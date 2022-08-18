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摩根資產管理特約：「我不只是運動員 - 黃曉盈」

體操女將走過傷患低谷 賽場外人生規劃從此不一樣

18/08/2022

JPAM Angel

 

踏出賽場，不少運動員都有另一個身份、另一個目標。在《摩根資產管理特約︰我不只是運動員》系列，我們邀請了香港出色的運動員，由他們分享賽場內外的點滴和人生規劃。這次受訪的體操運動員黃曉盈（Angel）除了曾代表香港出戰奧運，現時亦身兼設計師及歌手。人生路看似順暢的她，其實曾經歷過一次嚴重傷患。到底在賽場上的挑戰，如何影響她在人生和理財路上的計劃？

 

 

走過傷患永不言棄 堅持到底才能嬴到最後

 

Angel成為體操運動員，可說是無心插柳。「體操很吸引我，走進體操館便覺得很好玩，也沒想到之後要成為全職運動員。」十一歲那年，Angel與家人回流香港，很順利地加入港隊，並於24歲取得第一面世界大賽獎牌，25歲更代表香港參加倫敦奧運。

 JPAM Angel

Angel多次代表香港出戰世界大賽爭取佳績。

 

人生路看似順風順水，但2015年的一次挫折，幾乎毀了Angel的運動事業。她備戰2015年里約奧運時，於高低槓墮下，導致四條十字韌帶撕裂，必須接受兩次手術，此後以輪椅代步長達五個月。「遇到這麼大的傷患，心情確實十分低落，的確想過放棄。」幸好她想起了一句諺語︰「take it one day at a time」（過一天算一天），加上親朋好友多加支持，讓Angel打消退役的念頭，拿出在賽場上的鬥志，跟傷患搏鬥。

 

JPAM Angel 2

受傷期間，Angel沒有打沉自己，她一直努力養好身體重返賽場。

痊癒後，Angel很快重拾狀態，更於世界盃多哈站獲得第一面平衡木銅牌。這份不放棄的精神，不止用於運動上，也體現於Angel的理財和人生規劃方面。「不管是運動、理財或是投資，很多事情也難以預計，我們可能會突然遇上困難，或是要稍作後退。此時必須冷靜下來，別讓消極想法支配頭腦。」投資亦然，遭逢逆市時切忌受市場波動，影響投資情緒和長線理財目標。

JPAM Angel

她痊癒後便重投體育生涯，包括參加2022年體操世界盃。

奧運進取自創「黃曉盈跳」 場外理財則採保守策略

 

Angel多年在體壇成就經典無數，除了數年前克服傷患重返賽場寫下勵志一頁，更曾在奧運舞台上自創平衡木「黃曉盈跳」，在世界舞台名留青史。


身為運動員，她坦言希望有進步，願意接受新挑戰。然而在理財路上，Angel 的態度則相對較保守，比起冒進挑戰，更希望能量力而為。「我會評估自己的風險承受能力，定期審視自己的投資組合，最好便是找專業人士幫助管理。」

 

人生滿風險 決定向多元發展邁進

 

多年運動生涯，Angel走過種種高低起跌，亦明白世事無常。她嘗試多方面發展，保持開明心境，為退役做好準備之餘，無懼人生風險處處。「體操是事業的一大部分，但並非唯一。」現時Angel把體操訓練和比賽放首位，其餘時間她亦喜愛唱歌和設計。她除了曾於2014年推出歌曲〈遇見天使〉，亦親自設計奧運所穿的體操服，向多方面發展。

 

Angel穿上親自設計的體操服出戰2021年世界競技體操錦標賽。

 

Angel認為，人生規劃要多元化，理財也一樣。「在理財路上除了要及早計劃，也要保持多元化，做好風險管理分散投資，不要把所有雞蛋放進同一籃子。」一個既長線又多元化的投資策略，讓我們可根據自己訂立的目標，在不同投資環境下靈活調整配置，應對市場波動。

 

Angel在人生路上不設限，同時積極投資，希望退役時可有較好的過渡期及彈性，為將來生活預備更多。

 

如果你希望像Angel一樣，堅持克服挑戰，不斷蛻變擁有多元化人生，歡迎瀏覽摩根資產管理網站了解更多關於理財以及人生規劃的資訊：
https://bit.ly/3NOPozO

 

投資涉及風險。投資產品並非適合所有投資者。投資者應在投資前先徵詢專業顧問的意見。投資產品與定期存款並非類同，亦不適合作出比較。上述僅為訪問期間發表之意見及觀點，可隨時變動，該資訊不應被視作或理解為任何投資建議。估計、假設及預測僅供說明之用，可能或不可能實現。分散投資並不保證投資回報，且不會消除損失之風險。投資組合的風險管理程序包括致力監察及管理風險，但這並不意味低風險。本廣告未經證監會審閱。

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