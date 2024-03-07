  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

23條|23條草案傳最快下周三首讀，料4月中或之前三讀通過

07/03/2024

．消息指行政會議今日(7日)下午加開特別會議，討論23條條例草案

．23條最快下周三(13日)提交立法會首讀，預料4月中或之前三讀通過

．當局正草擬《基本法》第23條立法藍紙草案，稍後提交立法會審議

 

 

基本法23條立法公眾諮詢結束後一周，消息指行政會議今日(7日)下午加開特別會議，討論23條條例草案，最快下周三(13日)提交立法會首讀，預料4月中或之前三讀通過。

 

　　基本法23條立法公眾諮詢結束後一周，消息指行政會議今日(7日)下午加開特別會議，討論23條條例草案，最快下周三(13日)提交立法會首讀，預料4月中或之前三讀通過

推薦閱讀:

香港寬頻企業方案成為阿里雲Landing Zone合作夥伴

香港寬頻集團(01310)旗下領先電訊科技服務供應商-香港寬頻企業方案(HKBNES)宣布成為........

效率辦回應申訴專員調查，將跨部門未解決投訴向地區治理專組報告

申訴專員公署今日公布對效率促進辦公室轄下1823處理投訴及查詢成效的報告，認為未能有效處理跨部門投訴及部門之間權責不清的個案........


　　當局正草擬《基本法》第23條立法藍紙草案，稍後提交立法會審議。立法會保安事務委員會及法律事務委員會聯合委員會昨天(6日)加開會議，討論23條立法諮詢結果。據悉，基本法23條草案首讀後兩星期，議員便須完成審議，故有心理準備要加會應付。



*消息指冀趕及國教日前通過*


　　多名身兼港區全國人大代表、港區政協委員的立法會議員，日前周二(5日)晚上特意乘飛機從北京回港，參與立法會聯合委員會會議，一天後趕回北京開會。有政界人士表示，4月15日是全民國家安全教育日，加上國慶75周年活動將啟動，估計23條要趕在4月通過。

 

撰文：經濟通採訪組

2024-03-07｜業績期港股窄幅上落難突破？｜美日股市恐齊現泡沫？｜銀行拒為「摸貨承按」｜ #曾永堅 #直播｜hot talk 1點鐘

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回香港政情

相關資料 - 

異動股

異動股

03990

美的置業

3.830

異動股

02528

尚晉國際控股

0.260

異動股

08519

佳民集團

0.320

更多香港政情

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 38,835.69
    +174.64 (+0.452%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,150.56
    +45.80 (+0.897%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 16,216.61
    +185.06 (+1.154%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.709
變動率︰+1.290%
較港股︰-3.56%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升39.809
變動率︰+1.193%
較港股︰-0.85%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌234.270
變動率︰-1.790%
較港股︰+0.03%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.308
變動率︰-4.076%
較港股︰+0.08%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌97.070
變動率︰-2.324%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌6.160
變動率︰-2.686%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌23.920
變動率︰-3.975%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌9.990
變動率︰-7.586%
精選美股 More
沒有相關資料。
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 07/03/2024 11:23 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：07/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 07/03/2024 11:23 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03990 美的置業
  • 3.830
  • 02528 尚晉國際控股
  • 0.260
  • 08519 佳民集團
  • 0.320
  • 00434 博雅互動
  • 1.330
  • 01997 九龍倉置業
  • 26.200
股份推介
  • 02380 中國電力
  • 3.380
  • 目標︰$3.60
  • 09999 網易－Ｓ
  • 162.600
  • 目標︰$180.00
  • 09699 順豐同城
  • 8.760
  • 目標︰$11.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 17.200
  • 目標︰$17.80
  • 01038 長江基建集團
  • 46.100
  • 目標︰$50.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 271.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.700
  • 00005 滙豐控股
  • 58.500
  • 00001 長和
  • 40.150
  • 03690 美團－Ｗ
  • 85.400
報章貼士
  • 00133 招商局中國基金
  • 9.000
  • 目標︰$9.50
  • 00823 領展房產基金
  • 36.600
  • 目標︰--
  • 02888 渣打集團
  • 66.250
  • 目標︰$71.00
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 06878 鼎豐集團汽車－新
  • 0.150
即時重點新聞

07/03/2024 16:35  《盤後部署》恒指回吐萬六點成關鍵，龍源電力有大行增持看高一線

07/03/2024 16:34  港鐵(66)去年純利跌20.8%至77.8億元，末期息89仙

07/03/2024 17:27  港鐵：去年總乘客量逾18億人次，高鐵香港段載客量二千萬創新高

07/03/2024 12:26  九置去年基礎盈利跌3%，投資物業重估虧損收窄至11.74億元

07/03/2024 16:42  越秀房託去年可分派總額跌23%，每基金單位分派3.03分人幣

07/03/2024 17:51  【北水炒Ｄ乜】淨流入４４﹒９８億元，買中海油沽中石油

07/03/2024 08:49  【大行炒Ｄ乜】滙證、大摩升創科一成目標，麥格理升京東一成目標

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

07/03/2024 16:44  《財資快訊》美電軟報７﹒８１９９，隔夜拆息較上日升４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 貿易數據勝預期，2月外儲回升，再開放歐州六國免簽新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

京東美團先後爆升，下一輪到阿里騰訊？抑或有更佳選擇？新文章
人氣文章

新聞>專訪

【洪灝策略】洪灝：港樓成交暴增有水分，美股黃金比特幣行情未完（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

八達通「全國通」將於3月底登場！一卡通行香港+內地逾320個城市！北上搭地鐵巴士用得！即睇埋邊度買、增值方法、儲值限額
人氣文章

娛樂情報

《婚後事》「最強小三」王敏奕獲網民封最靚女主角！親熱特寫王敏奕閃變陳自瑤！大10歲果然有分別
人氣文章

生財有道

高息定存 | 恒生上調1個月美元定存年息至高達5厘
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

中環米芝蓮日本料理：吉列拖羅、和牛海膽壽司、烤頂級法國鴨肉、北海道鮑魚釜飯，展現星級摩登割烹精髓 2
人氣文章

Fashion

潮濕是手袋天敵！5大名牌手袋保養法：防潮珠VS雪梨紙哪樣更好？手挽綁絲巾超有用！Chanel小羊皮、Louis Vuitton帆布袋該怎樣清潔？
人氣文章

港女講男．妮洛

約會次數明顯減少、愛計較錢銀？分手3大徵兆，看他是否正在淡出這段情！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
驚蟄節氣 ｜ 春天是疏通肝膽重要時間！教你敲膽經提振陽氣！推介「白背木耳羅漢果雞湯」，滋補肝腎益氣補血！
人氣文章
消委會報告│保濕面霜大比拼！14款效果佳獲高分！CLINIQUE、ESTÉE LAUDER、OLAY上榜，最平$129！即睇完整名單新文章
人氣文章
高血壓飲食禁忌 ︳ 全球5位成人就有1個患者！飲食十戒公開！補充3大營養素降血壓 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/03/2024 00:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事07/03/2024
神州經脈 | 貿易數據勝預期，2月外儲回升，再開放歐州六國免簽
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金