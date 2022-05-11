《神州經脈》CPI五月高PPI一年低 滬指連漲三日成交返萬億

滬綜指周二（10日）觸發三千保衛戰警號之後，連續第二日抽升，早段愈升愈急，滬指開市不久升幅便擴大至超過1％，午後更曾漲超過2％，高見3100.9點衝擊三千一，不過在該整數關遭遇強勁阻力，沽壓劇增導致滬指升幅快速收窄，總結全日指數升0.75％，報3058.7點，連續第三日上升。汽車、半導體等板塊拉漲，深成指全日漲1.8％，創業板指更飆3.07％。全日共約95隻個股漲停，上升的個股接近2100隻。

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周三（11日）市況強勁，相信和中央電視台《新聞聯播》罕見關注A股市場有關，這檔最權威的新聞報道節目引述中證監副主席王建軍稱，各類風險因素對A股市場的影響是客觀存在的，但市場穩定運行有堅實基礎。一時之間「買入」聲音充斥股市，全日交投強勁，兩市成交10781億元（人民幣．下同），按日大增27.3％，是3月31日以來成交重返萬億關，更是3月17日以來成交新高。



國家統計局公布，4月全國CPI同比上漲2.1％，漲幅較3月擴大0.6個百分點，連漲第三個月，創去年11月以來五個月新高，且高於市場預期的增1.8％。同月全國PPI同比上漲8％，漲幅較3月回落0.3個百分點，為連續第六個月漲幅回落，創2021年4月以來一年新低，但仍高於市場預期的漲7.7％。



國際金融協會（IIF）10日發布全球資金流向報告顯示，4月份，流出新興市場國家的投資總額為40億美元，較上個月98億美元的流出規模有所回落。這也是新興市場國家連續第二個月整體首次面臨資金流出的處境。分類別來看，4月份，新興市場國家中，股票市場流出95億美元，債券市場則實現資金流入55億美元。這其中，中國股票市場逆勢吸引10億美元資金流入。



今日新聞精選



1. 統計局城市司高級統計師董莉娟解讀CPI及PPI數據指，4月份，各地區各部門多措並舉做好保供穩價，扣除食品和能源價格的核心CPI穩中有降，同比上漲0.9％，漲幅比上月回落0.2個百分點。據測算，在4月份2.1％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0.7個百分點，新漲價影響約為1.4個百分點。從環比看，食品價格由上月下降1.2％轉為上漲0.9％；非食品價格上漲0.2％，漲幅比上月回落0.1個百分點。從同比看，食品價格由上月下降1.5％轉為上漲1.9％；非食品價格上漲2.2％，漲幅與上月相同。4月，儘管國際大宗商品價格高位運行，但各地區各部門堅決貫徹落實保供穩價決策部署，PPI環比和同比漲幅均有所回落。據測算，在4月份8.0％的PPI同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為5.9個百分點，新漲價影響約為2.1個百分點。保供穩價政策效果繼續顯現，調查的40個工業行業大類中，價格漲幅回落的有22個，比上月增加1個。



2. 據美國CNBC報道，美國總統拜登表示，可能取消對中國進口商品徵收的部分關稅，以助控制美國不斷上漲的消費者價格。拜登10日在華盛頓向全國發表講話時表示，白宮正在審視前總統特朗普執政期間實施的「懲罰措施」，關稅令從尿布到服裝、家具等商品價格上漲，白宮有可能完全取消上述措施。報道又指，經濟學家仍在爭論，取消對華加徵關稅能否冷卻通脹，但許多人表示，對於急於動用一切可用槓桿來降低成本的白宮來說，降低或完全取消對華關稅是為數不多的選擇之一。此外，中澳自兩年前起關係急轉直下，兩國經貿合作受重創，但近來中方態度有所放軟，今年1月新上任的駐澳洲大使肖千周三在《澳洲金融評論》發表文章紀念中澳建交50周年，強調健康穩定的中澳關係符合兩國和兩國人民的根本利益，互利共贏是中澳關係發展的必由之路，也是唯一的道路。



3. 內地通報新冠確診數字再回落，周二新增本土及無症狀逾1800宗。在上海，新增感染連續多天回落，周二新增本土新冠肺炎確診病例228例和無症狀感染者1259宗，剔除無症狀轉歸確診後，實際新增陽性連降12日至1289宗，創3月23日以來新低；其中社會面病例自4月30日以來再度清零。內媒報道，上海市疫情防控指揮部日前下發《關於推進復工復產企業員工有序輪換工作的通知》，允許部分復工復產企業員工進行閉環輪換。新的通知提出復工復產企業員工可分批有序輪換返回居住地。至於北京周二新增24宗本土確診病例（含2宗5月8日診斷的無症狀感染者轉確診病例）和13宗無症狀感染者；剔除無症狀轉歸確診後，合計新增35宗，感染者總數較上日大幅下降。世衞組織總幹事譚德塞認為中國目前應對疫情的清零政策不可持續，他稱已與中國專家討論過這個問題，並表達了相關政策不可持續的意見。但與此同時，內地有研究指，如果中國不採取防控措施，就放棄動態清零政策，或引發大量Omicron變種病毒感染個案，有超過150萬人染疫死亡的風險。



4. 中共中央政治局4月29日召開會議強調，要切實保障和改善民生，穩定和擴大就業。就業是最大的民生，但今年以來內地疫情多點散發，在強力防疫政策下，經濟增長出現放緩跡象，將不可避免影響就業形勢。人社部副部長俞家棟接受《新華社》專訪時表示，從主要指標來看，前4個月城鎮新增就業406萬人，與時序進度基本同步；一季度全國城鎮調查失業率均值5.5%，在預期控制目標範圍內。從重點群體來看，高校畢業生畢業去向落實率同比基本持平；農民工特別是脫貧人口務工規模穩中有增，3月末脫貧人口務工規模3135萬人。但俞家棟亦提到，就業穩中有難、穩中有憂，3月份以來就業數據出現一些波動，就業壓力有所加大。尤其值得關注的是，2022年高校畢業生人數首次突破1000萬，創歷史新高。俞家棟稱，將運用吸納就業補貼、社保補貼等政策，鼓勵企業更多吸納就業；落實學費補償代償等政策，支持畢業生到基層就業等。



5. 海關總署出台十條措施促進外貿保穩提質，其中包括加快企業急需貨物通關；在符合條件的港口深入推進進口貨物「船邊直提」和出口貨物「抵港直裝」試點，優化工作流程，進一步提高通關效率；保障重點區域產業鏈供應鏈循環暢通等等。海關總署要求全國海關深入調研、跟蹤分析當前外貿發展面臨的挑戰，結合關區實際和地方政府、企業反映的突出問題，研究細化具體措施，全力穩住外貿外資基本盤。此外，《路透》引述貿易商和公司聲明報道，山東省政府支持的山東港口國際貿易集團（Shandong Port International Trade Group）獲得了一批罕見的俄羅斯原油，將於本月運抵中國東部。意味著除國有石油巨頭之外的中國企業首次從俄羅斯供應商直接購買石油。據山東港口集團的微信官方公眾號周二發布聲明顯示，近日，一艘裝載10萬噸（73萬桶）原油的油輪順利從起運港裝貨起運，預計5月中旬抵達山東。



6. 繼國家發改委早前表示2022年將繼續開展全國粗鋼產量壓減工作後，《中國證券報》從業內人士處獲悉，發改委日前向各地下發2022年粗鋼產量壓減考核基數核對工作通知，要求各地核實反饋考核基數。發改委表示，為保持政策的連續性穩定性，鞏固好粗鋼產量壓減成果，2022年，發改委、工信部、生態環境部、統計局四部門將繼續開展全國粗鋼產量壓減工作，引導鋼鐵企業摒棄以量取勝的粗放發展方式，促進鋼鐵行業高質量發展。此外，發改委發布題為《各類煤炭中長期合同價格均應在合理區間內--煤炭價格調控監管政策系列解讀之二》的文章指出，簽好煤炭中長期合同是穩定煤炭供需雙方利益關係、促進上下游協調發展的重要手段。無論採取「一旬一定價」「一月一定價」「一年一定價」，還是通過「基準價加浮動價」等方式確定具體價格水平，煤炭中長期合同的實際交易價格均應在合理區間內。



7. 富國基金9日發布公告稱，旗下富國穩健恒遠三年持有混合型基金截至5月6日基金募集期限屆滿，未能滿足《基金合同》約定的基金備案條件，故《基金合同》不能生效。今年以來，市場震盪加劇，基金發行難度也隨之加大，年內已有11隻基金發行失敗。據《經濟參考報》根據Wind數據統計，截至5月10日，年內共有4隻中長期純債型基金、2隻偏債混合型基金、2隻偏股混合型基金以及3隻被動指數型基金發行失敗，所屬基金公司涵蓋了寶盈、德邦、同泰、創金合信、富國、平安等10家機構。不過，這一水平與去年同期保持一致，均為11隻，略高於2020年同期的8隻。剛剛過去的4月，新基金成立數量、份額繼續下滑。Wind數據顯示，4月共有94隻新基金成立，較3月的175隻減少46%；發行份額835.12億份，較3月的1212.42億份減少31％。不過，單隻基金的平均發行份額相比3月的6.93億份有所提升，為8.88億份。今年以來，基金發行份額不足3700億份。在此背景下，年內已有百餘隻基金官宣延長募集期，其中權益類佔比最多。



8. 美匯指數維持在接近104關口前徘徊，人民幣中間價四連貶，續刷逾一年半新低；即期匯率（CNY）周三早跟隨低開73點子，早盤短暫跌破6.74關口後遭美元賣盤打壓，全日跌47點，收報6.7274，錄五連跌，收盤價續創2020年10月15日以來近19個月新低。市場人士稱，國內新冠疫情形勢曙光初現，A股做多情緒也重新恢復，中國的經濟基本面和資本流動都可能轉好，這有利於人民幣匯率穩定，不過短期人民幣調整趨勢仍可能延續，關注晚間美國公布的通脹數據。摩根士丹利大中華區首席經濟學家邢自強表示，因中國防疫政策和美元強勢，預計人民幣兌美元在三季度末將調整至6.85附近，CFETS指數將走低至101附近；進入四季度，在中國經濟復甦和美匯走弱背景下，人民幣到年底將重返6.65，到2023年底將回到6.4。



撰文：經濟通中國組

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