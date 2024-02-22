瀝心沙大橋 | 廣州南沙瀝心沙大橋被船隻撞斷有車墮海，傷亡未明|內有影片| 持續更新

據《央視新聞》報道，廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋今天被船隻撞擊，橋體斷裂，有橋上車輛落水，目前傷亡情況正在核實。事發道路已實行交通管制，相關部門正在現場處置。

圖片來源:內地網站

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而據廣州海事微信公號消息，2月22日05時30分左右，一艘集裝箱船空載從佛山南海開往廣州南沙途中，航經洪奇瀝水道時觸碰瀝心沙大橋橋墩，致瀝心沙大橋橋面斷裂，事故原因和傷亡情況正在調查核實。

影片來源:微博視頻號@鳳凰網

2024/2/22 11:00am

廣州瀝心沙大橋被撞斷，巴士墮下司機失聯，船主被控制

廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋橋墩今日清晨遭一艘貨櫃船碰撞，橋面斷裂，有車墮下，暫時傷亡未明。從內媒拍攝現場畫面可見，該艘無載貨的貨櫃船上有大量橋面石屎碎片，一輛單層巴士和一輛貨車堆疊在一起，幾成廢鐵。



墮下的單層巴士屬於廣州公交集團南沙巴士有限公司，南沙巴士的工作人員稱，當時車上只有一位司機，目前失聯，公司相關人員已趕往現場了解情況。



《新京報》引述萬頃沙鎮人大主席林建鋒表示，已疏散周邊居民，涉事船主已被控制。瀝心沙大橋是三民島居民出行主要通道，事發後橋樑已實行交通管制。島上民建村村支書鍾偉洪稱，目前還有船渡供居民出行。

2024/2/22 11:50am

廣州海上搜救中心：4車1電單車墮橋，2死1傷3失聯

廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋橋墩今日清晨5時30分左右遭一艘貨櫃船碰撞，橋面斷裂，有車墮下，包括一輛巴士和一輛貨車，船主已被控制。據廣州市海上搜救中心通報，截至今日上午10時，經初步調查，涉事故車輛4輛，電動摩托車1輛，其中2輛車落水，其他3輛落至船上。截至目前，2人獲救，2人死亡，1名船員受輕微傷，3人失聯。事故原因正在調查，救援工作正全力有序開展。

撰文：經濟通中國組

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