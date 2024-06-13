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美股 | 聯儲局維持利率不變，料今年內或減息一次

13/06/2024

．美國聯儲局周三（12日）宣布維持利率不變，但點陣圖顯示決策者預計今年會降息一次

．美國CPI增幅放緩，刺激股市上行，標普500更突破5400點，再創歷史新高

 

美股 | 聯儲局維持利率不變，料今年內或減息一次

 

　　美國聯儲局周三（12日）宣布維持利率不變，但點陣圖顯示決策者預計今年會降息一次。且美國CPI增幅放緩，刺激股市上行，標普500更突破5400點，再創歷史新高。

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　　當日同時也標誌美國牛市持續20個月。標普500漲45.71點，或0.85%，收5421.03點。納指漲264.89點，或1.53%，收17608.44點。道指基本持平，收38712.21點。


　　大型科技公司鞏固了領漲地位，特斯拉和英偉達至少反彈3.5%，甲骨文飆升13%。華爾街人士普遍認為，聯儲局已接受到通脹正在放緩的訊息。


　　聯儲局委員一致投票決定，維持聯邦基金利率在5.25厘-5.5厘區間不變。在聯儲局決策前，勞工統計局公布，5月份剔除食品和能源成本的核心CPI，按年增3.4%，放緩至3年多來最低水平。

*美元盤中創一個月最大跌幅*

　　美國CPI數據公布後，美元盤中創下一個月最大跌幅，尾盤跌幅收窄，美匯指數報104.675。美元兌日圓下跌0.2%，至156.77，盤中一度觸及155.72低點。

　　澳元兌美元漲0.8%，此前一度上漲1.4%，至0.6704，逼近5月高點0.6714。紐元兌美元一度上漲1.2%，至0.6219，為1月12日以來最高，隨後收於0.6178。


　　歐元兌美元上漲0.7%，至1.0811，創今年最大單日漲幅。英鎊兌美元上漲0.4%，至1.2796，此前上漲1.1%，為今年最大盤中漲幅。


　　CPI增幅放緩一度刺激金價上漲，但聯儲局維持利率不變，令黃金回吐部分漲幅。紐約期金漲1.2%，收每盎司2354.8美元。原油上漲，紐約期油漲0.8%，結算價報每桶78.5美元。布蘭特期油漲0.8%，結算價報每桶82.6美元。

 

＊美國通脹數據降溫，聯儲局或9月減息＊

 

　　數據顯示，美國5月份通脹意外放緩，投資者提高對聯儲局年內的減息預期，債券市場預計最早9月減息的可能性有所增加。


　　美債在周三(12日)數據發布後上漲，兩年期孳息率一度下跌15個基點，至4.68厘，為5月初以來最大跌幅。互換合約重新定價，完全消化了11月和12月減息的情景，並將9月減息的概率上調至76%。


　　從孳息率曲線來看，各期限美債孳息率至少下跌7個基點，基準10年期孳息率下跌約11個基點，至4.30厘。對年內減息的樂觀情緒升溫，令孳息率曲線陡化，但短期利率仍高於長期，曲線依然呈現倒掛。


　　分析指，這是一份非常疲軟的報告，聯儲局現在完全有可能在9月減息。

 

＊聯儲局如期按兵不動，點陣圖顯示今年只會減息一次＊

 

　　聯儲局官員預計今年只會減息一次，2025年可能會有更多減息。


　　官員周三(12日)一致投票決定維持聯邦基金利率在5.25厘至5.5厘區間不變，但最新點陣圖顯示決策者目前預計今年只會減息一次，3月時的預測是減息3次。此外，他們現在預計到2025年將有4次減息，多於之前預計的3次。


　　聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，最近的通脹數據比今年早些時候更好，朝著目標取得了溫和的進一步進展，聯儲局需要看到更多好的數據來增強對通脹達標的信心。


　　此外，聯儲局官員發布了新的通脹預測，將核心通脹率預期從3月的2.6厘上調至2.8厘。他們對經濟增長和失業率的預測分別維持在2.1厘和4厘不變。

 

撰文：經濟通國金組

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