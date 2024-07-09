國際要聞 | 印度總理莫迪結束訪俄，向普京強調兩國緊密關係

鑒於印俄近期缺乏高層會晤，雙邊議程的一些問題積聚，需要得到解決

國務院發言人米勒回應稱，印度在與俄羅斯接觸時應明確指出，尊重烏克蘭主權的必要性

印度總理莫迪於周二（9日）結束對俄羅斯為期兩天的正式訪問，期間與俄總統普京舉行了會談。

推薦閱讀：

動漫節7.26舉行，增小童門票但現場不設售票處

第25屆香港動漫電玩節將於本月26至30日在灣仔會展舉行，今年增設小童門票，售價20元，成人門票則維持42元........

【大國博弈】外交部：堅決反對北約拿中國當借口，東進亞太

在外交部例行記者會上，有記者提問稱，北約秘書長斯托爾滕貝格在北約峰會前夕表示，此次峰會的主題之一是北約的全球夥伴關係.....



印度高級外交官員透露，由於莫斯科正在深化與中國的關係，莫迪此次訪問旨在向普京發出雙方保持密切關係的訊號。官員還指出，鑒於印俄近期缺乏高層會晤，雙邊議程的一些問題積聚，需要得到解決。



在美國國務院的例行記者會上，有記者追問如何看待莫迪在北約華盛頓峰會前夕訪問俄羅斯。國務院發言人米勒回應稱，印度在與俄羅斯接觸時應明確指出，尊重烏克蘭主權的必要性。

撰文：經濟通市場國金組

2024-07-09｜安踏次季銷售增 無助挽回股價？｜紫金利好消息已反映？｜丘鈦反彈未完？｜

#KK星期二 #林嘉麒 #直播｜hot talk 1點鐘

【你點睇】中環海濱充氣奇蹟展展品外貌惹網民嘲笑► 立即投票