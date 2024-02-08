【洪灝策略】洪灝：長周期資產往往超調，開發商現金流缺口大（有片）

嘉賓：GROW思睿首席經濟學家 洪灝

思睿駐港首席經濟學家洪灝接受訪問時就指，房子是一個長周期的資產，意味調整的時候往往是會超調。面對所謂「剛需」亦成鏡花水月，今年房地產商的現金流缺口或按年增40%至18到19萬億元。

對於港府全力提升盛事之都地位，他以一年一度在港舉行的Art Basel為例，但要經濟復甦，需要有更高層的設計，要有整個發展的路線圖。在亞洲非常成功，令香港成為亞洲藝術中心。