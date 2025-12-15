大行報告 | 內需股、資源股及地產股最新評級/目標價，花旗牛看安踏$112.70
15/12/2025
．花旗升體品股目標價，其中安踏(02020)目標由109.7元上調至112.7元
．滙證升新奧能源(02688)及五礦資源(01208)目標，分別看79元及9.1元
．高盛點評多隻地產股，恒地(00012)及信置(00083)評為賣出評級
15/12/2025
