大國博弈
大行報告 | 百度、B站、快手、中銀香港、六福、招金及電訊股最新評級/目標價

23/10/2025

交銀國際摩通齊升百度(09888)目標價，分別看143元及105元

伯恩斯坦牛看嗶哩嗶哩(09626)250元，維持跑贏大市評級

大和上調快手(01024)目標，由85元升至95元

 

【你點睇？】歐盟擬要求中企須向當地公司轉移技術方可營運，你認為中方會否採取強烈反制？► 立即投票

即時重點新聞

23/10/2025 12:30  《午市前瞻》恒指宜守穩百天線等待利好，油價升幅有限惟三桶油具避險價值可吼

23/10/2025 12:12  恒指半日跌22點報25759，消費股分歧泡瑪急瀉李寧飆，藥股全線受挫

23/10/2025 10:59  《異動股》金沙升3%，第三季經調整物業EBITDA升2.7%，淨收入升1.5%

23/10/2025 10:37  《異動股》內銀逆市普漲建行升近1%，大摩看好指內銀第四季有更多上行空間

23/10/2025 10:09  《異動股》泡泡瑪特再瀉逾9%墊底藍籌，上季銷售強惟炒價大跌影響預期

23/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１００億元，買盈富基金沽華虹

23/10/2025 08:45  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦升B站目標一成半，德銀升信達生物目標逾一成

23/10/2025 11:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７１２，隔夜拆息較上日微軟１４基點

