大行報告 | 百度、B站、快手、中銀香港、六福、招金及電訊股最新評級/目標價
23/10/2025
．交銀國際、摩通齊升百度(09888)目標價，分別看143元及105元
．伯恩斯坦牛看嗶哩嗶哩(09626)250元，維持跑贏大市評級
．大和上調快手(01024)目標，由85元升至95元
23/10/2025
