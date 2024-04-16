夏寶龍：中央挺港惠港措施陸續有來，香港要推動新產業發展

．中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳辦主任夏寶龍表示，更多挺港惠港措施會陸續有來，要把「一國兩制」紅利最大化

．中央堅持一國兩制的方針立場一以貫之，從沒有動搖過

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳辦主任夏寶龍在「全民國家安全教育日」開幕典禮，發表主旨致辭時表示，中央堅持一國兩制的方針立場一以貫之，從沒有動搖過。隨著一國兩制實踐的不斷深入，香港「引進來、走出去」的雙向服務平台功能，勢必愈來愈強，亦正因為一國兩制，香港有求、祖國必應，祖國的後盾支持只會加強，不會減弱，更多挺港惠港措施會陸續有來，要把「一國兩制」紅利最大化。

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*香港要推動新產業發展，構築競爭新優勢*



夏寶龍表示，要實現由治及興，就要把香港獨特地位優勢鞏固好、發揮好，香港擁有的「全球之最」不勝枚舉，但傳統競爭力不是一成不變，金字招牌亦不是一勞永逸。他寄語香港要在發展中鞏固提升地位和優勢，要積極把握新質生產力發展要求，大力引進全球高端人才，大力發展綠色金融、數字經濟等，香港要根據自身條件，有選擇推動新產業發展，構築競爭新優勢。





*由治及興要更好融入國家發展大局*



夏寶龍又指出，由治及興要更好融入國家發展大局，不要封閉孤立，中國發展歷盡困難挑戰走到今天，過去沒有因為中國崩潰論而崩潰，現在亦不會因為中國見頂論而見頂，不會因為產能過剩論停滯不前，中國發展前景無比光明，國家是香港最大靠山和底氣。



他指，融入國家發展大局，當前很重要的是要融入粵港澳大灣區，去年大灣區經濟總量突破14萬億，有望成為全球4大灣區之首，香港要全面深入參與。



*香港仍是全世界營商環境最好的地方*



他提到，從國安條例通過後的第一天起，就有25家重點企業落地香港，不少金融文化等國際盛事接連舉辦，全球頂尖的金融機構和商界精英紛紛來港參加活動，用真心實意對香港投下了信心一票，又指事實證明香港仍然是全世界營商環境最好的地方，是創業賺錢盈利成就夢想的最好地方，形容香港是「獨獨宇宙中的太陽，烏雲永遠遮不住它的光芒」，又強調香港的繁榮不是幾篇文章、幾聲鼓噪就能唱掉的。

撰文:經濟通採訪組

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