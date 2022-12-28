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《神州經脈》防疫大降級國境將開　滬指升勢暫歇　外資開閘即湧入

28/12/2022

　　港股聖誕假期結束復市，陸股通恢復交易首日淨流入超過39億元（人民幣．下同），電力股拉漲，惟金融股午後升幅收窄，滬綜指未能衝擊三千一，全日回調0.26%，止步兩連升，收報3087.4點；深成指跌0.86%，創業板指跌0.9%。

 

（資料圖片）


　　年底流動性偏緊，交投仍然見弱，兩市全日成交6508億元，按日跌2.7%。人民銀行周三（28日）進行1890億元天期逆回購操作，及進行130億元14天期逆回購操作，周三有190億元逆回購到期，即淨投放1830億元，人行三天累計放水5930億元。


今日新聞精選


1. 國家衛健委周一（26日）深夜公布調整多項防疫措施，將新冠病毒肺炎改名為「新型冠狀病毒感染」，新冠病毒感染實施「乙類乙管」，下月8日起確診者不再納入檢疫傳染病管理，即毋須隔離，亦不再對入境人員及貨物等，採取檢疫措施。衛健委強調，調整的只是管控的等級，而不是「放任不管」，更不是「躺平」，目前工作重心從防控感染轉到醫療救治。在國務院宣布將於1月8日起有序恢復中國公民出境遊之後，日本、印度、意大利等國紛紛出台新規，要求中國旅客抵達後進行核酸檢測。對此，中國外交部發言人汪文斌周二（27日）在例行記者會上表示，中方始終認為，各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往。惟據《彭博》引述美國官員報道，美國正考慮對來自中國的旅客採取新的新冠預防措施。在北京，汪文斌周三回應稱，當前需要各方科學抗疫，攜手共進，保障各國人員安全往來，維護全球產業鏈供應鏈穩定，推動世界經濟恢復健康增長。內地及香港通關在即，為香港供應「復必泰」新冠疫苗的復星醫藥(02196)(滬:600196)周二即宣布，將開通預約接種平台，供用戶預約在兩地通關後，來香港自費接種復必泰二價疫苗。


2. 國家新聞出版總署周三發布2022年進口網絡遊戲審批信息，共45款遊戲獲批，包括騰訊(00700)「寶可夢大集結」、完美世界(深:002624)的「雙點醫院」、心動公司(02400)的「無盡旅圖」、網易(09999)的「幻想生活」等，其它涉及的上市公司還包括遊族網絡(深:002174)、創夢天地(01119)等。其中，僅遊族網絡的「權力的遊戲凜冬將至」審批時間為今年9月，其餘44款均為12月。新聞出版總署同日公布12月份國產網絡遊戲審批信息，涉84款遊戲，網易、創夢天地等公司均有斬獲。此外，銀保監發布《外國銀行分行綜合監管評級辦法（試行）》。《辦法》共三十六條，包括總則、核心要素評級、總行支持度評估、綜合監管評級、評級程序、評級結果運用、附則等七個章節。《辦法》從總體上對外國銀行分行監管評級工作進行規範。


3. 美媒26日引述消息稱，美國政府正考慮強制影音分享平台TikTok出售美國業務。據《華爾街日報》報道，美國外國投資委員會（CFIUS）曾討論有關建議，國防部及司法部代表認為，TikTok安全風險難以消除，只有令TikTok完全脫離中國母公司字節跳動，才可確保北京無法透過TikTok，從事間諜活動或影響政局。不過，財政部擔心，強迫TikTok易主可能受法律挑戰，被法院推翻，正尋求其他解決辦法。報道指，CFIUS可以向總統拜登提出建議，強制TikTok易主，作為繼續在美國運作的條件。對上述報道，白宮拒絕回應報道。TikTok就指，相信公司能解決美國政府提出的擔憂。美國官員2020年以來持續與TikTok談判，以確保後者不會與中國政府共享美國用戶數據。此外，美國眾議院首席行政事務官周二通知所有議員和工作人員，禁止所有由眾議院管理設備上安裝來自中國的應用程式TikTok，稱該程式被發現許多安全問題而具高風險。


4. 最大黃金消費國中國解除新冠防疫封控，刺激金價走高，美元走軟，美匯指數跌0.12%，至104.19點。人民幣中間價走低，即期匯率（CNY）則小幅高開15點子，盤中波幅不大，全日貶100點子，收報6.9725，錄兩連貶。交易員表示，接近年末市場關注點重新轉向明年美聯儲加息前景，美債收益率飆升帶動美匯走高，人民幣有所承壓；短期匯價料延續區間震盪，等待更多指引。建行金融市場部觀點認為，經驗表明美元年末易跌難漲，但力量相互制衡下美匯還將維持震盪，真正的轉向要等到2023年衰退開始前。2023年上半年美聯儲大概率停止加息，開始釋放流動性轉向訊號，美元出現第二小高峰，然後開啟下行通道。


5. 國家統計局公布，今年前11個月，全國規模以上工業企業實現營收123.96萬億元，同比增長6.7%；全國規模以上工業企業實現利潤總額7.72萬億元，同比下降3.6%，降幅較1-10月份擴大0.6個百分點。從企業類型看，國有控股企業實現利潤總額2.4萬億元，同比增長0.5%；股份制企業實現利潤總額5.64萬億元，下降2.8%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額1.84萬億元，下降7.8%；私營企業實現利潤總額2.26萬億元，下降7.9%。統計局工業司高級統計師朱虹解讀指，今年前11個月工業企業營收保持增長，利潤有所下降。個別行業及少數重點企業對工業企業利潤下拉影響較大。其中，鋼鐵、石油加工行業利潤同比降幅較大，兩家疫苗重點企業由於利潤同期基數較高，利潤同比大幅減少。剔除上述行業及企業，其他規上工業企業利潤同比增長6.6%。總體看，國內疫情反彈短期制約工業企業利潤恢復，「三重壓力」對工業經濟影響仍然較大。


6. 人力資源和社會保障部公布，1-11月，全國城鎮新增就業1145萬人，完成1100萬人的全年目標。路透根據歷史數據計算，11月單月新增就業66萬人。人社部官網刊登數據並顯示，1-10月全國城鎮新增就業1079萬人，路透據此測算，10月單月新增就業78萬人。國家統計局早前公布的數據顯示，11月全國城鎮調查失業率5.7%，比上月上升0.2個百分點；31個大城市城鎮調查失業率為6.7%，而上月為6%。在中國今年政府工作報告中，目標城鎮新增就業1100萬人以上，城鎮調查失業率全年控制在5.5%以內。此外，按照中國國內生產總值（GDP）核算和數據發布制度規定，年度GDP核算包括初步核算和最終核實兩個步驟。近日，根據國家統計局統計年報、財政部財政決算和有關部門年度財務資料等，國家統計局對2021年GDP數據進行了最終核實。2021年，GDP現價總量為1149237億元，比初步核算數增加了5567億元；按不變價格計算，比上年增長8.4%，比初步核算數提高0.3個百分點。


7. 國家發改委發布通知，開展2023年度企業債券本息兌付風險排查和加強存續期管理有關工作；要求對企業債券本息兌付風險開展全量排查，對存續企業債券開展全量檢查。通知並稱，檢查募集資金使用情況上，包括債券資金是否按要求投入批復、註冊文件和募集說明書中約定的項目領域，重點排查涉及地方政府隱性債務情況，如有募集資金投向變更是否按規定履行相關程序，是否存在違規挪用債券資金等問題。此外，對檢查發行人資產利潤情況，包括發行人是否存在虛增資產、虛增利潤等情況。央經濟工作會議明確「支持平台企業發展」火速迎來回響。另外，中國證監會周一公告批復「嘉實京東基礎設施證券投資基金（REITs）」註冊，上交所信息顯示，京東(09618)該REITs產品從獲得受理到獲批，時隔僅19天。官媒《證券時報》周一稍晚報道稱，京東REITs獲批，成為資本市場首個大型平台企業「綠燈」投資案例，向市場釋放出資本市場支持平台經濟、民營經濟發展的鮮明訊號。

 

撰文：經濟通中國組

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