大行報告 | 小米、李寧、資源股及內房股最新評級/目標價，瑞銀續薦買入比亞迪惟降目標至$130
18/12/2025
．富瑞降小米(01810)目標43.36元，評級降為持有
．中金看好李寧(02331)，維持跑贏大市
．中銀國際點評資源股，其中升紫金(02899)目標至40.95元
18/12/2025
