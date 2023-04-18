《神州經脈》消費帶動GDP勝預期 中國再減美債 上海車展開幕

中國2023年第一季國內生產總值（GDP）為28.5萬億元（人民幣．下同），同比增長4.5%，大勝市場預期的4%，按季則增長2.2%。不過經濟「三駕馬車」表現分化，消費強勁惟工業生產及固定資產投資遜於預期，反映經濟復甦仍有隱憂。滬綜指全日維持窄幅波動，收市升0.23%報3393.33點，盤中高見3396.17點，時隔九個月後再挑戰三千四。深成指揚0.04%，創業板指則跌0.14%。兩市成交10600億元，按日跌5.4%，不過已經是連續第十一個交易日突破1萬億元。

上海車展今日開幕，國內外一千多家參展商參展，超過150款新車全球首發。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周二（18日）窄幅上落，全日在6.8624至6.8784之間波動，收盤報6.8749，較上個交易日4時30分收盤價跌32點子，兩連跌。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8814，較上個交易日跌135點子，兩連跌，上個交易日報6.8679。

今日新聞精選

1. 國家統計局公布，2023年第一季國內生產總值（GDP）284,997億元，同比增長4.5%，大勝市場預期的4%；環比增長2.2%。3月規模以上工業增加值3.9%，比1-2月份加快1.5個百分點；首季全國規上工業增加值同比增長3.0%，比上年四季度加快0.3個百分點。首季固定資產投資107,282億元，同比增5.1%。3月社會消費品零售總額同比增長10.6%，大勝預期的增7.4%，環比增0.15%；首季社會消費品零售總額114,922億元，同比增5.8%，上年第四季為下降2.7%。3月全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月下降0.3個百分點；16-24歲、25-59歲勞動力調查失業率分別為19.6%、4.3%。國家統計局發言人付凌暉表示，消費回升帶動首季經濟開局好，但回升基礎尚不牢固。考慮到上年第二季受疫情影響基數比較低，今年第二季經濟增速可能比第一季明顯加快。花旗集團最新決定，將中國今年GDP同比增速預估從5.7%上調至6.1%。

2. 第20屆上海國際汽車工業展覽會今日在國家會展中心（上海）開幕，為今年以來首個國際A級車展，共吸引逾1000家企業參展，總展出面積超36萬平方公尺，預計總人流量可達100萬人次。一汽、東風、長安、比亞迪、蔚來等中國車企以及大眾、寶馬、平治、福特等全球主流車企都有參加本屆展會，帶來自家最新的汽車車型，但特斯拉並未在展商名單中出現。其中比亞迪在上海車展上發布高端車型仰望U8新能源，並正式開啟預售，豪華版及越野玩家版定價均為109.8萬元。

3. 海關總署廣東分署公布，首季廣東外貿進出口1.84萬億元，增長0.03%。其中出口1.22萬億元，增長6.2%；進口6223.3億元，下降10.2%。該署表示，廣東貨物進出口總額再創歷史同期新高，規模繼續穩居全國第一；增速逐月遞增，從1月的下降22.7%，到2月止跌回升，進出口增長3.9%；3月進出口增速提升至25.7%。從地市發展看，首季深圳、佛山、汕頭、汕尾、清遠、湛江、茂名、韶關等8市實現正增長，其中深圳增長7.4%，佔全省外貿進出口總額的43.3%，拉動廣東外貿增長3.1個百分點。

4. 美國財政部周三公布的最新數據顯示，2月中國減持106億美元國國債，持有規模8488億美元，按月跌約1.2%，此為中國連續第6個月減持，持有規模為2010年6月以來的近十三年最低。中國依然為僅次於日本的第二大持有國。最大的海外持有者日本2月持倉減少226億美元，至1.082萬億美元，按月跌2%。

5. 財政部公布首季財政收支情況，全國一般公共預算收入62341億元，同比由降轉增0.5%。其中，中央一般公共預算收入27603億元，同比下降4.7%；地方一般公共預算本級收入34738億元，同比增長5%。全國稅收收入51707億元，同比下降1.4%；非稅收入10634億元，同比增長10.9%。支出方面，首季全國一般公共預算支出67915億元，同比增長6.8%。其中中央一般公共預算本級支出7240億元，同比增長6.4%；地方一般公共預算支出60675億元，同比增長6.9%。

6. 胡潤研究院發布《2023全球獨角獸榜》，字節跳動連續第二年蟬聯世界上最具價值的獨角獸，價值1.38萬億元，比去年下降逾一萬億；馬斯克旗下的spaceX以9450億元的價值位居第二，比去年增長2600億元；螞蟻集團較去年下降一位至第三，價值8300億元。第四名至第十名分別是總部在廣州的快時尚電商Shein、總部在舊金山的支付平台Stripe、深圳數字銀行微眾銀行、美國數據和AI公司Databricks、通訊應用公司Telegram、英國數字銀行Revolut，以及總部在杭州的菜鳥網絡。

7. 粵財控股董事長金聖宏表示，廣東半導體及集成電路產業投資基金二期在籌劃中，規模300億元，基金期限長達17年，母基金可直接投資公司，子基金包括汽車晶片、半導體材料設備、化合物半導體等主題，並且二期基金在投資退出後可向被投企業讓利60%，支持企業做大做強。一期基金2021年成立，業務規模已達310億元，已投資102家企業，2家被投企業過會，今明年將有19家企業申報IPO。

8. 在內地舉辦的全球元宇宙大會上，中國移動通信聯合會、中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電等共同發起成立GPT產業聯盟。中國移動通信聯合會執行會長、全球元宇宙大會主席倪健中表示，AI大語言模型的博弈已經進入關鍵時刻，ChatGPT給中國帶來的不是危機，而是行業迭代發展的重大機遇。GPT產業聯盟表示，將努力做到探索智能湧現產生的機制和工程路徑；發現智能時代開啟原始創新機會；發明支撐智能商業價值湧現與流轉的技術架構。

撰文：經濟通中國組

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