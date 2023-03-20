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金管局：瑞信在港公司沒有對市場構成重大風險

20/03/2023

　　瑞士銀行同意以30億瑞士法郎(32.5億美元)股份代價收購瑞士信貸，瑞士央行將提供流動性援助支持收購。香港金管局及證監會表示歡迎。瑞士信貸在香港的業務包括一家受金管局監管的瑞士信貸香港分行，以及兩家受證監會監管的持牌法團，所有公司今天都將照常營業。客戶可以繼續透過該分行存取存款及使用瑞士信貸提供的交易服務買賣香港股票和衍生產品。


　　金管局指，瑞士信貸銀行香港分行總資產約為1000億港元，佔香港銀行業總資產少於0.5%，本地銀行業對瑞士信貸的風險承擔不大。香港銀行體系保持穩健，資本及流動性狀況充裕。2022年底本地註冊認可機構的總資本比率為20.1%，遠高於8%的國際最低要求。第1類機構的季度平均流動性覆蓋比率在2022年第4季為162.3%，遠高於100%的法定最低要求。


　　此外，瑞士信貸的持牌法團並非股票市場和衍生產品市場前十大活躍經紀商。截至今年2月底，瑞士信貸是第9大上市結構性產品發行人，佔未到期單位的總市值約4%。整體而言，他們沒有對香港市場構成重大風險。
　　金管局與證監會將繼續與瑞士當局保持緊密聯繫，並密切監察金融市場運作。

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