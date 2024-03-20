  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

比特幣 | 灰階ETF創單日最大流出量，比特幣回落

20/03/2024

．規模達250億美元的灰階比特幣信託基金(GBTC)周一(18日)有6.43億美元的資金流出

．受消息影響，比特幣繼續回落，周三紐約市中午12時一度下跌約5.3%

．其他主要代幣，以太幣、Solana和狗狗幣也出現了下跌

 

根據《彭博社》編制的數據，規模達250億美元的灰階比特幣信託基金(GBTC)周一有6.43億美元的資金流出，是自1月11日轉換為ETF以來的最大流出量。

　　根據《彭博社》編制的數據，規模達250億美元的灰階比特幣信託基金(GBTC)周一(18日)有6.43億美元的資金流出，是自1月11日轉換為ETF以來的最大流出量。

推薦閱讀：

《中國要聞》習近平湖南考察：繼續把為基層減負的工作抓下去

據《新華社》報道，國家主席習近平18日起在湖南考察。昨天下午，習近平總書記來到常德市鼎城區謝家鋪鎮港中坪村考察調研........

【人行操作】溫彬：後續仍有必要政策降息，將帶動LPR報價下調

繼上個月五年期以上貸款市場報價利率(LPR)創史上最大單月降幅後，本月兩個期限LPR均維持不變........


　　受消息影響，比特幣繼續回落，周三(20日)紐約市中午12時一度下跌約5.3%，至63800美元，價格現報62185美元。其他主要代幣，以太幣、Solana和狗狗幣也出現了下跌


　　此外，MicroStrategy Inc是其中一間持有大量比特幣的企業，比特幣的波動對公司影響巨大。股價於周一(18日)下跌16%，是比特幣跌幅的10倍以上。


　　MicroStrategy自2020年以來一直在買入比特幣，使其股票成為一些不想直接購買比特幣的投資者的選擇。

 

撰文:經濟通國金組

2024-03-20｜日央行加息 亞洲區內資金大洗牌？｜拆解小米業績｜小鵬去年虧損再擴大｜嘉賓：熊麗萍｜開市Good Morning｜etnet

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02800

盈富基金

17.060

異動股

02382

舜宇光學科技

47.800

異動股

02051

５１信用卡

0.120

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02800 盈富基金
  • 17.060
  • 02382 舜宇光學科技
  • 47.800
  • 02051 ５１信用卡
  • 0.120
  • 09993 金輝控股
  • 1.730
  • 02923 鼎豐集團汽車－舊
  • 0.121
股份推介
  • 00291 華潤啤酒
  • 37.800
  • 目標︰$44.00
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 14.800
  • 目標︰$17.00
  • 09896 名創優品
  • 42.950
  • 目標︰$44.00
  • 00011 恒生銀行
  • 89.550
  • 目標︰--
  • 00362 中國天化工
  • 0.101
  • 目標︰$0.2
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 291.800
  • 01299 友邦保險
  • 57.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.500
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 00001 長和
  • 40.350
報章貼士
  • 01385 上海復旦
  • 12.320
  • 目標︰$15.00
  • 00772 閱文集團
  • 27.900
  • 目標︰$30.50
  • 02233 西部水泥
  • 1.130
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

21/03/2024 12:18  《午市前瞻》大市氣氛利好還看市場取態，騰訊有機會升破300元

21/03/2024 12:05  恒指半日升289點報16832，龍湖飆6%舜宇光學挫逾11%

21/03/2024 12:20  國泰(293)2月載客量逾180萬人次增6成，貨運量增3%

21/03/2024 12:07  瑞聲(2018)全年純利跌9.9%至7.4億人幣，息10港仙

21/03/2024 12:28  恒安國際(1044)全年多賺45.5%至28億人幣，息70分

21/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６３﹒９６億元，買中行沽神華

21/03/2024 08:54  【大行炒Ｄ乜】摩通、大摩削騰訊７％目標，高盛降快手８％目標

15/03/2024 10:53  《嚟緊炒Ｄ乜》建滔板下周派成績單，中短線目標７﹒９銀

21/03/2024 11:42  《財資快訊》美電軟報７﹒８２０９，隔夜拆息較上日升至４﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》大市氣氛利好還看市場取態 騰訊有機會升破300元新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 騰訊、快手、舜宇、李寧、吉利績後點部署？一表列齊大行最新評級目標價新文章
人氣文章

新聞>國際動態

國際新聞 | 日本茨城縣5.3級地震核電廠停運新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

退休規劃｜74歲日本教授每月$1.4萬退休金！做錯3件事退休4年險破產！籌備退休生活5大Tips分享！高收入人士要留意2點
人氣文章

騙局大拆解

騙局大拆解｜Telegram大量騙局出現？你錄句音都分分鐘出事！｜AI錄音再呃你身邊朋友
人氣文章

陳世味道．陳俊偉

米芝蓮2024｜澳門淮揚曉宴「升呢」二星餐廳！大師主理精緻淮揚菜︰文思豆腐羹顯刀工、非一般軟綿獅子頭！必點惹味花雕肉餅蒸膏蟹
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

荷里活一姐演繹Bvlgari首飾！Zendaya、Anna Hathaway佩戴Magnificence Never Ends，散發妖艶性感
人氣文章

Beauty

2024春季大熱髮色！溫柔感滿滿、低飽和韓系自然感髮色推薦！重點推介：杏桃奶油、焦糖奶油、煙燻深奶油色
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

《007》James Bond也穿Levi’s！高腰、修腳剪裁的免燙休閒褲，曾是60年代學院風的經典單品？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
濕疹原因｜執屋令皮膚病大爆發？可能是濕疹！正氣不足、肺脾兩虛？日常小心9大致病因素！中醫3方面治療接觸性皮膚炎：針灸都有效？
人氣文章
22款潤膚產品大檢測！測試安全、保濕及抗炎功效！逾6成毒性測試表現不理想！即睇7款安全潤膚露
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2024 12:53
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2024 12:53
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2024 12:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/03/2024 12:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話21/03/2024
《午市前瞻》大市氣氛利好還看市場取態 騰訊有機會升破300元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金