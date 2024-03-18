騰訊預測 | 大行料騰訊去年多賺35%，本土遊戲收入增長或放緩

騰訊(00700)將於本周三（20日）公布2023年第四季以及全年業績。據《彭博》綜合券商預測，騰訊第四季非國際財務報告準則（Non-GAAP）盈利料介乎296.32億元至473.47億元（人民幣．下同），中位數為414.2億元，按年增長39.4%；季度收預測中位數為1568.07億元，按年8.2%。全年集團Non-GAAP純利中位數料為1561.35億元，升約35%。

內地互聯網產業在2023年面臨包括消費疲弱、企業支出保守和地緣政治不確定等宏觀挑戰，儘管行業競爭日趨激烈，但券商普遍相信，騰訊憑藉其高黏性的用戶生態系統，穩定的市場定位和有利的收入組合，集團仍將保持其領先地位，並將持續深耕包括人工智能、短視頻平台及電商等新發展方向。監管方面，國家新聞出版署於去年12月底發布《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，引發中資遊戲股一輪大跌，但其後當局的語氣逐漸軟化，並推出補救措施，市場普遍認為監管層對遊戲行業釋出友好訊號。

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大行料上季利潤增長可能快於收入增長

花旗指出，遊戲收入增長放緩可能會影響騰訊第四季的整體收入增長，下調第四季收入預測0.9%，以反映本土市場和國際遊戲增長放緩，由於成本控制，預期第四季利潤增長可能快於收入增長。花旗下調騰訊2023年至2025年整體收入預測0.2%、1.4%以及1.8%，下調2023年至2025年經調整純利預測1.3%、3%以及1.9%，預測2023年第四季整體收入將按年增7.1%至1553億元，非通用會計準則純利將按年增41.6%至420億元，而2024年首季總收入將按年增6.1%至1592億元，非通用會計準則純利將按年增37%至446億元。

滙證在研報中指出，由於來自毛利正面影響較少，及遊戲《元夢之星》推廣活動較多，推高銷售及管理開支，令經營槓桿減少，該行將騰訊2024至25年收入預測下調3%；盈利預測下調10%至11%。不過，該行同樣預料騰訊的盈利對比收入錄較快增長。至於第四季，該行預期騰訊收入按年增8%；經調整純利增25%。按板塊劃分，國際遊戲收入升9%，跑贏本土市場增長2%；廣告及金融科技服務收入均增16%。

大和對小遊戲生態、廣告變現等持樂觀態度

大和認為，騰訊今年將強調視頻號的變現，其電商GMV按年增長近3倍，認為與其他同業相比，在GMV和變現方面仍有較大差距，認為集團今年的任務包括視頻號廣告推薦引擎的持續改進、營運團隊擴張和新平台工具，將推動網上廣告業務和科技服務收費以中十位數（mid-teens）的幅度增長，對小遊戲生態、廣告業務的變現潛力和玩家支付持樂觀態度。

大和重新檢視騰訊2023年第四季的預測，預期2023年第一季現金遊戲銷售強勁帶來的收益，將於第四季逐漸減弱，預料騰訊去年第四季總收入按年增長9.5%至1590億元，經調整淨利潤按年增43.2%至420億元。

騰訊將於本周三公布去年第四季及全年的業績。表列各大行對騰訊的最新評級及目標價：

撰文：經濟通記者趙嘉駿

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