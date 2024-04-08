里昂看好澳門今年賭收，濠賭股五一前點部署？銀娛股價落後最值博？

現時距離內地「五一」長假期雖不足一個月，但濠賭股仍未受市場關注。縱使澳門復活及清明節假期旅遊相關數據不錯，加上3月博彩收入按年升53%勝預期，只有個別賭股如美高梅(02282)和永利澳門(01128)股價表現佳，銀河娛樂(00027)則最落後。里昂發表最新研報，上調澳門今年賭收預測4%，其中銀娛目標價獲升至53.3元，可否於「五一」假期前部署買入？

（銀娛旗下「澳門銀河」網頁截圖）

澳門復活節酒店入住率88% 清明假首日逾13萬旅客入境



據《澳門電台》日前報道，澳門旅遊局局長文綺華表示，剛結束的復活節旅客人數及酒店入住率符合當局預期，4日共錄得40.6萬人次旅客，按年上升19.7%，其中國際客日均7200人次，按年有八成升幅，酒店入住率達88%。而清明節內地將有3日假期，預計日均有10萬人次旅客入境，當局未估算五一黃金周旅客人數，但預計較清明假期多。青島及西安已新增為內地赴港澳個人遊城市，2月西安及青島各有3.6萬及1.8萬旅客來澳，較2019年上升14%及40%，相信在當局宣傳下，旅客數字會持續上升。



而據《澳門日報》報道，上周四(4日)清明節，澳門各口岸共錄得60萬人次出入境，入境有31.69萬人次，出境28.33萬人次。入境旅客共13.64萬人次。

澳門3月博彩收入按年升53% 連續15個月錄增長

值得一提，澳門博彩監察協調局上周公布，3月份博彩收入錄195.03億澳門元，按年升53.1%，為連續15個月錄得按年增長；若按月計，亦升5.5%。總計1至3月份博彩收入達573.26億澳門元，按年增65.5%。有澳門賭場營運商表示，復活節假期，澳門酒店入住率普遍接近爆滿，預期4月博彩收入持續增長。



實德環球(00487)副主席馬浩文相信，4月博彩收入金額會較3月輕微上升，原因是4月底接近長假期，旅客會淡靜些，可能等「五一黃金周」才來澳門。他指，見到中場博彩收入數字已超越2019年，但大環境數字未回復，主要因為在新牌照制度下，貴賓生意額較2019年下跌七成以上，所以整體上要趕及2019年比較難，因為主要依靠中場。

大摩：澳門3月賭收勝預期 料4月達189億澳門元

摩根士丹利發表研報指，澳門3月博彩收入優於預期，預計4月澳門賭收為189億澳門元。澳門首季賭收按季增長6%，為2019年首季時的75%，預計今年首季中場業務賭收按季增長6%，為2019年同期的114%。澳門今年首季博彩業營運槓桿可能低於去年第四季，部分公司可能會增加促銷費用或承諾進一步投資，預計行業經調整物業EBITDA將按季增長7至8%，至21億美元，為2019年首季時的86%。

花旗指，澳門3月博彩收入達到195.03億澳門元，即每日平均博彩收入為6.29億澳門元，恢復至2019年同期約75%水平，大致符合該行預測，並略高於市場預期，相信主要來自於3月最後7天、即復活節長假日均賭收提升至6.58億澳門元的帶動。而今年3月份表現是自社會復常以來單月表現最好，目前仍維持4月份賭收達到185億澳門元的預測，即日均賭收預期達到6.17億澳門元，恢復至2019年同期78%。

里昂上調澳門今年賭收預測4% 首選美高梅金沙

里昂發表最新研報指，澳門今年博彩業繼續發展，訪客量和賭收表現良好，美高梅和永利澳門亦恢復派息。該行將澳門今年賭收預測上調4%至303億美元，並維持明年賭收319億美元的預測，惟將今明兩年的EBITDA預測下調1%至3%。預計今年行業EBITDA將較2019年的水平低8%，但明年將僅較2019年水平低1%。



里昂又指，隨著澳門逐漸正常化，看好資產負債表穩健且經常產生自由現金流的股份，首選美高梅及金沙中國(01928)，將美高梅目標價由12.9元升至16.8元，金沙由28.5元降至27.9元，銀河娛樂由50.92元升至53.3元，永利澳門由8.9元升至10.7元，均予「買入」評級，澳博(00880)目標價則由2.4元升至2.6元，惟予「跑輸大市」評級。

澳門博彩信貸法建議8月生效 禁疊碼仔貸款給賭客

惟值得一提，據《澳門電台》報道，澳門立法會第二常設委員會近日完成討論並簽署意見書，《娛樂場幸運博彩信貸法律制度》法案將於本月中提交到大會進行細則性審議及表決，建議今年8月起生效。法案旨在將博彩貸款資格和責任全交給承批公司(賭牌牌主)，禁止由中介人(俗稱疊碼仔)貸款給賭客的過往做法。

該委員會主席陳澤武表示，文本建議新增終止從事信貸業務資格，賦權澳門特區行政長官權力，可基於重大公共利益的考慮，終止承批公司從事博彩信貸業務資格。預期今次法案修訂將推動博彩行業持續健康發展，完善行業監管，預防行業潛在風險。





溫傑：銀娛股價落後 若想部署五一假期40元可吸

（溫傑）



凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，濠賭股中，美高梅股價已升至高位，銀娛表現則令人失望，雖然農曆新年前曾炒過一轉，由1月24日約38元升至2月16日的45.6元，但往後跌得比預期多，近期就算見到3月博彩收入理想，都只升至41、42元。事實上，市場仍偏好攜程(09961)及同程旅行(00780)等旅遊平台股，惟現價高追值博率較低。若想部署五一假期仍可吼銀娛，料其續於40至45元上落，現價約40元可買入。新賭場通常要兩三季才回到正常水平，故未來兩三季對其仍可有期望，不用太悲觀。

濠賭股今日表現各異，銀娛無升跌報40.6元，金沙跌1.54%報22.35元，美高梅升0.62%報13.7元，永利澳門升4.93%報7.88元，新濠(00200)無升跌報5.26元，澳博升5.53%報2.67元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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