比拼華爾街－溫傑 | 留意美國議息，亞馬遜推新晶片（有片）

美國消費信心回升，加上憧憬聯儲局減息，美股三大指數於上周五（5日）均溫和向好，升幅為0.2%至0.3%。以標指計，一度升至最高6895點，距離歷史高位只差0.35%，表現優於筆者預期。一周計，三大指數同受惠於減息預期而上升，道指、標指及納指分別上升0.5%、0.3%及0.9%，羅素2000指數則上升0.8%。

經濟數據方面，繼續呈現勞動市場略差而其他數據優於預期的情況。以上周五計，當局公布了消費信心指數及個人消費開支平減指數(PCE)，反映經濟前景理想而通脹符合預期。美國12月密歇根大學消費信心指數由11月的51升至53.3，為5個月來首次向上，並高過預期的52。至於9月核心PCE則按年增加2.8%，與預期一致。

惟較早前公布的ADP私人企業職位變化，11月數據據意外減少3.2萬個，為2023年3月以來最大跌幅，較預期及前值差（市場預期增加1萬個，前值為增加4.2萬個）。

本周勢減息0.25厘

至於貨幣政策，「潛在」下任聯儲局主席哈塞特(Kevin Hassett)受訪時表示，聯儲局本周應該及相信會減息0.25厘，原因是最近聯儲局理事和地區聯儲銀行總裁的言論顯示他們傾向減息，而他亦希望利率長遠而言大幅下降。

基於經濟數據及不同聯儲局委員的言論，今個月（議息日為12月9及10日）的減息機會可算是高唱入雲。Fed Watch的數據顯示，減息機會達86.2%。除議息決定外，大家亦要留意最新經濟數據及「點陣圖」。

債息不跌反升需關注

有關大市回顧，有另外兩點值得各戰友關注。首先是雖然減息機會增加，但歐美日債息卻反常上升，以美債為例，上周五10年期債息曾升3.9基點至4.148%。第二點是特朗普政府正將目光投向機械人技術，消息指其正考慮在明年發布一項有關機械人技術的行政指令，消息令近日相關股份顯著揚升。

今周重點首推上文提到的聯儲局議息，重要的經濟數據相對較少，只有JOLTS就業數據、外貿盈餘及申領失業救濟金人數等數據。

亞馬遜業績佳估值合理

個股方面，亞馬遜(Amazon)(US.AMZN)主力電子商務及提供雲計算服務，近期有多項消息，例如推出新一代AI訓練晶片Trainium 3、預告下一代產品Trainium 4的開發計劃，同時推出Nova 2系列模型。

根據資料，Trainium 3的速度是其上一代AI晶片的四倍；而與使用同等的圖形處理器(GPU)系統相比，此晶片可降低訓練和運行AI模型的成本多達50%，正面挑戰英偉達(US.NVDA)和谷歌(Google)。亞馬遜進一步表示，近期已在部分數據中心安裝Trainium 3，並已開始向客戶提供服務，到明年初相關服務規模將迅速擴大。

其第三季收入按年13%至1802億美元，高於預期的1778億美元。攤薄後每股盈利為1.95美元，高於預期的1.57美元。當中，雲端運算業務(AWS)銷售額大增20%至330億美元，為2022年以來最快增速，亦高於市場預期的18%及324億美元。

現價計算，亞馬遜的2025及2026年預測市盈率分別為31.6及28.6倍，屬合理水平。換句話說，每次回吐或是吸納機會。《香港股票分析師協會理事 溫傑》

筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽