雷鼎鳴專訪｜香港發展「金融＋創新行業」賺大錢，AI威脅就業可拆招（有片）

香港GDP、PMI、零售、樓價等諸多指標均顯示正面訊號，惟失業率仍居高不下，到底如何看經濟前景？香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴接受訪問時就指，明顯已見到香港、澳門及內地大灣區城市的市道旺了很多，但並非所有行業都在復甦。他認為，「盛事經濟」能幫香港「頂住」，但要根本性解決問題，需發展金融再加上能賺大錢的新龍頭產業。

經濟復甦≠就業改善，惟部分行業難避淘汰

香港第三季GDP按年升3.8%，11月PMI加速至兩年半最快，11月零售銷貨值企上350億元，中原指數亦收復年內全部跌幅⋯⋯但港人感受仍冷暖自知，尤其是近15萬沒工開人士。對此，雷鼎鳴稱，相信經濟正在復甦，此可從市面人流、消費情緒顯著改善可見一斑。

香港市面漸回復興旺，但不必然代表就業情況已改善。(AP)

但他話鋒一轉表示，由於經濟結構正在改變，復甦並不必然導致就業改善，儘管未見短期大量失業，但社會、科技的演進將導致部分行業慢慢淘汰，進而影響相關行業的打工族。他並提醒，大量新型科技行業正在興起，但香港、內地的教育系統仍未能完全滿足人才需求。

盛事助港「頂住」，需新龍頭行業

在11月26日宏福苑大火災之前，香港盛事可謂接力不停，從Coldplay演唱會到七人欖球賽，從「CHIIKAWA DAYS」大型特展到「維港海上大巡遊」，首10個月吸引訪港旅客4100萬人次，至11月的全運會，亦吸引了不少遊客來港觀賽。雷鼎鳴認為，盛事能助香港「頂住」，但經濟發展不可以單靠盛事或旅遊業。

他續指，要較大規模提振經濟，令香港人可以賺到很多外面的錢，首先不可輕視金融中心的招牌，尤其是香港與內地之間的聯繫為一大核心優勢，令投資者「不可以將香港放棄」。此外，過往佔香港經濟三成的貿易和物流業漸走下坡，急需新的龍頭行業，包括，一，適應世界尤其是大灣區的潮流，發展創新科技及應用；二，發展知識型經濟，例如醫療服務產業；三，擴大高等教育容量，不僅滿足本地教育需求，更將此當成培養其他地區人才的賺錢產業。

香港人不可輕視自家金融中心的招牌，並要打造新的龍頭行業。(Shutterstock)

縮短每人工作時間，防大多數失業

現今世代科技取代人力，是喜是憂？雷鼎鳴說，在香港買一杯咖啡，分分鐘都要在App登記會員、掃描QR Code才能落單，警告可能5年、10年後，或者未必需要很久，很多人會發現自己的工作技能完全可被AI代替。AI威脅就業如何拆招？雷教授指出，最關鍵的一件事，是人類的目標應是縮短每個人未來每周工作時間，例如從40小時減至10多個小時，而非讓六七成人失業，僅剩三四成人工作，否則「社會將非常不穩定」。

他寄語年輕人，要抱著終身學習的態度，他說：「你無需要變成科技專家，但要結合自己的核心學問，再學多些新事物，以適應未來世界發展。」

