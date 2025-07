比拼華爾街-溫傑 | 大市受累關稅戰,AMD具競爭力(有片)

貿易戰憂慮升溫,市場擔心全球經濟將受負面影響,上周五(11日)美股顯著回吐,亦因而拖累全周計三大指數均下跌。以標指為例,上周下跌0.3%,收報6259點。

美國陸續發出關稅信

上周美國陸續向不同國家發出「關稅信」,成為了市場焦點,以下筆者簡單跟進:

* 以日本及南韓等14個首批國家計,稅率由25%到40%不等。

* 而在次批另外8個國家之中,巴西被徵收的稅率達50%。

* 特朗普在社交平台宣布,對加拿大商品徵收35%關稅。

* 特朗普其後再在於社交平台發布關稅信函,宣布向歐盟及墨西哥徵收30%關稅。

* 華府計劃對大多數貿易夥伴徵收15%或20%的關稅





市場憂關稅稅率增加或阻經濟增長,料會進一步為美股帶來波動。芝加哥聯邦儲備銀行行長古爾斯比(Austan Goolsbee)更擔心,新關稅可能會引發市場對新一輪通脹的擔憂,迫使美國聯儲局或需要繼續按兵不動。

聯儲局關注未來通脹走向

事實上,上周聯儲局公布了6月議息會議紀錄,雖然顯示多數官員預計,今年在適當情況下應減息,但對政策看法分歧較大。更重要的是,有別於市場一般相信,關稅只會對通脹帶來一次性的影響,現時大部分委員已注意到關稅持續推高通脹的風險或有所增加(While a few participants noted that tariffs would lead to a one-time increase in prices and would not affect longer-term inflation expectations, most participants noted the risk that tariffs could have more persistent effects on inflation.)。

根據最新數據,7月30日減息的機會已跌至約5%,9月17日的機會降至約六成(一個月前則為超過75%)。

留意經濟數據及業績

本周要同時留意經濟數據及企業業績,前者包括CPI、PPI及零售銷售等多項數據,預期CPI按月及按年將分別上升0.3%及2.7%,核心CPI按月及按年估計分別上升0.3%及3%,零售銷售則預期持平;業績方面,本周開始是高峰期,打頭陣會是金融股,花旗、摩根大通及道富等企業將於周二(15日)公布季績,另外周三(16日)至周五(18日)更會有更多其他權重股公布業績。

AMD首季業績亮麗

本周為大家介紹半導體設計公司超微半導體(Advanced Micro Devices, AMD)(US.AMD)。其上季收入為74.4億美元,升36%,高於市場預期的71.3億美元。當中,數據中心部門收入為37億美元,升57%,同樣勝預期。經調整每股收入96美仙,高於預期的94美仙。筆者預期全年每股盈利(EPS)為2.76美元,明年更是爆發之年,盈利有望大升至3.7美元左右水平。

新晶片具性價比優勢

業績理想,除受惠行業急速發展外,集團產品的競爭力亦不斷增加。根據資料,集團早前正式推出的MI355X晶片,推理速度是英偉達B200的2.2倍,同時其在自建集群上的總擁有成本比B200低33%,具性價比優勢,中長線前景可期。

惟近期股價已顯著上揚(上周五收報146.42美元,過去一個月升幅為24%,預期市盈率超過50倍),加上成本只是用家的其中一個考慮因素,不代表集團一定可取得英偉達於晶片或數據中心的市場份額,建議把握每次回調時才吸納。《香港股票分析師協會理事 溫傑》

筆者並非證監會持牌人,並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

