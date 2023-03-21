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【專訪】陶冬：美國「咆哮時代」的啟示（有片）

21/03/2023

　　幾乎人人都知道1929-1933年的「大蕭條時代」，但很少人知道在此之前的「咆哮時代」，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時，就將此稱為美國的一個黃金年代，也在歷史上開啟了「內循環」概念。由於那時候的美國總統叫柯立芝，這場繁榮又被稱為「柯立芝繁榮」。

 

柯立芝繁榮

 

　　他介紹， 這個奠定美國世界霸權地位的時代，靠的是三點。首先，第一次世界大戰結束，美國經濟沒有受到戰火的影響，反而從大量欠債變成了世界上最大的債主。

 

　　第二點是美國工業在生產程序上出現突破，　由汽車大亨亨利-福特發明的基於產品標准化的流水線作業普及，令生產力以每年超過5%上升，碾壓式地超越了歐洲的英國、法國和德國。

 

　　最後一點就是柯立芝的無為之治。這位美國總統信奉古典主義經濟學，倡導自由放任式的管制（laissez faire），小政府、大市場、低稅率、削減政府開支、不支持工會、不反對壟斷、扶植私人大企業發展，給了民間資本極大的空間去經營、擴張和變革，為經濟注入了巨大的活力。

 

福特倡漲工資助「內循環」

 

　　陶博又特別提及汽車大亨享利．福特。福特的另一發明是，支付給工人高過一般生活費用的工資，讓他們有能力購買汽車，並推出每周五天每天八小時工作制。工人擁有了購買力，擁有了享受消費的時間，需求就井噴而出了。福特其實是現代史上，擁有「內循環」思路的第一人。

 

花無百日紅

 

　　上世紀20年代確實是美國經濟史上一個超級繁華的時代，也奠定了美國世界老大的地位。但是，花無百日紅，民眾對未來的憧憬、銀行監管的缺失和過度槓桿投機，也為之後的經濟蕭條埋下了伏筆。

 

 

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