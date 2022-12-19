【回顧展望－俄烏戰事】俄烏開戰歐洲經濟重傷

俄羅斯總統普京今年2月24日出兵烏東，烏克蘭則在西方國家支持下展開反擊，雙方已持續交戰10個月。除戰場上士兵傷亡慘重外，俄羅斯與西方亦陷入經濟戰。

俄方依借能源大國優勢有效穩定金融體系，但歐洲在能源短缺、通脹高企、美國油氣坐地起價等因素下，遭受經濟萎縮和去產業化等嚴重危機。展望明年，由於俄烏戰爭仍未見到在短期結束的曙光，歐洲經濟和產業技術恐會持續受人創，歐盟內部分裂亦會加劇。

俄烏戰火持續重創歐洲經濟，圖為烏克蘭軍隊向烏東發射重炮。（美聯社）

西方對俄經濟戰失利

在烏克蘭軍隊抵抗俄軍攻勢之時，G7、歐盟等組織在戰爭初期便對俄羅斯採取經濟制裁，試圖透過金融戰引發俄國內亂，並發生內部革命推翻普京政權。其中一個被視為「核彈級」的金融制裁，便是把俄羅斯逐出SWIFT系統。

這導致盧布兌美元在3月暴跌，創下121.52盧布的歷史低谷。不過，俄央行行長纳比乌里娜隨即推出連串反制措施，包括在初期控管股票、外匯等金融市場資金流通，並強制以盧布結算俄羅斯債務和油氣交易等，成功穩定盧布幣值，美元兌盧布現時已回落至64左右。

俄羅斯的另一個危機是通脹上升，在各國禁運導致市場貨物短缺之下，俄通脹年率在4月達到17.83%的峰值。但在與G7和歐盟以外國家的貿易上升後，通脹壓力減緩，至本月回落至12.65%。

普京日前總結今年俄羅斯經濟表現時表示，本年度俄GDP將下降2.5%，低於此前預測的2.9%。他說，西方毀滅俄羅斯經濟的打算未能實現。俄羅斯物價水平在3至4月大幅上高後，從5月起幾乎沒有變化。而在天然氣本幣支付下，盧布更已成為今年世界最強貨幣之一。截至12月15日止，今年以來，美元兌盧布貶值13.57%。

歐洲理事會主席米歇爾宣布對俄制裁新進展。（美聯社）

歐盟對俄9輪制裁重創自身經濟

由於俄羅斯在軍事上有核武作為後盾，經濟上有能源等天然資源支持，並且與歐盟和G7以外大部分國家維持了正常貿易來往，因此並未如西方在戰爭初期預料般，會在短期內發生內部崩潰。相反，歐盟對俄已推出9輪制裁，非但沒有產生效果，反而重創自身經濟。

由於歐盟對俄羅斯實施能源制裁，改為依賴美國等國家用海運方式輸送油氣等，導致能源價格飆升，刺激各國通脹升至30至40多年來的最水平。此外，由於連接俄羅斯與歐洲的北溪1號和2號天然氣管道遭到不明力量爆破，俄烏即使在未來達成停火協議，亦難以在短期內恢復俄氣輸送。

以歐盟最重要的經濟引擎德國為例，在俄烏開戰之前，德國有40%天然氣供應來自俄羅斯。德媒指出，天然氣供應短缺和原料價格上升，推動電費上漲，將令德國經濟損失1000億歐元。更為嚴重的問題是，德國無法在短期內找到可以完全替代俄羅斯的供應商。

歐洲面臨電力短缺，推高民生及工業生產成本。（美聯社）

美國《削減通脹法》打壓歐洲產業

德國11月通脹年率達到10%，是連續第3個月突破雙位數，其中能源和食品價格分別上漲38.7%和21.1%。除影響民生之外，能源和電費上漲推高生產成本，令當地產業外移至美國和亞洲。

更甚者，美國天然氣供應商不僅抬高價格，拜登政府亦透過《削減通脹法》，以補貼手法打壓歐洲綠色產業空間。法國總統馬克龍早前訪問美國時，就上述問題向拜登表達關注，而歐盟亦警告不惜對美國發動貿易戰。

面對俄羅斯能源的斷供和美國的坐地起價，歐洲明年經濟可謂「前有狼，後有虎」。面對不明朗的經濟前景，為確保歐元區金融體系穩定，亦令歐洲央行（ECB）如履薄冰。該行上周四（15日）宣布年內最後一次議息結果，跟隨美國加息50基點至2厘。

雖然加息有助於歐元抵擋強勢美元的衝擊，但亦令本已脆弱的歐元區經濟百上加斤。ECB預期明年經濟增長僅達0.5%。行長拉加德更表示，面對歐元區史上最嚴重通脹，要為長期緊縮做好準備。她的言論預示，歐洲仍將在未來一段時間，籠罩在戰爭、惡性通脹與經濟衰退的陰霾中。

經濟通通訊社評論員 范強

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