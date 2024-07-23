再遭巴菲特減持比亞迪下挫，AI換機潮或被高估比電受壓，兩股應如何部署？

比亞迪(01211)及比亞迪電子(00285)兩隻同系股份今日(23日)齊下挫。「股神」巴菲特再減持比亞迪，持股量已降至低於5%，按照上市規則，日後再減持毋須申報，比亞迪今日最多跌近4%至約236元。雖然比亞迪新能源車銷量穩居行業首位，並積極拓展海外市場，但其股價自2月低位約164.4元開始上升，到上周一(15日)一度高見249.6元，累積升幅逾五成。另方面，近日有分析師指，兩個蘋果主要供應商暗示iPhone 16沒有增加訂單，市場或高估人工智能(AI)推動iPhone 16銷情，比亞迪電子股價隨其他蘋果概念股持續調整，記得比電上月中曾高見41元，創近3年新高，現雖回至近32元，仍比4月時曾低見22.6元高得多。兩隻股份應如何部署？

（巴菲特）

巴菲特持股量降至4.94% 日後再減持毋須申報



根據聯交所股權披露顯示，巴菲特旗下投資旗艦巴郡於上周二(16日)再減持比亞迪139.55萬股H股，每股平均價246.96元，套現約3.45億元，持股量由5.06%降至4.94%。由於持股量低於5%，日後巴郡再減持將不需要申報。巴郡對上兩次減持分別在6月19日減持202萬股，每股作價234.57元；以及在6月11日減持135萬股，每股作價230.46元。

值得一提，巴郡於2008年斥近18億元買入比亞迪H股，平均價只有8元，持有至2022年8月首度減持133萬股，平均價277.1元，令持股佔比減少0.57個百分點，至19.92%，單計該次出貨獲利33.6倍。而減持行動展開後，2022年共減持至少6090萬股，持股量降至14.95%；2023年減持至少7647萬股，持股量降至7.98%；今年以來，減持至少476萬股，持股量降至4.94%。共計只需時兩年已沽出約1.7億股，持股比率由20.49%減至4.94%。

比亞迪日本擬年內將銷售網擴至全國 越南推首批三款純電車

另方面，比亞迪繼續積極拓展海外市場，旗下比亞迪汽車日本社長東福寺厚樹日前接受《共同社》訪問時表示，有意在今年內將銷售網擴大至幾乎所有都道府縣，正考慮構建在日本全國有90家店舖的銷售體系。比亞迪去年1月進軍日本市場，目前於32個都道府縣有銷售點。東福寺指，尚餘15個府縣處於計劃階段，到年底基本上所有都道府縣將設有一個銷售比亞迪的店舖。公司現時在日本市場推出了包括SUV和轎車在內的3款車型，東福寺稱，正在研究下一款推出的車型，會討論在日本需求最大的價格區間產品。

另據《路透》早前報道，比亞迪在越南推出首批三款純電動車型，分別為緊湊型掀背車Dolphin、緊湊型跨界車Atto 3和中型轎車Seal，這三款車6月已開始接受預訂。另比亞迪將自上周六(20日)起在越南正式開設13家零售店。比亞迪越南公司首席運營官Vo Minh Luc表示，比亞迪將於今年10月在越南市場再推出三款車型，並計劃在2026年將經銷商數量擴大到100家。報道指，這是比亞迪進一步進軍東南亞市場的最新嘗試，該地區的貿易壁壘和關稅較少。

（比亞迪網頁截圖）

富瑞上調比亞迪今年銷量及盈利預測 升目標價至300元

富瑞上周發表研報指，因比亞迪近期訂單走勢強勁，特別是DM5.0型號，所以上調2024財年銷量預測，由360萬輛上調至380萬輛，全年盈利預測亦上調至344億元人民幣。雖然平均售價較低及出口銷量佔比下跌等負面因素影響比亞迪次季盈利，惟料次季每輛車的純利因較低的研發支出而改善至8000元人民幣，所以預計次季純利將同比升25%至85億元人民幣。目標價由268元升至300元，維持「買入」評級。



富瑞又指，公司在海外擴充的計劃不變，今年的出口目標維持在40萬至50萬輛，而上半年的出口付運錄20萬輛。歐洲仍是比亞迪主要戰略市場，臨時關稅相信會徵收每輛車額外2萬元人民幣，由公司及經銷商攤分。該行引述管理層指，在歐洲市場其策略是搶奪日本及韓國等海外品牌的市佔。

大摩稱AI將助力iPhone換機潮 比電有望深度收益

蘋果於今年6月在全球開發者大會(WWDC)上首次展示了其AI服務套件。摩根士丹利指，Apple Intelligence技術的推出將激發潛在的換新需求，從而開啟多年升級周期，帶動蘋果出貨量強勁上漲。預測蘋果未來兩年iPhone出貨量將超過5億部，高於2021至2022年的高位紀錄。具體來看，預計在25和26財年，66至69%的iPhone出貨量將是新機型，推動iPhone平均銷售單價(ASP)年度增長4至5%。

此外，比亞迪電子於2023年底完成了對捷普移動製造業務的收購，捷普是iPhone 15 Pro鈦合金框架的主要供應商。此次收購標誌著比亞迪電子在大客戶最大品類手機產品上的突破，公司不僅在中框業務上有所拓展，還積極開發其他產品品類。隨著蘋果在AI終端布局的加速，比亞迪電子有望深度受益。

（比亞迪電子網頁截圖）

郭明錤：供應商暗示無加單 AI促銷iPhone 16或被高估

不過，天風國際證券分析師郭明錤近日稱，儘管在蘋果全球開發者大會後不時傳出iPhone 16訂單增加，但最近蘋果兩家主要供應商、包括台積電和大立光電的業績電話會議暗示，iPhone 16的訂單可能並沒有增加。台積電表示，沒有看到銷售量突然增長。大力光電則稱，今年高端手機的訂單和去年差不多。而某些供應商的iPhone 16訂單增加，可能與個別行業或零件內部的特定原因有關。

郭明錤又提到，Apple Intelligence在下半年僅提供給美國用戶測試的Beta版，而且Apple Intelligence Siri只支援英語，所以對於消費者會在下半年為測試版本的Apple Intelligence買新款iPhone 16的預期或許過於樂觀。而從電子專業製造服務廠商(EMS)或組裝廠的角度來看，下半年iPhone 16訂單並沒太大變化，約為8700萬部，較去年下半年 iPhone 15的9100萬部訂單量低。



黃偉豪：比亞迪宜回至229元才吸納 比電若失守100天線咪掂

（黃偉豪）

中薇證券研究部執行董事黃偉豪指，巴菲特對比亞迪持股降至低於5%，日後再減持就毋須申報，增加不確定性，加上其股價已跑贏大市不少，就算其於新能源車股中基本面最好，也要借勢進行調整，可待股價回至近50天線約229元才吸納。至於比亞迪電子，其股價於6月走勢很強，相比其他蘋果概念股升幅算大，自然回吐較大，雖然公司已開始接到蘋果訂單，但訂單數量是否很多令人懷疑，故股價會較波動，宜先看其能否守穩100天線約31.5至31.6元，一旦跌穿宜先行觀望。

比亞迪今日跌3.09%收報238.4元，最多跌3.98%至236.2元，成交16.61億元。比亞迪電子跌4.74%報32.15元，最多跌7.11%至31.35元，為表現最差藍籌，成交3.83億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此







另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評比亞迪及港股大市，立即重溫







其他比亞迪/比電相關新聞：

《Ａ股焦點》比亞迪Ａ跌超２％，巴郡減持Ｈ股至毋須再申報水平

《異動股》比電（２８５）挫逾５％穿牛熊線，蘋概股、科特估受壓

《汽車新勢力》保時捷放棄電動車銷量目標，稱轉型時間較預期長

【你點睇】機管局獎勵航空公司增往來香港航線，措施能有效推動航空業復常？► 立即投票