潤啤業績對辦兼派特息，獲大行唱好可部署吸納？其他啤酒股也可吼？

華潤啤酒(00291)昨日(18日)中午公布業績，去年純利按年升18.6%，派末期息34.9分人民幣，按年增15.6%，另派特別息30分人民幣，即共派息64.9分人民幣。此外，潤啤宣布更改每手買賣單位，由2000股改為500股，4月11日生效。潤啤績後獲大行普遍唱好，指其業績符預期，派特息帶來驚喜，股價昨升4.55%至近38元，創逾3個月高，今日(19日)最多再升逾1%高見38.45元，惟其後隨港股回調，若想吸納應如何部署？其他啤酒股可否考慮呢？

（華潤啤酒網頁截圖）

去年純利按年升18.6% 連特息共派64.9分人幣



華潤啤酒公布，截至2023年12月31日止全年純利51.53億元人民幣，按年升18.6%，每股基本盈利1.59元人民幣，派末期息0.349元人民幣，按年增長15.6%，另派特別息0.3元人民幣，以祝賀集團三十周年。連中期息0.287元人民幣，全年合共派0.936元人民幣。期內營業額389.32億元人民幣，升10.4%；毛利161.03億元人民幣，升18.7%。

啤酒業務方面，去年營業額升4.5%至368.7億元人民幣，整體啤酒銷量較上年同期升0.5%至約111.5億升。次高檔及以上啤酒銷量約25億升，按年升18.9%，「喜力」、「雪花純生」、「老雪」和「紅爵」等產品銷量按年均錄得快速的雙位數增長，其中「喜力」品牌啤酒銷量按年錄得近60%的強勁增長，達6億升的目標。白酒業務方面，集團已於去年完成貴州金沙55.19%股權轉讓的交割。去年白酒業務營業額及未計利息及稅項前盈利分別為20.7億元及1.3億元人民幣。若剔除因收購貴州金沙所產生的無形資產攤銷的影響，未計利息及稅項前盈利為近8億元人民幣。

潤啤：首2月啤酒銷量持續增長 不打價格戰以品質為先

華潤啤酒董事會主席侯孝海表示，在去年消費收縮的大環境下，集團的啤酒銷量及收入均有增長，而於今年1、2月仍然持續增長。他預期今年啤酒業務的表現穩中向好，雖然承壓，但仍有發展的動力和機會；高端化進程將持續，增長態勢不變。而今年暫未有整體的漲價計劃，但會保持價格具彈性，惟不會打價格戰，亦不會降價，以品質為先。



侯孝海又指，去年的消費環境出現前熱後冷態勢，第一季向好，但第二季開始便出現回落及承壓情況。他認為今年仍然繼續出現消費收縮，消費的場景、規模及次數下降，亦有消費分化情況，部分產品繼續升級，同時一些消費者追求高性價比的產品。



集團去年收購金沙酒業進攻白酒市場，副總裁魏強表示，白酒行業相較於啤酒較為複雜，但集團已掌握基本的營運邏輯，金沙酒業過往遺留的問題，包括庫存過多及價格倒掛，亦已逐漸調節正常。旗下白酒業務去年增長16%，今年1、2月亦有50%的增長，集團將把握好白酒行業的發展階段。

每手買賣單位改為500股 4月11日生效

另潤啤公布，每手買賣單位將由2000股更改為500股，自4月11日上午9時起生效。以昨天港幣櫃枱收報37.95元計，每手買賣單位市值將由7.59萬元調整為1.8975萬元，而以人民幣櫃枱收報34.9元人民幣計，每手買賣單位市值將由6.98萬元人民幣調整為1.745萬元人民幣。

集團指，更改每手買賣單位導致每手買賣單位價值減少，可提高股份流通性及擴大股東基礎，且不會影響股東任何相關權利。

花旗：去年純利符預期派特息帶來驚喜 予目標價55.46元

花旗發表研報指，潤啤去年純利按年增長19%，符合該行及市場預期。基於利潤率較預期好，收入較預期弱所帶來負面影響，被較強勁的經常性息稅前利潤所抵銷。另公司派發每股0.3元人民幣特別息帶來驚喜，全年總派息每股0.936元人民幣。相信公司仍是內地餐飲業呈良好復甦的替代投資標的之一，尤其第二季至第三季啤酒消費旺季即將到來，公司為行業首選，目標價55.46元，評級「買入」。

大和表示，潤啤去年純利及營收大致符合預期，料公司的盈利能見度將有所提高，這可能會引發進一步重估。管理層有信心2024年啤酒業務淨利潤按年錄得雙位數增幅，由於對營業收入預期更為樂觀，將其2024至2025年每股盈利預測上調2%，目標價由48.5元上調至49元，重申「買入」評級，為中國啤酒產業首選股。



美銀：業績符預期管理層態度積極 股價回調將是入市機會

美銀證券指，潤啤去年業績符合預期，管理層態度積極，相信有助於改變投資者對啤酒高端化及白酒行業過度悲觀看法。預計潤啤未來兩年每股盈利年均複合增長率將繼續維持十數個百分點，憧憬高端啤酒產品滲透率不足、公司市場份額增加、成本趨勢變化及供應端利好，將有助抵銷宏觀經濟疲軟影響。由於近期股價走強，預期未來任何股價回調都將是有吸引力的入市機會，基本維持每股盈利預測，但為反映市場降溫，相應將目標價由55元降至51元，重申「買入」評級。

摩通稱，潤啤去年業績符合預期，整體股息按年增75%有驚喜。公司2024年旗下啤酒品牌「喜力」及「雪花純生」的銷售額目標分別按年增長25%，而白酒業務則按年增40%，預計潤啤2024年銷售額、EBIT及純利分別按年增6.7%、14.5%及12.5%，維持「增持」評級，惟將目標價由65元下調至55元。



瑞銀：啤酒業務利潤改善 目標價升至43.7元



瑞銀指，潤啤去年收入符合預期，而息稅前利潤較預期高出6%，相信主要是由於政府補助在內的其他收入。由於持續高端化和包裝成本下降，啤酒業務毛利率按年增1.7%至40.2%。公司管理層表示，由於渠道去庫存步伐放緩及下半年銷售恢復，白酒收入在去年下半年較上半年穩定。雖然市場仍存在宏觀不確定因素，但潤啤等領先啤酒廠仍將以改善盈利能力作為重點，將目標價由40.03元升至43.7元，以反映啤酒業務的利潤改善，維持「買入」評級。

大摩表示，潤啤去年啤酒和白酒的銷量符預期，其中啤酒高端化進程符合預期。經常性息稅前利潤超出預期，主要來自其他收入。核心淨利潤略優於預期，若不包括其他收入則符預期。派發特別息0.3元人民幣，派息比率59%，略高於預期的50%，評級「增持」，目標價42元。

李偉傑：潤啤業績不錯35.7元可吸 青啤回至53元也可吼

華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，潤啤去年業績比預期好，僅下半年營收表現較差。在消費收縮的大環境下，潤啤去年啤酒毛利仍有增長，中高端啤酒毛利更升18.9%，加上著力拓展白酒業務，表現算是不錯。而集團派發特別息亦為市場帶來驚喜，儘管息率仍只有兩厘幾。此外，每手買賣單位由2000股改為500股，令其入場費大減，亦可吸引小投資者留意。不過，股價已升穿除250天線外所有移動平均線，料短線會隨大市調整，可待回至10天線約35.7元才吸納。

另李偉傑指，另一啤酒股青啤(00168)幾日後才公布業績，集團去年頭9個月盈利升15%，料全年業績也不會太差，若想博其業績理想，可待回至10天線約53元吸納，惟青啤入場費較貴，每手2000股，買一手需約10萬元。至於百威亞太(01876)在潤啤與喜力合作發展下，雙方業績此消彼長，集團早前公布去年盈利倒退逾6%，股價走勢正與潤啤相反，已跌穿所有平均線，除非重上並企穩50天線，否則不宜吸納。

潤啤半日跌0.92%收報37.6元，曾升1.32%高見38.45元，成交4.14億元。青啤則升1.02%報54.45元，百威亞太跌2.93%報11.94元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此







其他潤啤相關新聞：

《外資精點》摩通：潤啤去年業績符合預期，下調目標價至５５元

《外資精點》大和上調潤啤目標價至４９元，維持買入評級

華潤啤酒（００２９１）每手改５００股，４月１１日生效

全新節目《說說心理話》原生家庭對愛與成長有咩影響？改善溝通有計可施？► ►即睇