  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

內地新聞 | 生還漁民指控遭台巡防艇撞翻，大陸要求嚴懲責任人

22/02/2024

　　一艘大陸漁船上周在金門附近海域遭巡防艇驅逐期間翻覆，船上兩人死亡，另外兩人被遣返回大陸後，稱船隻翻覆因遭到台灣海巡艇衝撞頂翻。

 

生還漁民指控遭台巡防艇撞翻，大陸要求嚴懲責任人

推薦閱讀:

【虛幣世界】現貨以太幣ETF或通過，以太幣價格今年上漲30%

　　數據顯示，以太幣今年的表現超過了比特幣，部分原因是市場猜測現貨以太幣ETF即將通過，預示著投資者需求的增加........

上海安洵訊息文件外洩，揭入侵多國政府部門、網路攻擊香港機構

據《美聯社》報道，客戶名單包括中國公安部的中國網絡安全公司--上海安洵訊息有大量內部文件遭外洩，顯示其監控英國的內政部、財政部；入侵印度國防部，台灣、新疆、泰國等多個.....

 


　　據《中央電視台》引述大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，嚴正要求台灣有關方面盡快公布事實，嚴懲相關責任人。國台辦指責台灣有關方面負責人在事件發生後，企圖掩飾其暴力行徑，並發表「種種毫無人性的冷漠言行」，嚴正要求台灣有關方面滿足遇難者家屬合理訴求，鄭重向遇難者家屬道歉。國台辦又強調，大陸當局將堅決維護同胞的合法權益，絕不允許此類事件再度發生。


　　在台灣，海巡署人員接受台媒訪問表示，大陸漁船2名生還者被救起後，先受海巡署偵防分署金門查緝隊詢問，再以證人身分接受金門地檢署訊問，兩人均表示對海巡隊執法程序無意見，後續完成留置調查程序，於周二（20日）透過小三通船班返抵大陸。海巡署強調檢調偵查過程皆有錄音錄影，並製作完整筆錄，呼籲各方保持冷靜及理智，靜待調查結果，交由司法調查，將事實呈現於家屬與社會大眾。


　　至於兩名生還大陸漁民被迅速遣返，台灣當局的處理方法在島內亦引發不同意見。陸委會書面回應指，在各有關機關依法完成事件相關調查後，兩名生還者已經沒有留置的必要與理由，　基於人權保障，由主管機關依法執行遣返程序。

撰文:經濟通中國組

 

2024-02-22｜聯儲局議息紀錄無驚喜？ | 滙控恒生績後走勢分歧 恒生落後追得過？ | 理想本月銷量有望跑贏問界？｜嘉賓：林家亨｜開市Good Morning｜etnet

 

 

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

01099

國藥控股

22.300

異動股

02846

安碩滬深三百

24.860

異動股

01171

兗礦能源

18.680

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01099 國藥控股
  • 22.300
  • 02846 安碩滬深三百
  • 24.880
  • 01171 兗礦能源
  • 18.720
  • 09885 藥師幫
  • 8.590
  • 09698 萬國數據－ＳＷ
  • 6.830
股份推介
  • 00547 數字王國
  • 0.400
  • 目標︰--
  • 01913 普拉達
  • 52.450
  • 目標︰$57.00
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.340
  • 目標︰$4.50
  • 00992 聯想集團
  • 8.750
  • 目標︰$10.00
  • 03968 招商銀行
  • 31.500
  • 目標︰--
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 59.500
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.450
  • 00700 騰訊控股
  • 289.400
  • 00001 長和
  • 42.400
  • 00388 香港交易所
  • 251.600
報章貼士
  • 06862 海底撈
  • 14.200
  • 目標︰--
  • 00123 越秀地產
  • 5.420
  • 目標︰$7.00
  • 02600 中國鋁業
  • 4.080
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

22/02/2024 14:09  【外圍經濟】日經指數升至盤中紀錄新高，曾見39156

22/02/2024 12:12  《午市前瞻》恒指短期勢破萬七，滙控難大跌惟升幅有限，恒生難升

22/02/2024 12:06  恒指半日升24點報16528，攜程升5%，中海油上漲4%

22/02/2024 14:02  《神州金融》LPR本周大碼降息，地方內銀集體下調定存利率

22/02/2024 11:03  《大灣區》廣州瀝心沙大橋被撞斷，巴士墮下司機失聯，船主被控制

22/02/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１０﹒８２億元，買美團沽盈富

22/02/2024 08:44  【大行炒Ｄ乜】滙控、恒生績後大行點評，摩通升九置至中性

16/02/2024 10:33  《嚟緊炒Ｄ乜》信義光能受惠國策，中短線目標價８銀

22/02/2024 09:38  《財資快訊》美電穩報７﹒８２０２，一周拆息與上日維持３﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞 | 生還漁民指控遭台巡防艇撞翻，大陸要求嚴懲責任人
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】業績驚艷「拯救世界」，英偉達最新兩懸念
人氣文章

新聞>財經熱話

攜程績優飆半成創上市新高，獲大行唱好可趁勢追入？
品味生活
生活
人氣文章

師傅靈靈法

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王Son姐｜有工冇人做，有人冇工做！金融銀行業招聘日in足整日都請唔到人！拆解香港職場困局︰經濟差即裁員，是管理層短視？
人氣文章

健康解「迷」

20歲男打籃球突半身不遂！揭頸動脈剝離，始於一個按摩動作！中醫：推拿不受傷3個要點
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

情人節送上黑色玫瑰，打算突顯心思卻失敗收場？愛情的定義，你選擇哪一個？
人氣文章

Beauty

Taylor Swift的7件事：格林美獎、Billboard最強女歌手！《時代》2023年度風雲人物、豪花16萬美元犒勞團隊！哈佛大學也設課程研究她？
人氣文章

Beauty

與初老肌膚皺紋說再見！貴婦級逆齡護膚新品：Dior玫瑰再生晚霜、Givenchy奢華蕾絲面膜、Incellderm積雪草精華，抗老超有感！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
壽而康（一）
人氣文章
大節過後在煩惱體重上升、腸胃吃滯？今期瘦身素菜湯：清香金針豆腐湯
人氣文章
如何挑起女性性慾？40%女性表示性慾不夠旺盛！定期做一種運動、每天這時段性幻想性慾Up！專家推介3款提升性慾食物、補充劑！呢種維他命B令女性易有性高潮
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2024 14:46
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2024 14:46
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2024 14:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/02/2024 14:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事22/02/2024
內地新聞 | 生還漁民指控遭台巡防艇撞翻，大陸要求嚴懲責任人
人氣文章FOCUS22/02/2024
【FOCUS】業績驚艷「拯救世界」，英偉達最新兩懸念
人氣文章財經熱話22/02/2024
攜程績優飆半成創上市新高，獲大行唱好可趁勢追入？
人氣文章財經熱話22/02/2024
《午市前瞻》恒指短期勢破萬七 滙控難大跌惟升幅有限 恒生難升
人氣文章香港要聞22/02/2024
香港新聞 | 發展局：建議流浮山發展數碼科技樞紐，尖鼻嘴白泥發展生態旅遊
人氣文章市場動向22/02/2024
2024資本增值策略：高息活存讓資金靈活調配　攻守兼備
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金