港股 | 午市前瞻 | 恒指守穩萬六對後市有利 內險股可追落後但要手快

恒生指數半日報16469，升217點或1.3%，主板成交逾521億元。恒生中國企業指數報5833，升83點或1.4%。恒生科技指數報3378，升38點或1.1%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、友邦(01299)及美團(03690)；騰訊收報307.8元，升7元或2.3%，成交30.09億元；友邦收報48.5元，升1.7元或3.6%，成交17.15億元；美團收報97.55元，無升跌，升0元或0%，成交12.69億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及中國平安(02318)；中國平安收報31.65元，升1.5元或5%，成交11.17億元。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里收報68元，無升跌，升0元或0%，成交9.88億元。

(平保網頁截圖)

李偉傑：目前料16100至17200上落



發改委宣布加快萬億國債落地後，A股延續上日升勢，港股終於有力跟隨回升，半日升幅擴大至逾200點，重返接近100天線水平。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指16000至16100可謂不容有失，始終為3月重要支持水平，如果失守將會面臨大幅調整，目前守著該位對港股走勢較為有利，預料暫時維持在16100至17200區間上落。

內險股後市或隨A股炒高後回吐

內地大發國債消息帶動金融股造好，今早多隻內險股及內銀股AH齊升。李偉傑指，萬億國債消息成為今早內險股飆升的主要動力，因板塊早前經歷較長時間調整，主因市場對保險企業於內房問題的風險敞口過大，投資收益預期轉差，令內險股跌跌不休。如今趁好消息亦不妨追落後，但注碼不宜太大。

太保(02601)今早乘勢突破100天線後一往無前，半日升超過6%。李偉傑指現價已升高，認為最好入手位置為100天線附近，股價早前兩度於16.3元受阻，建議須待回落至15.3元才入手。他又指出，今早上證綜指一度升至3100半年以來高位，料將帶來一定獲利壓力，料太保等內險股走勢或高位有一定回吐壓力。



至於藍籌之一的平保(02318)，日前30元水平築底成功今日回升，李偉傑指股價初步上望35元，料再上於2月至3月的雙頂位置38元會再次受阻，建議現時跟炒者可定止蝕位於29.5元的1月及本月低位。

平保股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

太保股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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