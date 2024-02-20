預算前瞻| 畢馬威料本年度財赤千三億，籲善用財政儲備發展機遇

政府將於下周三(28日)發表新一份財政預算案。畢馬威預計，港府於2023/24財政年度將錄得1300億元赤字，主要受土地相關收入和印花稅收入減少所影響。該行料截至今年3月底，本港財政儲備為7050億元。



畢馬威中國香港區稅務服務主管合夥人譚培立（John Timpany）表示，與其他司法管轄區相比，港府的財政狀況仍然穩健，故其建議政府可善用財政儲備，以提升香港競爭力及把握中長期發展機遇，例如鼓勵更多外國企業在港設立地區總部，又建議對在香港地區總部所得的合資格利潤，以標準稅率的50%徵稅，以吸引更多國際企業在港設立地區總部。畢馬威又建議引入特殊稅務虧損措施，以鼓勵投資於初創企業及科研項目。

（史寒冰攝）



籲補貼北都企業及檢討家族辦公室稅務優惠



為促進大灣區發展，畢馬威建議政府為在北部都會區設立的企業提供固定資產加速折舊免稅額補貼，以及檢討現行研發開支加計扣稅優惠政策，並將涵蓋開支延伸至於大灣區進行的研發活動項目，以保持香港稅制的競爭力。



畢馬威中國稅務合夥人梁愛麗建議，港府優化去年就家族辦公室所推出的稅務優惠措拖，例如擴大符合優惠的指明交易範圍，涵蓋虛擬貨幣、古董和藝術品等，此外，該行建議港府亦可放寬家族辦公室利得稅稅務優惠中從指明交易中所產生的附帶收入。



籲樓市撤辣 提供稅務優惠留人才



畢馬威中國稅務合夥人何家輝表示，建議重點企業向香港人才提供的股份獎勵，獲薪俸稅豁免，並同時取消樓市「辣招」，以吸引和挽留優秀人才。



在支援本港企業與民生方面，畢馬威建議政府增加子女免稅額，並為合資格在職家庭就僱用家庭傭工提供稅務減免，以及為供養16歲或以下子女或由祖父母照顧傷殘受養人的在職父母提供5萬元免稅額，亦建議提高子女免稅額，並寬減100%利得稅薪俸稅及個人入息課稅，上限6000元。



畢馬威籲樓市全面撤辣 重新審視稅制及本港收入結構



畢馬威料2023/24年度政府財赤達1300億元，土地相關收入及印花稅收入分別較政府原先估計少510億及340億元。畢馬威中國稅務合夥人梁愛麗認為，港府開支佔本地GDP比例一向維持在約20%水平，相比起鄰近地區而言偏低，她認為港府未必需要縮減開支。



對於社會有意見指，政府應暫停或撤銷大型基建項目，梁愛麗認為，應考慮有關基建是否有助本港長遠發展需要，以及基建帶來的經濟效益和就業機會，不應貿然因短期的財赤而撤銷有關項目。對於檢討官員及公務員的薪酬，她指目前已有調整機制。



建議重新審視稅種及政府收入結構



對於社會有意見指要增加稅種，畢馬威中國稅務合夥人何家輝指，不應討論增加單一稅種，而是應該審視現有稅制和本港的經濟定位，並推出針對性措施。



梁愛麗補充，對上一次審視稅制已經是約20年前，至今本港和鄰近地區的經濟已有不同變化，她認同應審視現有稅基和政府收入結構，同時要維持本港優勢，例如現行低稅率、稅種簡單的特點。



建議全面撤辣



畢馬威建議政府在新一份財政預算中，取消樓市「辣招」，何家輝指，辣招原意為了管制樓市需求，但如今樓市炒賣、投機情況並不嚴重，政府在上一份施政報告中減辣後，亦不見炒賣風氣增加；他認為樓市表現仍有很多影響因素，但撤辣有助留住人才，應完全撤辣。

撰文：經濟通採訪組

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動