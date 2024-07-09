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國際要聞 | 印度總理莫迪結束訪俄，向普京強調兩國緊密關係

09/07/2024

  • 鑒於印俄近期缺乏高層會晤，雙邊議程的一些問題積聚，需要得到解決

  • 國務院發言人米勒回應稱，印度在與俄羅斯接觸時應明確指出，尊重烏克蘭主權的必要性

 

國際要聞 | 印度總理莫迪結束訪俄，向普京強調兩國緊密關係

　　印度總理莫迪於周二（9日）結束對俄羅斯為期兩天的正式訪問，期間與俄總統普京舉行了會談。

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在外交部例行記者會上，有記者提問稱，北約秘書長斯托爾滕貝格在北約峰會前夕表示，此次峰會的主題之一是北約的全球夥伴關係.....


　　印度高級外交官員透露，由於莫斯科正在深化與中國的關係，莫迪此次訪問旨在向普京發出雙方保持密切關係的訊號。官員還指出，鑒於印俄近期缺乏高層會晤，雙邊議程的一些問題積聚，需要得到解決。


　　在美國國務院的例行記者會上，有記者追問如何看待莫迪在北約華盛頓峰會前夕訪問俄羅斯。國務院發言人米勒回應稱，印度在與俄羅斯接觸時應明確指出，尊重烏克蘭主權的必要性。

撰文：經濟通市場國金組 

 

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