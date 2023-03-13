【兩會焦點－專訪】楊德斌：促數據流通 冀在港建國際數據交易所

作為今年政府工作的重點之一，數字經濟再次被寫入政府工作報告。從2017年「促進數字經濟加快發展」，到2023年「大力發展數字經濟」。對香港來說，數字經濟發展的機遇在哪裏？港區全國人大代表楊德斌接受《經濟通通訊社》專訪，詳談如何促進數據的跨境、跨國流動。他希望在香港成立國際數據交易所，認為經濟數據也可以把握好香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。「過去，香港是貨物的進出口港口，現在要發展數字經濟，就要做好數據的進出口。」

楊德斌指，希望在香港成立國際數據交易所，把握好香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。(受訪者提供)



目標第1步是數據流通到香港 第2步是流通到「一帶一路」國家



作為研究數據流通的專家，楊德斌有著多個身份，他是香港特區政府數字經濟發展委員會委員、大灣區國際信息科技協會會長以及數睿科技創始人，也是香港特區政府原資訊科技總監。



香港於去年6月成立數字化經濟發展委員會，由財政司司長陳茂波擔任主席，旨在推動香港數字化經濟的進程，裏面的跨境數據接駁小組由楊德斌為召集人。楊德斌表示，這次帶來兩會的建議主要是關於做好內地數據跟香港數據相互流通，在香港建立國際數據交易所。

楊德斌表示，這次帶來兩會的建議主要是關於做好內地數據跟香港數據相互流通，在香港建立國際數據交易所。(受訪者提供)



楊德斌指出，目前國內數據是不可以隨意出境，需要通過層層經過審批，香港則可以做國際化數據交易。目標第1步是數據流通到香港，第2步爭取數據流通到「一帶一路」國家。用香港的國際化作為連接，在香港做國際數據交易所。他認為，香港是普通法系，是國際比較認可的合同制度。一些跨國企業更傾向於香港的法律環境和專業服務。而且，香港能夠提供律師，會計師等專業服務，可以做好交易數據交易。



建議數據跨境交易可在大灣區先行先試 用沙盒模式探索



楊德斌指出，更重要的是推動數據流通。「數據中心只是一個物理空間，裏面生產甚麼的東西才是最重要。」經過脫敏之後，只要不涉及個人隱私以及國家安全，大數據作為商業用途，中間的空間非常巨大。比如交通流量、人流數字、健康數據等，這些數據對各行各業的用處都很大。他認為數據交易是一個很好的商機。香港和內地的互補性很強。香港更國際化，內地則市場大，數據體量規模大。「如果可以引流部分到香港交易，香港的數據交易量會呈爆發性增長。」



自去年滴滴上市被叫停後，國內的數據跨境監管趨嚴，數據跨境流通可以如何破局？楊德斌認為，可以在大灣區先行先試。用沙盒模式探索，通過不斷的嘗試，使香港和內地的監管部門都放心。現在兩邊監管部門已開始討論和溝通。，希望能盡快有好的消息。



要幫助香港中小企用好數字發展手段



就香港數字經濟的發展重點，楊德斌也提出了自己的看法。他認為，香港要先做好自己的數字經濟發展。幫助中小企用好數字發展手段，優化競爭力及商業運作。但他同時也指出，中小企轉型數字化發展困難，會面臨成本比較高的問題。因為起步門檻比較高，不像大公司有專門部門做數字化轉型，需要依靠第三方服務商，增加額外開銷。政府可以考慮再推科技券，資助中小企業利用科技券採購不同的技術和產品。



如何看待CHATGPT今年的發展異常火爆？楊德斌認為，人工智能會經過不斷的演變的過程，不斷的深化和帶來新的特突破點。他舉例，幾年前AlphaGo打敗了中國和韓國的頂圍棋高手，曾帶來一波熱潮，但很快就沒有了下文。現在CHATGPT的爆紅並非突如其來，而是經過很多沉澱和機械學習，才會有現在的產品。可能再過5年CHATGPT被別的新產品顛覆，這個過程會不斷的重覆。他同時也指出，產品不成熟可能會帶來一些風險，比如出現一些道德倫理問題，需要開始思考如何立法規範。

撰文:濟通通訊社駐京記者黃燕明、記者吳迪北京專電

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇