摩根資產管理特約:「我不只是運動員 - 黃曉盈」

體操女將走過傷患低谷 賽場外人生規劃從此不一樣

踏出賽場,不少運動員都有另一個身份、另一個目標。在《摩根資產管理特約︰我不只是運動員》系列,我們邀請了香港出色的運動員,由他們分享賽場內外的點滴和人生規劃。這次受訪的體操運動員黃曉盈(Angel)除了曾代表香港出戰奧運,現時亦身兼設計師及歌手。人生路看似順暢的她,其實曾經歷過一次嚴重傷患。到底在賽場上的挑戰,如何影響她在人生和理財路上的計劃?

走過傷患永不言棄 堅持到底才能嬴到最後

Angel成為體操運動員,可說是無心插柳。「體操很吸引我,走進體操館便覺得很好玩,也沒想到之後要成為全職運動員。」十一歲那年,Angel與家人回流香港,很順利地加入港隊,並於24歲取得第一面世界大賽獎牌,25歲更代表香港參加倫敦奧運。





Angel多次代表香港出戰世界大賽爭取佳績。

人生路看似順風順水,但2015年的一次挫折,幾乎毀了Angel的運動事業。她備戰2015年里約奧運時,於高低槓墮下,導致四條十字韌帶撕裂,必須接受兩次手術,此後以輪椅代步長達五個月。「遇到這麼大的傷患,心情確實十分低落,的確想過放棄。」幸好她想起了一句諺語︰「take it one day at a time」(過一天算一天),加上親朋好友多加支持,讓Angel打消退役的念頭,拿出在賽場上的鬥志,跟傷患搏鬥。

受傷期間,Angel沒有打沉自己,她一直努力養好身體重返賽場。





痊癒後,Angel很快重拾狀態,更於世界盃多哈站獲得第一面平衡木銅牌。這份不放棄的精神,不止用於運動上,也體現於Angel的理財和人生規劃方面。「不管是運動、理財或是投資,很多事情也難以預計,我們可能會突然遇上困難,或是要稍作後退。此時必須冷靜下來,別讓消極想法支配頭腦。」投資亦然,遭逢逆市時切忌受市場波動,影響投資情緒和長線理財目標。





她痊癒後便重投體育生涯,包括參加2022年體操世界盃。





奧運進取自創「黃曉盈跳」 場外理財則採保守策略

Angel多年在體壇成就經典無數,除了數年前克服傷患重返賽場寫下勵志一頁,更曾在奧運舞台上自創平衡木「黃曉盈跳」,在世界舞台名留青史。



身為運動員,她坦言希望有進步,願意接受新挑戰。然而在理財路上,Angel 的態度則相對較保守,比起冒進挑戰,更希望能量力而為。「我會評估自己的風險承受能力,定期審視自己的投資組合,最好便是找專業人士幫助管理。」

人生滿風險 決定向多元發展邁進

多年運動生涯,Angel走過種種高低起跌,亦明白世事無常。她嘗試多方面發展,保持開明心境,為退役做好準備之餘,無懼人生風險處處。「體操是事業的一大部分,但並非唯一。」現時Angel把體操訓練和比賽放首位,其餘時間她亦喜愛唱歌和設計。她除了曾於2014年推出歌曲〈遇見天使〉,亦親自設計奧運所穿的體操服,向多方面發展。



Angel穿上親自設計的體操服出戰2021年世界競技體操錦標賽。

Angel認為,人生規劃要多元化,理財也一樣。「在理財路上除了要及早計劃,也要保持多元化,做好風險管理分散投資,不要把所有雞蛋放進同一籃子。」一個既長線又多元化的投資策略,讓我們可根據自己訂立的目標,在不同投資環境下靈活調整配置,應對市場波動。

Angel在人生路上不設限,同時積極投資,希望退役時可有較好的過渡期及彈性,為將來生活預備更多。



