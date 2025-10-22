  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

大行報告 | 泡泡瑪特最牛看$470，寧德$685，仲有美團、中芯、華虹及紫金等最新評級/目標價

22/10/2025

．多間大行齊看好泡泡瑪特(09992)，其中麥格理最牛看470元

中信里昂牛看寧德時代(03750)目標685元，星展亦把其目標由484元大升至635元

大摩上調中芯(00981)目標至80元，評級由平配改至超配

 

大行報告 | 泡泡瑪特最牛看$470，寧德$685，仲有美團、中芯、華虹及紫金等最新評級/目標價

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

另外，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評泡泡瑪特及大市，立即重溫

 

 

其他泡泡瑪特相關新聞：
泡泡瑪特｜第三季收益增2.5倍，大行齊唱好逆市彈升可再吼嗎？
《外資精點》美銀上調泡泡瑪特盈測，維持「買入」評級


其他金價/金礦股相關新聞：
避險情緒減退金價急挫逾半成，金礦股及黃金ETF可趁調整吸納？
【外圍經濟】前聯儲行經濟顧問：黃金拋售顯示系統性流動危機已至，金融體系正崩潰
《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.44%，黃金股集體下挫
新加坡銀行：上調12個月金價預測至每盎司4600美元
聯匯之父祈連活︰黃金長遠留給子孫，料美元持續主導數十年
《Ａ股焦點》貴金屬價格大跌，黃金、白銀股大幅回調
《異動股》金礦股齊挫紫金低開半成，金價創12年來最大單日跌幅
【外圍經濟】貴金屬一夜驚魂，黃金暴跌6.3%，能否企穩還看亞洲早盤

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

01810

小米集團－Ｗ

46.340

異動股

02068

中鋁國際

3.250

異動股

01211

比亞迪股份

102.900

更多大行報告

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 46,840.74
    -84.00 (-0.179%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,731.33
    -4.02 (-0.060%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,911.76
    -41.90 (-0.183%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升103.508
變動率︰+0.871%
較港股︰+0.98%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌50.235
變動率︰-1.298%
較港股︰-0.92%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌70.768
變動率︰-2.359%
較港股︰+0.31%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌93.360
變動率︰-2.555%
較港股︰+1.09%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.230
變動率︰+3.241%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升168.320
變動率︰+0.990%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌33.115
變動率︰-2.974%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌146.110
變動率︰-3.786%
精選美股 More
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰跌2.815
變動率︰-2.595%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌324.030
變動率︰-4.309%
TXN
德州儀器
按盤價(USD)︰跌172.000
變動率︰-4.888%
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰跌1,130.470
變動率︰-8.932%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/10/2025 10:35 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：22/10/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/10/2025 10:35 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 46.340
  • 02068 中鋁國際
  • 3.250
  • 01211 比亞迪股份
  • 102.900
  • 01142 能源及能量環球
  • 2.140
  • 00388 香港交易所
  • 422.400
股份推介
  • 02888 渣打集團
  • 144.400
  • 目標︰$158.50
  • 00857 中國石油股份
  • 7.890
  • 目標︰$8.00
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.290
  • 目標︰$12.50
  • 00285 比亞迪電子
  • 38.500
  • 目標︰$46.70
  • 00852 海峽石油化工
  • 0.166
  • 目標︰--
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.410
  • 00001 長和
  • 50.700
  • 00941 中國移動
  • 84.450
  • 02318 中國平安
  • 55.500
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 8.520
報章貼士
  • 00833 華訊
  • 0.650
  • 目標︰--
  • 06881 中國銀河
  • 11.320
  • 目標︰$13.00
  • 03998 波司登
  • 4.910
  • 目標︰$5.60
熱炒概念股
即時重點新聞

22/10/2025 17:05  《盤後部署》港股復失50天線料觀望加劇，映恩生物解禁過關有得吼

22/10/2025 13:03  【滙控預測】券商料滙控第三季稅前利潤跌9.7%至76.58億美元，料派季息10美仙

22/10/2025 17:20  證監會就修訂零售基金守則作諮詢，包括放寬非上市基金投資低流動資產

22/10/2025 16:14  【大國博弈】特朗普稱與習近平未必會面，京：目前沒有可提供信息

22/10/2025 12:23  信和黃永光：本港樓市受惠六大因素現良好勢頭，擬推三個新盤涉3756伙

22/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１００億元，買盈富基金沽華虹

22/10/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】泡泡瑪特上季銷售強勁多行升目標，大摩唱好中芯唱淡華虹

22/10/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７０２，隔夜拆息較上日跌６６基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

藝人王嘉爾入股淘寶香港站旗下家具實體店，銅鑼灣旗艦店將推其限定精品新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美元首會面存變數，青年失業率下降，北京市消費挫新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

黃金 | 避險情緒減退金價急挫逾半成，金礦股及黃金ETF可趁調整吸納？新文章
品味生活
生活
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

人情味式管理下屬冇規冇矩？管理及請人哲學心法︰不能任由問題累積
人氣文章

Foodie What’s On

香港美酒佳餚巡禮2025著數攻略︱免費歎酒＋萬聖節裝扮有賞＋增值品味券八折＋抽獎
人氣文章

智慧城市5.0．鄧淑明

GIS助港人出行更輕鬆：行山徑+寵物散步地圖+分析港深跨境交通
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

電影《傳說》：成龍的銀幕神話，還能延續多久？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖沙咀精緻淮揚菜館推出大閘宴！清蒸六両重江蘇爆膏大閘蟹、揚州蘿蔔扣花膠承襲揚州宴席品味
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

偷食與隱瞞：被揭發出軌後才坦白一切，是想將自己的利益最大化？ 2
健康好人生 Health Channel
人氣文章
早餐陷阱 │醫生點名9大地雷食物恐致心臟病 / 中風 / 糖尿病新文章
人氣文章
健康飲食丨消委會測試即食麵，19款含潛在致癌物，54款不含類雌激素安全清單一覽新文章
人氣文章
蛇蠍美人｜21歲酒吧女員工被捕，涉嫌夥店長逼同事企街接客400人，樣貌激似北川景子惹熱議
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/10/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/10/2025 22:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話22/10/2025
藝人王嘉爾入股淘寶香港站旗下家具實體店，銅鑼灣旗艦店將推其限定精品
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

博爾頓被起訴，再次顯示特朗普有仇必報

21/10/2025 18:18

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處