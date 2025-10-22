大行報告 | 泡泡瑪特最牛看$470，寧德$685，仲有美團、中芯、華虹及紫金等最新評級/目標價
22/10/2025
．多間大行齊看好泡泡瑪特(09992)，其中麥格理最牛看470元
．中信里昂牛看寧德時代(03750)目標685元，星展亦把其目標由484元大升至635元
．大摩上調中芯(00981)目標至80元，評級由平配改至超配
