比特幣 | 灰階ETF創單日最大流出量，比特幣回落

．規模達250億美元的灰階比特幣信託基金(GBTC)周一(18日)有6.43億美元的資金流出

．受消息影響，比特幣繼續回落，周三紐約市中午12時一度下跌約5.3%

．其他主要代幣，以太幣、Solana和狗狗幣也出現了下跌

根據《彭博社》編制的數據，規模達250億美元的灰階比特幣信託基金(GBTC)周一(18日)有6.43億美元的資金流出，是自1月11日轉換為ETF以來的最大流出量。

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受消息影響，比特幣繼續回落，周三(20日)紐約市中午12時一度下跌約5.3%，至63800美元，價格現報62185美元。其他主要代幣，以太幣、Solana和狗狗幣也出現了下跌。



此外，MicroStrategy Inc是其中一間持有大量比特幣的企業，比特幣的波動對公司影響巨大。股價於周一(18日)下跌16%，是比特幣跌幅的10倍以上。



MicroStrategy自2020年以來一直在買入比特幣，使其股票成為一些不想直接購買比特幣的投資者的選擇。

撰文:經濟通國金組

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