etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

美國議息 | 特朗普緊急安插親信未奏效，米蘭主張減息半厘無人響應

18/09/2025

美國議息 | 特朗普緊急安插親信未奏效，米蘭主張減息半厘無人響應

 

 

　　美國聯儲局結束議息會議，一如市場普遍預期，宣布減息0.25厘。特朗普總統的親信米蘭雖然搶閘成為理事，但卻未能影響會議結果，成為唯一主張減息0.5厘的與會成員。

 

　　這是自2024年12月以來的首次減息。特朗普在會前緊急安插米蘭入局，並公開表示聯儲局會大幅減息，令市場一度預料減幅可能達到0.5厘。

 

　　聯儲局主席鮑威爾在會後記者會上透露，在聯邦公開市場委員會(FOMC)內部，對於一次過減息0.5厘的建議並未獲得廣泛支持。本次議息結果以11票贊成、1票反對獲得通過。唯一持異議的是新任理事米蘭，他主張應更激進地減息0.5厘。

 

鮑威爾：委員會密切關注就業與通脹雙重目標

 

　　鮑威爾指出，此次減息是一次風險管理性質的行動。他強調，貨幣政策並非處於預設路徑之上，未來的決策將依賴於陸續出爐的經濟數據、前景變化及風險平衡。

 

　　他表示，委員會正密切關注就業與通脹雙重目標所面臨的緊張局勢。儘管失業率仍處於低位，但近月已微升至4.3%，職位增長顯著放緩，就業市場的下行風險有所增加。與此同時，通脹近期有所回升且依然偏高　。鑑於風險平衡已發生轉變，委員會認為採取行動是合適的。

 

　聯儲局在會後聲明中重申，經濟活動增長已見放緩，並新增了職位增長已經減慢的措辭，同時承認經濟前景的不確定性仍然很高。

撰文：經濟通市場國金組

