【高息定存】工銀亞洲3個月存息加至最高6厘，大新及大眾齊減息

美聯儲局今年首次會議維持利率不變，本港多間銀行都下調港元定存年息，當中大新銀行調低稅貸客戶定存息，3個月定存息調低0.2厘至6.1厘，適用於以新資金1萬元至50萬元（最高銀碼為稅貸金額的50%），透過分行辦理。另外，起存額10萬元的3個月定存息亦調低0.2厘至4.4厘，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辦理。

（資料圖片）

另外，大眾銀行3個月、6個月、12個月年定存年息減0.2厘，分別至4.1厘、3.9厘、3.7厘，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。虛擬銀行平安壹賬通3個月、4個月定存年息都減0.2厘至4.2厘。

不過有銀行逆市加息，當中工銀亞洲3個月定存息升1厘至6厘，起存額僅1000元，適用於全新客戶以新資金透過手機apps開立「綜合戶口」及「理財e時代」辦理，先到先得。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=hkd

撰文：經濟通採訪組

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱