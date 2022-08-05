  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】大行點睇阿里巴巴？一表盡掌握

05/08/2022

 

 

 

 

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

176.000

異動股

02768

佳源國際控股

0.235

異動股

00175

吉利汽車

17.480

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.000
  • 02768 佳源國際控股
  • 0.235
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.760
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 228.600
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.700
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.880
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 目標︰$120.00
  • 02269 藥明生物
  • 74.500
  • 目標︰$86.00
  • 00522 ASMPT
  • 66.550
  • 目標︰$77.16
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 00700 騰訊控股
  • 298.000
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 00388 香港交易所
  • 352.400
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 目標︰$55.00
  • 00762 中國聯通
  • 3.900
  • 目標︰$4.65
  • 09979 綠城管理控股
  • 6.170
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/08/2022 16:11  【銀色債券】政府發行最多450億銀債，息率不少於4厘每手一萬

09/08/2022 13:05  葉劉倡豁免內地購房者雙重印花稅，政府澄清無任何相關計劃

09/08/2022 12:04  【截收意向】市建局土瓜灣榮光街/崇安街項目至少收18份意向

09/08/2022 11:44  天文台：3號強風信號最少維持至今日下午6時

09/08/2022 09:49  【銀色債券】金管局下午4時舉行發布會，介紹新一批銀債詳情

09/08/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒９億人幣，買天齊沽美團

09/08/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】大和降騰訊至４５０元；三行降丘鈦科技目標

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章

新聞>財經熱話

傳免內地買家雙重印花稅地產股突飆升　成事機會高可借勢跟炒？
人氣文章

新聞>財經熱話

中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

抱愛貓為阿Mo打氣 So Ching︰I Miss You
人氣文章

銷售達人．梁子驄 Brian

銷售說話技巧心得（下）：避免講多錯多！點解要戒講「意思即係話」、「簡單啲黎講」？
人氣文章

時事要聞

抵港檢疫「3 + 4」推紅黃碼配合 家居監察可外出 周五起實施
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

香港麗晶酒店年底開幕！重訪米芝蓮二星中菜廳回味招牌名菜：外脆內軟釀蟹蓋、迷你精品佛跳牆、滑溜溜燕窩龍蝦蒸蛋白、幽香鹽燒松茸石窩和牛
人氣文章

Beauty

將濕潤感昇華，趕走雨季鬱悶！Serge Lutens限量版香水、Diptyque夏日系列、Hourglass柔光輕透粉底液
人氣文章

Beauty

乾淨、知性的妝感小心思！RMK彩妝系列、Oribe 全新香水、Skin Laundry 15 分鐘激光面部療程
健康好人生 Health Channel
人氣文章
我們真的了解COVID 19嗎 ?
人氣文章
夏天出汗易爆熱痱，處理不當變濕疹？皮膚科醫生：衣著宜鬆身；中醫教飲這款常見飲品
人氣文章
迎接百歲人生，你準備好嗎？關注需要身心靈支援的「黃金一代」、「三文治世代」
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 18:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章中國故事09/08/2022
《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章財經熱話09/08/2022
傳免內地買家雙重印花稅地產股突飆升　成事機會高可借勢跟炒？
人氣文章財經熱話09/08/2022
中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章財經熱話09/08/2022
【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
人氣文章FOCUS09/08/2022
【FOCUS】「水門事件」2.0？ FBI搜證倒逼侵侵參選
人氣文章財經熱話09/08/2022
【績優股】聯通竟威脅阿里巴巴？業績對中移動有啟示？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金