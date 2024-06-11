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辭任終院法官岑耀信指香港法治受嚴重損害，港府：錯誤及毫無根據

11/06/2024

．政府深夜發表逾四千字聲明指，特區法院在審理國家安全案件或任何性質的案件時，絕對沒有受到中央或特區政府的任何政治壓力

．香港法治亦無任何倒退，任何人士無論出於甚麼理由或動機而提出相反結論，都是完全錯誤和毫無根據，必須正義凜然地予以反駁

 

辭任終院法官岑耀信指香港法治受嚴重損害，港府：錯誤及毫無根據

 

　　早前辭任終審法院海外非常任法官的岑耀信撰文指，香港曾是一個充滿活力和政治多元化的社會，正慢慢變成一個極權社會，在政府有強烈關注的領域，法治都受到嚴重損害；又稱很多香港法官在日漸陰暗的政治情緒影響下，已忘記他們作為人民自由捍衛者的傳統角色。港府表示，極不同意其說法，形容是完全錯誤和毫無根據，香港法治無任何倒退，必須正義凜然地予以反駁。

 

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　　來自英國的岑耀信，在《金融時報》撰文指，有關47名民主派被控串謀顛覆國家政權案件的裁決，雖未代表法治已死，但反映香港司法界開始出現問題，形容本港法官除了要面對美國不公的制裁，亦要在一個內地創造不可能的政治環境下運作，並面對數大難題，包括《港區國安法》、煽動罪，嚴重限制法官行使決定的空間，亦有一個持續的呼聲要求法官愛國等。香港的法官要有莫大的勇氣，才可面對這個強大的政治浪潮。


　　他又提到，2019年的暴動是令人震驚，但原有的法例是足以處理到。他認為《港區國安法》的建立，是連和平的異見都要打擊。他覺得不少法官在這些氛圍下，已忘記他們作為自由保衛者的角色，而香港正慢慢變得極權，法治某些時候可以被妥協。



*港府：絕對無受中央或特區政府任何政治壓力*


　　政府深夜發表逾四千字聲明指，特區法院在審理國家安全案件或任何性質的案件時，絕對沒有受到中央或特區政府的任何政治壓力，香港法治亦無任何倒退，任何人士無論出於甚麼理由或動機而提出相反結論，都是完全錯誤和毫無根據，必須正義凜然地予以反駁。


　　就岑耀信提及的民主派顛覆國家政權案，特區政府不會發表任何評論，但稱如果任何人對原訟法庭的判詞作出錯誤解讀，並向上訴法庭施壓，意圖干擾司法程序，特區政府不能坐視不理，必須發聲以正視聽，又指岑耀信選擇背棄香港特區的法官實在令人極度失望，特區法院現時面臨對其獨立行使審判權的真實威脅。


　　事實上來自外國的政府官員、政客和政治性組織，提到岑耀信一方面認為美國對香港法官的制裁威脅屬於不公義，一方面卻對香港法官的司法工作作出不公正的評價，令人驚訝，並引述行政長官李家超指，在香港特區的國家安全不應亦絕不能是二等的，必須受到尊重其合法性無異於其他國家。


　　聲明最後引述特首李家超稱，世界各地都有責任維護國安，當香港都一樣時，會要求得到客觀及公平的尊重。

 

撰文：經濟通採訪組

2024-06-11｜夜期再逼近萬八 港股勢向下突破？｜美團績後憔悴 同傳發CB有關？｜電力股大檢閱｜嘉賓：黃瑋傑｜開市Good Morning｜etnet

 

 

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