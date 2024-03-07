23條|23條草案傳最快下周三首讀，料4月中或之前三讀通過

．消息指行政會議今日(7日)下午加開特別會議，討論23條條例草案

．23條最快下周三(13日)提交立法會首讀，預料4月中或之前三讀通過

．當局正草擬《基本法》第23條立法藍紙草案，稍後提交立法會審議

基本法23條立法公眾諮詢結束後一周，消息指行政會議今日(7日)下午加開特別會議，討論23條條例草案，最快下周三(13日)提交立法會首讀，預料4月中或之前三讀通過。

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當局正草擬《基本法》第23條立法藍紙草案，稍後提交立法會審議。立法會保安事務委員會及法律事務委員會聯合委員會昨天(6日)加開會議，討論23條立法諮詢結果。據悉，基本法23條草案首讀後兩星期，議員便須完成審議，故有心理準備要加會應付。





*消息指冀趕及國教日前通過*



多名身兼港區全國人大代表、港區政協委員的立法會議員，日前周二(5日)晚上特意乘飛機從北京回港，參與立法會聯合委員會會議，一天後趕回北京開會。有政界人士表示，4月15日是全民國家安全教育日，加上國慶75周年活動將啟動，估計23條要趕在4月通過。

撰文：經濟通採訪組

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