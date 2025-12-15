比拼華爾街－溫傑 | 科技股受壓，博通中線具反彈空間（有片）

上周美股主要指數個別發展，道指及羅素2000指數分別上升1.1%及1.2%，標指及納指則分別下跌0.6%及1.6%，從中可見，科技股明顯跑輸。原因很簡單，美股一方面受惠美國聯儲局減息，惟與此同時，投資者仍然擔心部分科技股估值過高、投資過大。

以上周五（12日）為例，科技股沽壓未止，博通(Broadcom)(US.AVGO)業績理想惟仍未能滿足市場過高的期望，股價收市下滑11.4%。當日三大指數全數低收，道指及標指分別跌0.5%及1.1%，納指則跌1.7%。

聯儲局放水利美股

有關聯儲局議息，雖然是上周的市場重點，但由於已事過幾天，市場大都已詳細評論，以下筆者只重申觀點。聯儲局同時上調今明兩年的經濟增長預測至1.7%及2.3%，加上就算點陣圖反映明年可能只減一次息，利率期貨顯示投資者仍相信美國於2026年將減息兩至三次。進一步而言，聯儲局宣布會於未來30天購買400億美元國債，而買債規模在未來幾個月內可能會維持在較高水平。綜合以上各點，是次議息應利好美股。

當然，股市會同時受不同因素影響，例如當地科技股因個別股份大跌而受拖累，加上大市估值偏高（標指2025年預測市盈率仍達25倍），都局限買債減息對大市的總體利好作用。

Kevin對Kevin

另外，提到利率，早前市場大致認定白宮國家經濟委員會主任哈塞特(Kevin Hassett)將接任聯儲局主席，但特朗普突然於上周五向記者表示，他傾向由聯儲局前理事沃什(Kevin Warsh)或者哈塞特接替鮑威爾，而在兩人當中，沃什暫時是首選。

今周（特別是周二）將有多項經濟數據公布，包括就業、零售銷售及CPI。

預期11月勞動市場數據如下：

－非農業職位增加50000份

－失業率為4.4%

－11月工資增長按月及按年分別為0.3%及3.6%

對CPI的預期：

－按年增長3.1%

－核心CPI按年上升3.0%

博通下調毛利率指引

上周五博通股價大跌，主要源於市場氣氛、投資者預期過高，以及集團毛利率及銷售指引令部分投資者失望等因素。從業績而言，其2025財年第四季度收入180.2億美元，高於市場預期的174.9億美元；經調整每股收益1.95美元，亦高於預期的1.86美元。

以下兩點則造成股價下跌。首先，管理層表示目前積壓了價值730億美元AI產品訂單，將在未來6個季度內交付，數字令部分投資者失望。不過，及後管理層已澄清這只是「最低值」，預計未來6個季度內，隨著更多訂單的到來，數字還會大幅增加。

第二點是今季（2026財年第一季）的毛利率指引按年下調了100點子，至76.9%，低於市場預期的77%。筆者的觀點是，若因為毛利率下調（但仍為非常高的水平）而忽視收入增長對整體業績的貢獻，股價跌幅實過大，相信由情緒所主導。待市場回穩，料博通股價有望收復（部分失地）。

有反彈空間，惟估值不便宜

但有一點需要留意，集團估值其實並不便宜，2026年的預測市盈率達40倍，以12個月計，上升潛力不及英偉達(Nvidia)(US.NVDA)。《香港股票分析師協會理事 溫傑》

筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

