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美股 | 聯儲局第六度按兵不動，晶片和能源股齊跌拖累大市

02/05/2024

．聯儲局周三（1日）宣布第6度維持基準利率不變，但主席鮑威爾淡化了下一步加息的可能性，並表示將從6月開始放慢縮表步伐

．受鮑威爾鴿派言論提振，道指一度反彈530點，但其後在晶片股和能源股遭拋售的拖累下，大市連續第二個交易日收跌。

 

 

美股 | 聯儲局第六度按兵不動，晶片和能源股齊跌拖累大市

　　聯儲局周三（1日）宣布第6度維持基準利率不變，但主席鮑威爾淡化了下一步加息的可能性，並表示將從6月開始放慢縮表步伐。受鮑威爾鴿派言論提振，道指一度反彈530點，但其後在晶片股和能源股遭拋售的拖累下，大市連續第二個交易日收跌。

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　　納指下跌52.34點，或0.33%，報15605.48點。標普500指數下跌17.3點，或0.3%，報5018.39點。道指漲幅收窄至87.37點，或0.2%，報37903.29點。


　　隨著WTI跌破每桶80美元，能源板塊在標普500指數的11個板塊中表現最差。與此同時，AMD股價下跌9%，此前該晶片製造商對AI處理器的預測令人失望；Super Micro Computer Inc。股價也暴跌14%。



*日圓在紐約尾盤突然猛漲*



　　美元走軟，美匯指數跌0.61%，報105.57。日圓兌美元從157.58左右，至紐約尾盤突然大漲至153.04，再度引發日本政府干預疑雲。


　　美元兌日圓跌0.2%，報157.52，盤中一度跌至157.01。宏觀和銀行間需求推動歐元上漲0.2%，至1.069。英鎊兌美元持平，報1.2491，盤中一度升至1.255。


　　黃金價格小漲，紐約期金漲0.4%，收每盎司2312.7美元。原油續挫，原因是美國原油庫存升至6月份以來最高。紐約期油結算價報每桶79美元，為3月中旬以來最低。布蘭特期油下跌3.3%，報每桶83.44美元。

 

撰文：經濟通採訪組

 

2024-05-02｜聯儲局減息遙遙無期？| 新能源車4月交付量出爐 僅理想按月倒退 | 5月博彩收入有憧憬？｜嘉賓：林家亨｜開市Good Morning｜etnet

 

 

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