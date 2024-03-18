  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

騰訊預測 | 大行料騰訊去年多賺35%，本土遊戲收入增長或放緩

18/03/2024

　　騰訊(00700)將於本周三（20日）公布2023年第四季以及全年業績。據《彭博》綜合券商預測，騰訊第四季非國際財務報告準則（Non-GAAP）盈利料介乎296.32億元至473.47億元（人民幣．下同），中位數為414.2億元，按年增長39.4%；季度收預測中位數為1568.07億元，按年8.2%。全年集團Non-GAAP純利中位數料為1561.35億元，升約35%。

 

　　內地互聯網產業在2023年面臨包括消費疲弱、企業支出保守和地緣政治不確定等宏觀挑戰，儘管行業競爭日趨激烈，但券商普遍相信，騰訊憑藉其高黏性的用戶生態系統，穩定的市場定位和有利的收入組合，集團仍將保持其領先地位，並將持續深耕包括人工智能、短視頻平台及電商等新發展方向。監管方面，國家新聞出版署於去年12月底發布《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，引發中資遊戲股一輪大跌，但其後當局的語氣逐漸軟化，並推出補救措施，市場普遍認為監管層對遊戲行業釋出友好訊號。

 

騰訊預測 | 大行料騰訊去年多賺35%，本土遊戲收入增長或放緩

（資料圖片）

 

大行料上季利潤增長可能快於收入增長

 

　　花旗指出，遊戲收入增長放緩可能會影響騰訊第四季的整體收入增長，下調第四季收入預測0.9%，以反映本土市場和國際遊戲增長放緩，由於成本控制，預期第四季利潤增長可能快於收入增長。花旗下調騰訊2023年至2025年整體收入預測0.2%、1.4%以及1.8%，下調2023年至2025年經調整純利預測1.3%、3%以及1.9%，預測2023年第四季整體收入將按年增7.1%至1553億元，非通用會計準則純利將按年增41.6%至420億元，而2024年首季總收入將按年增6.1%至1592億元，非通用會計準則純利將按年增37%至446億元。

 

　　滙證在研報中指出，由於來自毛利正面影響較少，及遊戲《元夢之星》推廣活動較多，推高銷售及管理開支，令經營槓桿減少，該行將騰訊2024至25年收入預測下調3%；盈利預測下調10%至11%。不過，該行同樣預料騰訊的盈利對比收入錄較快增長。至於第四季，該行預期騰訊收入按年增8%；經調整純利增25%。按板塊劃分，國際遊戲收入升9%，跑贏本土市場增長2%；廣告及金融科技服務收入均增16%。

 

大和對小遊戲生態、廣告變現等持樂觀態度

 

　　大和認為，騰訊今年將強調視頻號的變現，其電商GMV按年增長近3倍，認為與其他同業相比，在GMV和變現方面仍有較大差距，認為集團今年的任務包括視頻號廣告推薦引擎的持續改進、營運團隊擴張和新平台工具，將推動網上廣告業務和科技服務收費以中十位數（mid-teens）的幅度增長，對小遊戲生態、廣告業務的變現潛力和玩家支付持樂觀態度。

 

　　大和重新檢視騰訊2023年第四季的預測，預期2023年第一季現金遊戲銷售強勁帶來的收益，將於第四季逐漸減弱，預料騰訊去年第四季總收入按年增長9.5%至1590億元，經調整淨利潤按年增43.2%至420億元。

 

　　騰訊將於本周三公布去年第四季及全年的業績。表列各大行對騰訊的最新評級及目標價：

 

騰訊預測 | 大行料騰訊去年多賺35%，本土遊戲收入增長或放緩

 

撰文：經濟通記者趙嘉駿

 

全新節目《說說心理話》原生家庭對愛與成長有咩影響？改善溝通有計可施？► ►即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08176

超人智能

0.640

異動股

01083

港華智慧能源

3.240

異動股

09955

智雲健康

2.950

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08176 超人智能
  • 0.640
  • 01083 港華智慧能源
  • 3.230
  • 09955 智雲健康
  • 2.950
  • 02279 雍禾醫療
  • 1.160
  • 02923 鼎豐集團汽車－舊
  • 0.158
股份推介
  • 09896 名創優品
  • 40.950
  • 目標︰$44.00
  • 00011 恒生銀行
  • 86.600
  • 目標︰--
  • 00362 中國天化工
  • 0.101
  • 目標︰$0.2
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 63.400
  • 目標︰--
  • 01662 義合控股
  • 1.550
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 288.000
  • 01299 友邦保險
  • 56.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.100
  • 00001 長和
  • 40.000
  • 00005 滙豐控股
  • 59.750
報章貼士
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 9.360
  • 目標︰$11.00
  • 00857 中國石油股份
  • 6.470
  • 目標︰--
  • 01234 中國利郎
  • 4.610
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 133.000
  • ＡＩ More
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 347.600
即時重點新聞

20/03/2024 12:07  《午市前瞻》聯儲局若放鷹恒指料試16100，聯通績優回落再吼

20/03/2024 12:06  恒指半日升30點報16559，李寧飆6.4%，理想汽車漲4%

20/03/2024 07:50  《國金頭條》市場等待聯儲局決策，道指漲逾300點標普再創新高

19/03/2024 18:56  【２３條】立法會全票三讀通過23條草案，本月23日刊憲和生效

20/03/2024 09:23  【人行操作】3月LPR維持不變，五年期上月大降後持平

20/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６９﹒２３億元，買騰訊沽快手

20/03/2024 08:40  【大行炒Ｄ乜】中信里昂、麥格理劈藥明康德目標逾半低見４３元

15/03/2024 10:53  《嚟緊炒Ｄ乜》建滔板下周派成績單，中短線目標７﹒９銀

20/03/2024 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒８２３０，兩周至九個月均維持４﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

業績| 李寧去年度盈利31.9億人幣跌21.6%，末期息18.54分新文章
人氣文章

新聞>開市Good Morning

熊麗萍：恒指企穩萬六關，則逐級向上趨勢可維持新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股| 市場等待聯儲局決策，道指漲逾300點標普再創新高新文章
品味生活
生活
人氣文章

台灣熱話．姚超文

綠營砌詞盲反，阻減陸配入籍年期
人氣文章

娛樂情報

劉威煌《中年好聲音2》出局網民感賽果不公：罷睇，造馬造到咁！黃劍文獲封「周吉佩2.0」或爆冷奪冠？
人氣文章

玩樂 What’s On

西九家FUN藝術節開鑼！一連3星期！6大必睇必去活動：巨型幻彩泡泡打卡 / 歎茶食點心睇折子戲 / 120場大貨櫃勁舞派對
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

春日美甲2024：花系美甲知性優雅、大熱可愛蝴蝶結元素！寶石系美甲繽紛亮眼，為指尖添上春意！
人氣文章

港女講男．妮洛

再見亦是炮友？分手後維持親密關係，是難捨難離還是另有企圖？
人氣文章

Fashion

再見了，最時尚婆婆Iris Afpel！曾為9位美國總統任室內設計、超人氣H&M合作聯乘！102歲時尚達人：「你可以買到時尚，但必須自己掌握風格」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
安老院 | 30歲男子提早退休入住養老院！每月￥1,700包三餐水電上網？大讚伙食好又有專人打掃衛生，好過住賓館！
人氣文章
肺癌末期 | 男子吸煙30年患末期肺癌！接受一種療法奇蹟好返！兩個月5厘米腫瘤近乎消失？
人氣文章
子宮肌瘤病徵 ︳24歲女來經3個月未停！求醫揭子宮肌瘤變大至13cm、子宮內膜有腫瘤跡象！切子宮=唯一保命方法？新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2024 12:11
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2024 12:11
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2024 12:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/03/2024 11:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/03/2024
業績| 李寧去年度盈利31.9億人幣跌21.6%，末期息18.54分
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金