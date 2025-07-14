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比拼華爾街－溫傑 | 大市受累關稅戰，AMD具競爭力（有片）

14/07/2025

　　貿易戰憂慮升溫，市場擔心全球經濟將受負面影響，上周五（11日）美股顯著回吐，亦因而拖累全周計三大指數均下跌。以標指為例，上周下跌0.3%，收報6259點。

 

美國陸續發出關稅信

 

　　上周美國陸續向不同國家發出「關稅信」，成為了市場焦點，以下筆者簡單跟進：

 

* 以日本及南韓等14個首批國家計，稅率由25%到40%不等。

* 而在次批另外8個國家之中，巴西被徵收的稅率達50%。

* 特朗普在社交平台宣布，對加拿大商品徵收35%關稅。

* 特朗普其後再在於社交平台發布關稅信函，宣布向歐盟及墨西哥徵收30%關稅。

* 華府計劃對大多數貿易夥伴徵收15%或20%的關稅
　
　

　　市場憂關稅稅率增加或阻經濟增長，料會進一步為美股帶來波動。芝加哥聯邦儲備銀行行長古爾斯比(Austan Goolsbee)更擔心，新關稅可能會引發市場對新一輪通脹的擔憂，迫使美國聯儲局或需要繼續按兵不動。

 

聯儲局關注未來通脹走向

 

　　事實上，上周聯儲局公布了6月議息會議紀錄，雖然顯示多數官員預計，今年在適當情況下應減息，但對政策看法分歧較大。更重要的是，有別於市場一般相信，關稅只會對通脹帶來一次性的影響，現時大部分委員已注意到關稅持續推高通脹的風險或有所增加(While a few participants noted that tariffs would lead to a one-time increase in prices and would not affect longer-term inflation expectations, most participants noted the risk that tariffs could have more persistent effects on inflation.)。

 

　　根據最新數據，7月30日減息的機會已跌至約5%，9月17日的機會降至約六成（一個月前則為超過75%）。

 

留意經濟數據及業績

 

　　本周要同時留意經濟數據及企業業績，前者包括CPI、PPI及零售銷售等多項數據，預期CPI按月及按年將分別上升0.3%及2.7%，核心CPI按月及按年估計分別上升0.3%及3%，零售銷售則預期持平；業績方面，本周開始是高峰期，打頭陣會是金融股，花旗、摩根大通及道富等企業將於周二（15日）公布季績，另外周三（16日）至周五（18日）更會有更多其他權重股公布業績。

 

AMD首季業績亮麗

 

　　本周為大家介紹半導體設計公司超微半導體(Advanced Micro Devices, AMD)(US.AMD)。其上季收入為74.4億美元，升36%，高於市場預期的71.3億美元。當中，數據中心部門收入為37億美元，升57%，同樣勝預期。經調整每股收入96美仙，高於預期的94美仙。筆者預期全年每股盈利(EPS)為2.76美元，明年更是爆發之年，盈利有望大升至3.7美元左右水平。

 

新晶片具性價比優勢

 

　　業績理想，除受惠行業急速發展外，集團產品的競爭力亦不斷增加。根據資料，集團早前正式推出的MI355X晶片，推理速度是英偉達B200的2.2倍，同時其在自建集群上的總擁有成本比B200低33%，具性價比優勢，中長線前景可期。

 

　　惟近期股價已顯著上揚（上周五收報146.42美元，過去一個月升幅為24%，預期市盈率超過50倍），加上成本只是用家的其中一個考慮因素，不代表集團一定可取得英偉達於晶片或數據中心的市場份額，建議把握每次回調時才吸納。《香港股票分析師協會理事　溫傑》

 

 

筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

 

＊《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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