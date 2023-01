【洪灝專訪】押聯儲減息?「願望成真」反而禍臨頭! (有片)

「Be careful what you wish for」!眼見美聯儲局周四(2日)將揭盅2023年首次議息結果,期貨市場押注下半年減息,到底是祝福還是詛咒?對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝近日接受《經濟通通訊社》訪問時就警告,減息對全球風險資產並非好消息,而是壞消息。



他解釋,相比利率的高低,央行的公信力更重要,當美國通脹仍在「6」字頭水平運行,實質利率持續為負,一旦美聯儲局在此背景下減息,意味其政策公信力受到極大衝擊,「市場將跌得更厲害。」

