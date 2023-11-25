  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

香港環境卓越大獎 推動企業可持續發展

25/11/2023

 

香港環境卓越大獎 推動企業可持續發展

全球氣候變化影響各個地區，引致許多極端天氣問題發生，如更頻繁的熱浪和極端降雨事件、超級強颱風比例的增加、海平面上升、以至生態和環境失衡等。香港當然不能置身事外，社會各界要共同努力應對氣候變化問題，致力在2035年前把碳排放量從2005年的水平減半，並在2050年前達至碳中和。

企業作為推動經濟發展的重要力量，在應對氣候變化挑戰上亦扮演著重要的角色。越來越多本港企業積極關注環境保護管理，盡量減少業務對氣候的影響，並致力履行社會責任，除有利企業可持續發展外，亦為社會帶來正面的影響。

為嘉許具備卓越環境表現的企業機構，「香港環境卓越大獎」自2008年起頒發多個獎項，表揚企業在綠色治理上有傑出成就，並推動了許多重要的環境保護方案，例如早年鼓勵以虛擬會議代替出行兼減少碳排放，以及近年支持企業推動電動車充電方案等。「香港環境卓越大獎」成立十五周年，被譽為環保奧斯卡，其公信力毋容置疑，多年來凝聚企業動力，致力鼓勵機構把綠色概念引入工作間以至營運模式；企業努力的成果除了可以令他們在營運發展方面配合可持續發展，更可以提供更多機會予大眾透過與企業的互動，實踐低碳生活，做到「扭轉習慣一齊減碳」。

氣候變化對香港社會及經濟發展有深遠的影響，現歡迎企業夥伴、供應商和客戶參加「香港環境卓越大獎」，運用綠色創新思維，為保護環境出一分力，創造更綠色宜居的環境，讓大家一同受惠。

#香港環境卓越大獎 #HongKongAwardsforEnvironmentalExcellence #環境運動委員會 #環境及自然保育基金 #碳中和 #減少碳排放 #氣候變化 #可持續發展 #ECC #HKAEE #扭轉習慣 #一齊減碳

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多市場動向

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,000.25
    -87.13 (-0.223%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,135.48
    -1.60 (-0.031%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,239.65
    -35.29 (-0.217%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.994
變動率︰+4.480%
較港股︰-1.74%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.909
變動率︰+2.362%
較港股︰-0.67%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.273
變動率︰-3.418%
較港股︰-1.37%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.798
變動率︰-5.738%
較港股︰-1.84%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌121.490
變動率︰-4.225%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.625
變動率︰-5.105%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.715
變動率︰-5.587%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.645
變動率︰-7.928%
精選美股 More
沒有相關資料。
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:33 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:33 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

普通話Friday｜滙控聯想業績皆未如理想，股價下跌仍具投資價值？
人氣文章

小薯茶水間

天氣預報｜天文台預告本周氣溫再跌！有東北季候風？驚蟄咩天氣？邊日最凍、落雨？即睇未來9日天氣預測 2
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

港善用「尖白流」，互惠互補深圳南山
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

半島酒店聯乘天星小輪！於「世星號」歎維港半島經典下午茶，暫離塵囂優遊周末
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

日本大熱碳酸美肌法！SOFINA iP土台美容液：血管力、細胞循環力UP！告別暗沉粗糙肌
人氣文章

Beauty

與初老肌膚皺紋說再見！貴婦級逆齡護膚新品：Dior玫瑰再生晚霜、Givenchy奢華蕾絲面膜、Incellderm積雪草精華，抗老超有感！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
疑某品牌隱形眼鏡含菌女子眼睛頻發炎！戴隱形眼鏡沖熱水涼會損眼？視光師：勿做4大高危行為
人氣文章
壽而康（二）
人氣文章
麻疹疫苗 | 全球麻疹個案激增！香港錄3宗，患者包括兩名嬰幼兒！醫生：3類高危人士盡快打疫苗！即睇麻疹感染徵狀新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 02:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金