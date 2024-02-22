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香港新聞| 發展局：建議流浮山發展數碼科技樞紐，尖鼻嘴白泥發展生態旅遊

22/02/2024

　　發展局公布流浮山發展建議，總開發面積411公頃，當中元朗流浮山、尖鼻嘴、白泥一帶將劃為重點發展創科及生態旅遊產業，流浮山海鮮市場會原址保留。

 

發展局：建議流浮山發展數碼科技樞紐，尖鼻嘴白泥發展生態旅遊

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　　政府指項目造價將視乎發展模式，下月6日會就流浮山發展方案展開兩個月公眾參與活動，第二季做環境影響評估。

將建商業和科技園區

　　數碼港獲邀作研究，根據初步結果，政府已初步預留15公頃土地，發展一個商業和科技園區，可提供總樓面面積約38萬平方米，將於年內展開進一步研究，確定發展計劃細節。數碼港董事劉國勳則表示，流浮山鄰近深圳前海，互相可產生協同效應。

參考聖淘沙模式發展尖鼻嘴和白泥

　　另外，尖鼻嘴和白泥將參考新加坡聖淘沙模式，重點發展生態旅遊產業，包括在沿海位置營造一條可供騎單車的4.8公里海濱長廊。


　　發展局發言人稱，未有估算整個項目造價，視乎發展模式，如採用原址換地，政府承擔較少，若以「片區」發展，土地面積會由政府決定，亦會公開招標，強調由政府主導，又強調該項目並非地產項目。

 

撰文:經濟通採訪組

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