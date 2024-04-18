  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

港股 | 午市前瞻 | 恒指守穩萬六對後市有利 內險股可追落後但要手快

18/04/2024

　　恒生指數半日報16469，升217點或1.3%，主板成交逾521億元。恒生中國企業指數報5833，升83點或1.4%。恒生科技指數報3378，升38點或1.1%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、友邦(01299)及美團(03690)；騰訊收報307.8元，升7元或2.3%，成交30.09億元；友邦收報48.5元，升1.7元或3.6%，成交17.15億元；美團收報97.55元，無升跌，升0元或0%，成交12.69億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及中國平安(02318)；中國平安收報31.65元，升1.5元或5%，成交11.17億元。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里收報68元，無升跌，升0元或0%，成交9.88億元。

 

湘陂 ｜ 午市前瞻 ｝

(平保網頁截圖)

 

李偉傑：目前料16100至17200上落


　　發改委宣布加快萬億國債落地後，A股延續上日升勢，港股終於有力跟隨回升，半日升幅擴大至逾200點，重返接近100天線水平。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指16000至16100可謂不容有失，始終為3月重要支持水平，如果失守將會面臨大幅調整，目前守著該位對港股走勢較為有利，預料暫時維持在16100至17200區間上落。

 

內險股後市或隨A股炒高後回吐

 

　　內地大發國債消息帶動金融股造好，今早多隻內險股及內銀股AH齊升。李偉傑指，萬億國債消息成為今早內險股飆升的主要動力，因板塊早前經歷較長時間調整，主因市場對保險企業於內房問題的風險敞口過大，投資收益預期轉差，令內險股跌跌不休。如今趁好消息亦不妨追落後，但注碼不宜太大。

 

　　太保(02601)今早乘勢突破100天線後一往無前，半日升超過6%。李偉傑指現價已升高，認為最好入手位置為100天線附近，股價早前兩度於16.3元受阻，建議須待回落至15.3元才入手。他又指出，今早上證綜指一度升至3100半年以來高位，料將帶來一定獲利壓力，料太保等內險股走勢或高位有一定回吐壓力。


　　至於藍籌之一的平保(02318)，日前30元水平築底成功今日回升，李偉傑指股價初步上望35元，料再上於2月至3月的雙頂位置38元會再次受阻，建議現時跟炒者可定止蝕位於29.5元的1月及本月低位。

 

湘陂 ｜ 午市前瞻 ｝

平保股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

湘陂 ｜ 午市前瞻 ｝

太保股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03302

精技集團

0.395

異動股

09999

網易－Ｓ

142.900

異動股

03319

雅生活服務

2.520

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03302 精技集團
  • 0.395
  • 09999 網易－Ｓ
  • 142.900
  • 03319 雅生活服務
  • 2.520
  • 02169 滄港鐵路
  • 0.950
  • 08420 NEXION TECH
  • 0.022
股份推介
  • 00293 國泰航空
  • 8.170
  • 目標︰$8.92
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 384.800
  • 目標︰$440.00
  • 00941 中國移動
  • 68.750
  • 目標︰$75.00
  • 01787 山東黃金
  • 18.120
  • 目標︰$22.50
  • 00408 葉氏化工集團
  • 1.520
  • 目標︰$2.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 304.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 67.900
  • 01299 友邦保險
  • 47.850
  • 00005 滙豐控股
  • 62.650
  • 00941 中國移動
  • 68.750
報章貼士
  • 03309 希瑪眼科
  • 2.890
  • 目標︰--
  • 01133 哈爾濱電氣
  • 2.390
  • 目標︰$2.83
  • 02318 中國平安
  • 31.400
  • 目標︰$35.00
熱炒概念股
  • 原油 More
  • 03983 中海石油化學
  • 2.500
即時重點新聞

18/04/2024 16:28  《盤後部署》恒指回升止步百天線，航空客貨量升，買定東航迎五一

18/04/2024 17:38  「信資通」將於下周五提供服務，公眾將可免費索取信貸報告

18/04/2024 16:32  《本港經濟》首季失業率升至3%高於預期，11.17萬人失業

18/04/2024 18:29  銀公：銀行減回贈有不同考慮，樓市交投上升令審批時間延長可理解

18/04/2024 17:10  滙控(5)將於本月30日審議會否派發今年第一次股息及特別股息

18/04/2024 17:48  【北水炒Ｄ乜】淨流入６６﹒３８億元，買騰訊沽美團

18/04/2024 08:39  【大行炒Ｄ乜】星展升聯想至「買入」，大摩升潤電目標逾三成

12/04/2024 10:05  《嚟緊炒Ｄ乜》小米推新車銷售火爆，中線目標價２５銀

18/04/2024 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８３０４，隔夜拆息較上日插９０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中國續減美債，人行加強監測資金空轉，三千一得復失新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

憂需求減弱油價重挫，三桶油仍獲大行升目標，可趁股價調整吸納？新文章
人氣文章

新聞>國際動態

杜拜遭遇逾半世紀最嚴重雨災，城市被淹航班停飛新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

張致恒欠電費屋企被截電！網民指責雯雯推卸責任又博同情：仲有錢去迪士尼
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】「得賓州者得天下」，拜登大打關稅、富人牌
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

lululemon今年加強在抖音平台活躍度做出亮麗成績！拆解品牌賣出高銷售額3大要點
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

東京No.1烏冬！CP極高煙韌彈牙正宗四國香川縣讚岐烏冬，必試濃郁魚味竹輪天婦羅
人氣文章

港女講男．妮洛

辦公室婚外情：愛搞曖昧的出軌慣犯！人夫人妻是最好的「偷食對象」？
人氣文章

虢礫緙嘞．Karl Lui

Watches and Wonders 2024私心亮點：筆者最想入手的江詩丹頓 Patrimony 系列20周年、積家 Duometre 強勢回歸、HUBLOT的次文化影響！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
防曬霜大檢閱！3款毒性水平高、2款含高濃度類雌激素！公開8款被評為品質卓越防曬！世衛：過量類雌激素可致癌、不育新文章
人氣文章
全球醫療保健指數出爐！no.1出自亞洲地區！最差地方評分與第一名相差逾60分！香港、中國排名第幾？即睇詳細排名新文章
人氣文章
腸道益生菌群與心血管病、糖尿病、情緒病有關連？如何知道腸道健康是否出問題？發現4大警號不容忽視新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/04/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/04/2024 20:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/04/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事18/04/2024
神州經脈 | 中國續減美債，人行加強監測資金空轉，三千一得復失
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金