金融科技資金援助項目的資訊等。



撰文：經濟通採訪組

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