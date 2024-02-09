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23條 | 李家超︰新一年目標完成23條立法，搶人才新政策見效

09/02/2024

　　行政長官李家超表示，新一年會團結社會，完成基本法第23條立法等3大工作。李家超接受《大公報》訪問時指，23條立法的公眾諮詢已經啟動，政府會詳細考慮各界的意見，盡快完成本地立法，完善特區維護國家安全的法律制度和執行機制，讓香港無後顧之憂。

 

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　　 李家超指「搶企業」、「搶人才」的新政策已取得成效，會繼續推進，並發展「總部經濟」，同時培育本地人才，為香港發展增添新動能，未來一年亦會繼續致力解決醫療、教育等民生問題，並提速提效建屋造地，加快市區重建和釋放土地發展潛力。

 

撰文:經濟通採訪組

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