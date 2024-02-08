【洪灝策略】洪灝：長周期資產往往超調，開發商現金流缺口大（有片）
08/02/2024
嘉賓：GROW思睿首席經濟學家 洪灝
思睿駐港首席經濟學家洪灝接受訪問時就指，房子是一個長周期的資產，意味調整的時候往往是會超調。面對所謂「剛需」亦成鏡花水月，今年房地產商的現金流缺口或按年增40%至18到19萬億元。
對於港府全力提升盛事之都地位，他以一年一度在港舉行的Art Basel為例，但要經濟復甦，需要有更高層的設計，要有整個發展的路線圖。在亞洲非常成功，令香港成為亞洲藝術中心。
08/02/2024
嘉賓：GROW思睿首席經濟學家 洪灝
思睿駐港首席經濟學家洪灝接受訪問時就指，房子是一個長周期的資產，意味調整的時候往往是會超調。面對所謂「剛需」亦成鏡花水月，今年房地產商的現金流缺口或按年增40%至18到19萬億元。
對於港府全力提升盛事之都地位，他以一年一度在港舉行的Art Basel為例，但要經濟復甦，需要有更高層的設計，要有整個發展的路線圖。在亞洲非常成功，令香港成為亞洲藝術中心。
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/02/2024 17:29
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/02/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/02/2024 17:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/02/2024 16:40
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