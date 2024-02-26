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憧憬受惠自由行擴大，莎莎連日炒升可追入？

26/02/2024

　　內地批准擴大自由行，3月6日起納入西安和青島為內地赴港澳「個人遊」城市。行政長官李家超表示，西安和青島都屬高收入高消費城市，相信對增加本港高增值過夜旅客有幫助，零售餐飲業界亦料內地未來會開放更多城市個人遊。另有傳本周三(28日)公布的《財政預算案》建議維港每月舉行煙花和無人機表演，並考慮在海濱加入飲食和零售設施。不過，本地零售股只有莎莎國際(00178)近3日炒升逾兩成，集團去年中期業績受惠內地旅客重臨虧轉盈，此番憧憬受惠自由行擴大，可否追入呢？

 

（李崇偉攝）

 

下月起增西安青島為赴港澳個人遊城市　李家超：有助增高增值過夜客

 

　　國家移民管理局上周五(23日)公布，國務院批准增加陝西西安和山東青島為內地赴港澳個人遊城市，3月6日起生效。西安市、青島市戶籍居民以及居住證持有人，可以在西安市、青島市公安機關出入境管理人工窗口，或設於人工窗口的智能簽注設備提交申請，自行選擇辦理「個人旅遊簽注」或「團隊旅遊簽注」，免予提交申請事由材料。 「個人旅遊簽注」包括：赴香港三個月一次簽注、三個月二次簽注、一年一次簽注、一年二次簽注；赴澳門三個月一次簽注、一年一次簽注。簽注持有人每次可以在香港或者澳門逗留不超過7天。

 

　　香港行政長官李家超表示，新措施再次反映國家主席習近平對香港的關心及支持，而新批准的兩個城市都擁有千萬人口、本地生產總值均達萬億元人民幣，代表當地市民均為高收入和高消費群，相信有助增加本港的高增值過夜旅客。至於稍後會否再加入更多自由行城市，李家超指，旅遊、酒店和餐飲業都曾提出相關建議，特區政府亦當然希望陸續有新的優惠措施，但強調要按部就班，同時要增加本港在不同方面的容量。另外，政府推動盛事經濟、深度遊、有增值旅遊等配套，業界都有準備，如訪港旅客多，對提振香港經濟都有很好作用，而政府亦就其他提振經濟的政策建議向中央反映，如有消息當局會再作公布。

 

零售管理協會：續推類似購物節活動　黃家和：未來會開放更多城市

 

　　香港零售管理協會主席謝邱安儀在電台節目表示，西安和青島旅客要乘坐飛機來港，相信會是過夜的旅客，有助帶動香港旅遊業及夜市。這兩個城市的旅客喜好，與內地其他城市的旅客差不多，業界近期已推出不同推廣，協會亦會繼續推出類似「香港購物節」能夠帶動遊客的活動。雖然擴大個人遊是好的第一步，但相信不會即時帶來很大效果，熱切程度不要想得太誇張，相信給予時間會帶來幫助，並希望逐步開放更多城市。


　　餐飲聯業協會會長黃家和表示，非常歡迎中央開放更多赴港澳「個人遊」城市，雖然未必會即時有很多這兩個城市的旅客來港，但相信可以吸引到一定人次來港「自由行」，估計未來會開放更多「自由行」城市，如哈爾濱等。

 

傳財政預算案建議維港每月放煙花　考慮海濱增飲食及零售設施

 

　　另外，財政司司長陳茂波將於本周三公布新一份《財政預算案》。消息指，屆時將有重點措施支援旅遊業發展，包括計劃每月在維港舉行煙花和無人機表演，涉及數億元開支；而現時每晚上演的「幻彩詠香江」的燈光音樂匯演也會大革新，並考慮在海濱加入飲食和零售設施，或需更改土地用途。


　　消息人士透露，內地較少地方可以像香港般，在海港放煙花，相信每月在港舉辦煙花表演，對內地旅客具吸引力，表演不會每月都一式一樣，擬按不同節目呈現不同主題，由旅發局負責。另外，《預算案》會提出由旅發局重新設計約20年歷史「幻彩詠香江」內容，以貼近最新潮流，但由於需與參與的大廈商討，估計未必能在短期內落實。消息又稱，以往硬銷香港餐廳、景點未必再奏效，旅客現時更追求深度、文化體驗，這些活動有助增加新鮮感，舉例可透過YouTuber或網絡紅人宣傳，帶動相關群組注意，例如喜歡越野跑者可能看過這些宣傳，對來港跑步和旅遊有興趣。


莎莎去年中期虧轉盈賺約1億元　營業額按年增38%


　　值得一提，去年1月初內地及本港恢復通關旅客重臨，帶動莎莎業務顯著復甦，截至去年9月底止2024年度中期業績由虧轉盈，錄得股東應佔溢利1.02億元，前年同期為虧損1.33億元；期內營業額按年增加38.3%至21.44億元，整體毛利急升53.6%至8.8億元，毛利率提高4.1個百分點至41.1%。


　　香港及澳門業務貢獻最大，上半年度收入急升57.9%至17.2億元，佔總營業額80.2%，同店銷售增加64.9%，並且扭虧為盈，溢利達1.15億元。而截至去年12月底止第三季，港澳地區業務收入按年升39.4%至8.89億元，同店銷售增長略為放緩至43.7%，令期內營業額增長稍為降至36.7%。

溫傑：新增西安青島個人遊作用不大　惟莎莎不跌穿0.99元可續持有 


　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，新增西安和青島為內地赴港澳個人遊城市，對刺激本港零售市道作用不會很大，雖然兩個城市都擁有千萬人口，記得2003年時開放自由行加上股市向好對香港經濟幫助很大，但整個自由行計劃分很多個階段，當初只限廣東省，後來愈開愈多，加上今次西安和青島共開放了51個城市，可見愈來愈向內陸進發，而沿海城市購買力較強勁，即愈後開放的城市購買力愈低。而與2003年相比，內地人是否仍很愛來港旅遊成疑。再者，想來港旅遊的內地人都已來過，而西安和青島人一向不熱衷來港，以往每日只開一兩班機。此外，就算多了人來港旅遊，但若港人繼續熱衷北上消費，本地消費市道很難轉好。

 

　　溫傑又指，開放西安和青島個人遊的消息雖於上周五公布，但莎莎上周四(22日)股價已炒起，經兩日急升後很難寄望再大升，本地零售股更只有莎莎炒升，事實上內地日用品供應充足，未必一定要來港購買，若覺得零售股好就不如買周大福(01929)，因其兼有內地及香港業務，網上銷售亦做得愈來愈好，加上今年是龍年頗利婚嫁。而莎莎市值不大，交投較少，除非3月正式開放西安和青島個人遊後見到當地來港遊客大增，否則隨時「散水」，不過如已於未炒升前買入，只要股價不跌穿100天線0.99元可續持有。

 

　　莎莎今日收市升0.96%報1.05元，最多升6.73%至1.11元，連升3日，累升26.51%。其他本地零售股普遍下跌，周大福跌1.33%報11.86元，六福(00590)跌1.85%報21.25元，國際家居零售(01373)跌1.96%報1.5元，佐丹奴(00709)無升跌報2.06元。本地餐飲股表現稍好，大家樂(00341)升0.12%收報8.5元，大快活(00052)升1.65%報8.65元，譚仔國際(02217)升1.77%報1.15元，太興(06811)升2.35%報0.87元，惟敘福樓(01978)跌1.03%報0.96元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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