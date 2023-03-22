  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】安踏績後大行鬥升目標價　最牛摩通睇$149

22/03/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景► 火速報名

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

50.400

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

83.400

異動股

02331

李寧

60.450

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 50.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.400
  • 02331 李寧
  • 60.450
  • 01024 快手－Ｗ
  • 54.600
  • 00175 吉利汽車
  • 9.790
股份推介
  • 00590 六福集團
  • 26.300
  • 目標︰$30.83
  • 01308 海豐國際
  • 16.700
  • 目標︰$19.00
  • 02433 中天湖南集團
  • --
  • 目標︰--
  • 02099 中國黃金國際
  • 27.650
  • 目標︰$31.55
  • 00390 中國中鐵
  • 5.190
  • 目標︰$5.90
人氣股
  • 02221 創業集團控股
  • 0.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.400
  • 00700 騰訊控股
  • 350.600
  • 00005 滙豐控股
  • 53.700
  • 02333 長城汽車
  • 9.090
報章貼士
  • 00175 吉利汽車
  • 9.790
  • 目標︰$11.00
  • 06955 博安生物－Ｂ
  • 20.500
  • 目標︰$22.80
  • 06608 百融雲－Ｗ
  • 10.880
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

22/03/2023 10:43  林世雄：8月2日起西隧私家車收費減至60元，紅隧東隧30元

22/03/2023 10:14  美國擬加強支持小型銀行存戶，緊張緩解帶動恒指升逾500點

22/03/2023 09:40  《異動股》吉利升近7%，去年純利增8%，今年銷量目標增15%

22/03/2023 09:02  【連環爆雷】傳PIMCO及景順為瑞信AT1債券最大買家

22/03/2023 09:00  【習普會】中俄簽深化全面戰略夥伴關係聲明，彼此為優先合作夥伴

22/03/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１０﹒１３億元，買騰訊沽恒生國企

22/03/2023 08:38  【大行炒Ｄ乜】多間大行點評績後安踏吉利恒地，滙證唱好長實嘉里

17/03/2023 17:34  《嚟緊炒Ｄ乜》藥明生物下周派全年成績單，整固完中線料見７７銀

22/03/2023 09:45  《財資快訊》美電升報７﹒８４８３，一周以上拆息全線上升

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》19800恒指好淡分界 騰訊變現能力較阿里美團強
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】安踏績後大行鬥升目標價　最牛摩通睇$149
人氣文章

新聞>財經熱話

【滙控 VS 友邦】金融股受外圍拖累程度不大　友邦料跑贏滙控
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

Netflix原創韓劇「全球網播量」Top 5！《黑暗榮耀》播出3個月衝上第2位！《魷魚遊戲》竟榜上無名？ 3
人氣文章

娛樂情報

貼盧瀚霆合照遭網民斥炒CP 呂爵安激罕發火還擊
人氣文章

樓市點評．汪敦敬

危中更有機！
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

亞洲電影大獎—洪金寶的終身成就，不只在打打打
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

大阪古著Gallery：南船場ACORN！Levi’s二戰、T-back牛仔褸頂級收藏，當一天時裝買手！
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

你用過髪香噴霧嗎？提升香氣層次，若隱若現的讓髮絲低調散發香氣
健康好人生 Health Channel
人氣文章
快活保養 | 絕世好B！減疲倦、防感冒、脂肪肝、口腔炎！維他命B雜家族有甚麼神效？一個都不能少
人氣文章
香港牙醫服務
人氣文章
21世紀辦公室宮鬥劇：三人行竟然沒有勾心鬥角，還可以好好相處？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/03/2023 12:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/03/2023 12:32
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/03/2023 12:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/03/2023 12:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話22/03/2023
《午市前瞻》19800恒指好淡分界 騰訊變現能力較阿里美團強
人氣文章大行報告22/03/2023
【大行炒D乜】安踏績後大行鬥升目標價　最牛摩通睇$149
人氣文章財經熱話22/03/2023
【滙控 VS 友邦】金融股受外圍拖累程度不大　友邦料跑贏滙控
人氣文章中國故事22/03/2023
《京城近觀》82家分店全軍覆沒　梵音瑜伽倒在春天裏
人氣文章香港要聞22/03/2023
德雅小學下學年起停辦小一，出生率低及移民潮夾擊
人氣文章香港要聞22/03/2023
何俊仁被控「煽動他人顛覆國家政權」罪，今早提堂
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金