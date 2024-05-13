港股 | 午市前瞻 | 恒指回吐以十天線為支持 藥明利好惟料先續低位整固

恒生指數半日報19052，升88點或0.5%，主板成交近791億元。恒生中國企業指數報6745，升26點或0.4%。恒生科技指數報4002，升40點或1%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、藥明生物(02269)及阿里(09988)；騰訊報376元，升5元或1.3%，成交45.63億元；藥明生物報14.08元，跌0.58元或4%，成交36.1億元；阿里報81.15元，升3.2元或4.1%，成交31.36億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及建行(00939)；建行報5.61元，跌0.03元或0.5%，成交20.93億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團報121元，升2.4元或2%，成交15.38億元。

(藥明生物網頁截圖)

李偉傑：恒指料有500至600點回吐





港股上周19000前受阻，今早低開59點後再有資金支撐，終成功自去年8月以來首度重返19000心理大關。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，市場認為恒指將自高位回吐，即使過去幾日表現硬淨，但恒指目前14RSI已達76，短線回吐亦不足為奇，初步以10天線水平為回吐目標，以現價計回吐幅度約為500至600點。





美眾院15日表決《生物安全法案》拖累藥明系





美國《生物安全法案》有最新進展，據《路透》報道，美國眾議院針對中國的《生物安全法案》計劃於5月15日在眾議院開啟投票。此前《生物安全法案》針對中國生科公司條款有所修改，擬給予更多時間切斷生物公司之間的聯繫，該法案將要求美國公司在2032年之前結束與這些公司的合作。



藥明系股價今早波動，藥明康德(02359)以競價上限高開15%，藥明生物(02269)則高開8%，但開市後急劇回吐，藥明生物一度轉挫超過8%，隨後跌幅再度收窄，半日藥明生物跌約3%，藥明康德升約3%。





藥明生物待《法案》通過後再尋升勢





李偉傑坦言美國大選年內，醫藥板塊尤其藥明系的不明朗因素難以消散，消息變化速度難以估計，但單計今次消息，美國企業與中國生科的切割期長達八年，對板塊實屬正面，但鑑於消息仍未落實，股價攀高後自然吸引資金趁好消息出貨。他預期，市場有可能會等消息進一步落實後才部署，預計藥明系會先行在低位整固，短線炒升動力未必太大。



藥明生物3月中跌抵13元水平後已橫行近兩個月，李偉傑分析指，藥明生物美國業務佔比已由最高的八成逐步回落，業績前景並未太好，但如今有好消息支持，而大市氣氛較好，短線繼續於現價13至14元整固後，待《法案》通過後當中並未發現「魔鬼細節」才將有望與大市同步或跟隨回升。

藥明生物股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

藥明康德股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

藥明合聯股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通訊社市場組

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