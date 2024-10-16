  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯

施政報告2024 | 放寬住宅按揭成數上限，購豪宅計入投資移民資格，地產股可以再部署？

16/10/2024

　　行政長官發表新一份施政報告，宣布放寬住宅物業按揭成數上限，不論是否首置、自住或收租一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成，回復至2009年開始實施逆周期措施以前的水平。施政報告同時優化新投資移民計劃，即日起容許購買5000萬元以上住宅物業，獲計算入投資總額上限1000萬元。本地地產股今日(16日)普遍上升，其中恒地(00012)及新世界(00017)都曾飆逾半成。新措施對提振樓市有多大作用？地產股可否再吼？應如何選擇？

 

施政報告2024 | 放寬住宅按揭成數上限，購豪宅計入投資移民資格，地產股造好可以點揀？

（恒地網頁截圖）

 

優化投資移民准買5000萬以上豪宅　黃光耀：豪宅將受追捧

 

　　行政長官李家超於新一份施政報告表示，將優化「新資本投資者入境計劃」，即日起容許投資住宅物業，相關物業成交價須為5000萬元或以上；投資於房地產獲計算入投資總額上限為1000萬元。另外，明年3月1日起，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資，可計入合資格投資金額內。


　　會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示歡迎施政報告優化「新資本投資者入境計劃」，認為可以刺激海外人士及專才對豪宅的需求，並吸引國際投資者重投本港物業市場。集團旗下之豪宅物業如山頂項目及特色單位將受追捧。

 

放寬住宅按揭成數上限至七成　供款與入息比率上限調整為五成

 

　　另外，李家超表示，考慮到最新經濟及金融環境，在繼續維持銀行體系穩定的前提下，金管局將放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。至於非住宅物業，有關按揭成數上限及供款與入息比率上限亦會調整至同樣水平。

 

經絡：放寬按揭成數　料帶動大碼物業及第二套房交投

 

　　經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次政府進一步放寬按揭成數及供款與入息比率，相信能帶動有能力的投資者入市，料大碼物業、放租物業以及第二套房的交投將有所上升，對樓按市場屬正面支持。有關修訂同樣適用於非住宅物業，曹德明認為，在現時是一個合適的時間，可讓早幾年受疫情及樓價下行影響較嚴重的中小企業主，更容易出售或加按套現手頭上的非住宅物業以作融資，紓緩部分受影響的中小企業主，亦能支持現時經濟持續復常。


　　此外，政府優化「新資本投資者入境計劃」，容許投資5000萬以上住宅物業，曹德明表示，過往計劃限制申請人須投資非住宅房地產，現時政府優化計劃至容許投資住宅物業，料可進一步引進更多人才以及吸引更多新資金落戶香港，為本港創造更多商機及投資機會，另外可帶動豪宅交投，對住宅物業市場帶來提振作用。

 

中原按揭：料刺激買多層樓需求　美聯：今季樓價有望回升3%

 

　　中原按揭董事總經理王美鳳表示，金管局全面將按揭成數一律放寬至七成，估計可吸引各方潛在需求買家入市，樓市更具動力多元發展。今年租金續升令現時租金回報率升至平均達3.5%，部分物業單位的租金回報率更達4%以上，加上本港進入減息周期、樓價見底回穩機會增加，是次按揭成數放寬讓買樓收租人士的按揭成數由六成上調至七成，另對於已有自住物業按揭人士買多層樓收租，首期及入息要求均有所降低，料可吸引更多潛在買樓收租人士入市。

 

　　美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，今次施政報告對本港樓市有深遠影響，相信新措施有助促進物業成交，進而令樓價止跌。估算在眾多利好因素帶動下，第四季一手成交量有望升至5000宗，按季升逾1.1倍，並創22個季度(5年半)新高；二手方面，料同期錄10000宗，按季升近二成。同期樓價預計有望回升約3%，全年跌幅將收窄至5%內。不過，他稱施政報告對人才留港的力度不足，若然採納市場建議放寬高才通在港置業計劃，相信有助增加人才留港的意欲。美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷表示，施政報告公布後，即時收到近10宗有關「投資移民」的相關查詢，預期有助刺激更多新投資移民申請來港。

 

新盤搶客周末二手成交跌近20%　新地天璽．天次輪238伙沽清

 

　　值得一提，近日新盤銷情熾熱，搶走部分二手客源，在剛過去的周末，十大屋苑成交下跌。綜合地產代理數據，十大屋苑在剛過去的重陽節3日長假期，各地產代理分別錄得9至14宗成交，若單計周六及周日，美聯及中原最多錄得9宗成交，按周跌近20%。利嘉閣表示，近日多區有新盤開售，買家選擇多，加上定價吸引，導致二手十分被動，相信要待政策明朗化才有較明顯起色。美聯則認為，各區睇樓量仍然活躍，只要一手向隅客陸續回流，二手交投可望穩中向好。

 

　　新盤則繼續熱賣，新地旗下啟德天璽．天在剛過去的周末進行次輪銷售，238伙全數沽清，有大手客斥資5600萬元購入8個單位，發展商加推新一批149個單位，折實價509萬元起，加價2%至3%，最快本周末開售。此外，會德豐地產旗下日出康城PARK SEASONS，於重陽節長假期周末售出36伙，套現近2億元。另九龍建業旗下將軍澳海茵莊園，3日假期累售15伙，套現逾8500萬元。新世界跟遠東發展(00035)合作發展的啟德柏蔚森系列，3日假期沽出21伙。長實(01113)旗下黃竹坑站Blue Coast II收約3000票，按兩張價單236伙計算，超額認購11.7倍。

 

瑞銀：物業價格或開始回升　地產股有望持續反彈

 

　　另瑞銀近日發表報告指，香港樓價於2018年以來已調整28%，主要由於鎖息上限隨著利率上升而高企。然而，在利率下調、有限供應、人口流入及租金上升的情況下，物業價格或從此開始回升，料至2030年住宅租金複合年均增長率達5%。

 

　　瑞銀對本港地產股持正面態度，認為行業現價較平均資產淨值(NAV)折讓達56%，仍處於1994年以來的低估值範圍，地產股有望持續反彈，行業首選為恒地 、嘉里建設(00683)及新地(00016)，其中新地目標價由80元升至102元，評級由「中性」升至「買入」；恒地目標價由27元升至30元，嘉里建設目標價由17.8元升至20元，均予「買入」評級。另信和置業(00083)目標價由11元降至10.7元，予「買入」評級。

 

郭家耀：新措施可增買家入市意欲　恒地新世界彈力較強可分注吸

 

施政報告2024 | 放寬住宅按揭成數上限，購豪宅計入投資移民資格，地產股可以再部署？

（郭家耀facebook截圖）

 

　　宏匯資產管理投資總監郭家耀表示，施政報告推出的新措施對樓市屬正面，可增加買家的入市意欲，其中准買5000萬元以上豪宅計入投資移民資格，應可助地產商減低相關庫存，事實上現時1500萬元以上物業正缺乏買家。而放寬住宅物業按揭成數上限，亦可提高置業靈活度。此外，相信本港會繼續跟隨美國減息，近期新盤銷情也不錯，加上新措施加持，對於恒地及新世界此類庫存高、債務負擔重的地產商特別有利，此前它們股價亦跌得較急，料反彈空間也較大，可優先考慮，現價可分注吸納，不過其風險也較大，並要配合大市回穩，而樓市真正復甦亦需要一段時間，不會一蹴而就。

 

　　地產股今日普遍造好，新地升0.81%收報86.7元，恒地升2.58%報25.8元，長實升1.37%報33.35元，新世界升1.74%報8.2元，信置升2.64%報8.57元，嘉里建設升3.71%報16.78元，惟港鐵(00066)跌2.36%報29元。另李家超表示，港府已向中央請求進一步優化內地居民來港旅遊簽注，包括恢復深圳一簽多行，收租股亦造好，九龍倉置業(01997)升1.22%報24.9元，領展(00823)升0.66%報38元。

 

施政報告2024 | 放寬住宅按揭成數上限，購豪宅計入投資移民資格，地產股造好可以點揀？

 

施政報告2024 | 放寬住宅按揭成數上限，購豪宅計入投資移民資格，地產股造好可以點揀？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


其他地產股相關新聞：
【施政迴響】高力：按揭成數上限調整有助推動大額物業交易
【施政迴響】昇世集團：歡迎政府提出優化新資本投資者入境計劃
【施政迴響】美聯料新措施刺激今季樓價升約３％，全年跌幅收窄
【施政迴響】世邦魏理仕料優化新資本投資者入境計劃刺激豪宅需求
【施政迴響】中原按揭：買樓收租上會要求降，料刺激買多層樓需求
【施政迴響】戴德梁行樂見政府優化投資移民計劃，可能提高吸引力
【施政迴響】經絡：放寬按揭成數，料帶動大碼物業及第二套房交投
【施政報告】李家超：促進建築科技研發與應用，對接國標港標
【施政報告】放寬按揭貸款成數上限至七成，調整供款與入息比率
【施政報告】李家超：放寬投資移民至豪宅，成交額至少五千萬以上

【與拍賣官看藝術】收藏界遺珠？超現實主義藝術家林飛龍注入拉美元素！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01053

重慶鋼鐵股份

1.140

異動股

02777

富力地產

1.990

異動股

02195

盈滙企業控股

0.050

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01053 重慶鋼鐵股份
  • 1.140
  • 02777 富力地產
  • 1.990
  • 02195 盈滙企業控股
  • 0.050
  • 02020 安踏體育
  • 86.450
  • 03301 融信中國
  • 0.930
股份推介
  • 02588 中銀航空租賃
  • 62.250
  • 目標︰$68.70
  • 00728 中國電信
  • 4.750
  • 目標︰--
  • 01052 越秀交通基建
  • 3.880
  • 目標︰$4.20
  • 00921 海信家電
  • 25.850
  • 目標︰$36.00
  • 01038 長江基建集團
  • 54.500
  • 目標︰$58.15
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 98.950
  • 00388 香港交易所
  • 305.400
  • 00005 滙豐控股
  • 67.700
  • 00700 騰訊控股
  • 415.800
  • 00941 中國移動
  • 73.500
報章貼士
  • 00066 港鐵公司
  • 29.000
  • 目標︰--
  • 01072 東方電氣
  • 9.770
  • 目標︰$10.60
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 155.400
  • 目標︰$200.00
熱炒概念股
  • 保險 More
  • 01339 中國人民保險集團
  • 3.930
即時重點新聞

16/10/2024 15:01  【施政報告】施政報告懶人包，放寬按揭成數+降烈酒稅一文看清！

16/10/2024 17:08  《盤後部署》施政報告未見驚喜港股成交續跌，新地新盤熱賣可吼

16/10/2024 13:33  【施政報告】金管局：放寬按揭上限至七成，銀行體系仍有充裕緩衝

16/10/2024 11:24  【施政報告】李家超：放寬投資移民至豪宅，成交額至少五千萬以上

16/10/2024 11:42  【施政報告】李家超：減烈酒稅，200元以上部分稅率減至10%

16/10/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１５﹒４６億元，買阿里沽盈富基金

16/10/2024 09:01  【大行炒Ｄ乜】中信里昂升友邦目標至９０元，交銀升美團目標六成

16/10/2024 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７６９３，隔夜拆息與上日尾市維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 家電換新帶動700億銷售，廣東發169億再融資債新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

施政報告2024 | 放寬住宅按揭成數上限，購豪宅計入投資移民資格，地產股可以再部署？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

施政報告2024 | 打造啟德體育園為體育和盛事地標新文章
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

消委會︱超市「縮水式通脹」9成調查貨品減量！呢款餅變相加價達26%！邊款杯麵／花生朱古力／百力滋包裝有變？教你Check一網站精明格價 即睇變相加價產品
人氣文章

師傅靈靈法

墓地風水 Part 2：骨灰龕場都要睇風水！遷墓要做咩儀式？墓地要如何維護？香港有咩名墓？
人氣文章

玩樂 What’s On

黑白大廚︱官方確認第二季開拍！幾時有得睇？製作人預計規模擴大升級 人氣名廚Gordon Ramsay會參賽？白種元、安宰成再做評判？
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

放棄婚姻模式是止損的方法？世人眼中離經叛道的「開放式關係」，竟是無望者的逃生口
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

被出軌卻先開口道歉？重建婚姻，雙方都要認領自己的責任
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

《我談的那場戀愛》：寂寞教人捨得花錢買假希望，一場自欺欺人的戀愛
健康好人生 Health Channel
人氣文章
心臟病 丨 打邊爐兩個習慣恐增心臟衰竭死亡風險達5成！喘腫累 + 9大外貌變化可能是患心臟病警號！
人氣文章
頭頸癌 ｜ 美國研究發現：口腔18種細菌可增患頭頸癌風險達5成！專家：做齊3件事可減患癌風險！
人氣文章
屈髖肌力訓練（下）：如何透過屈髖肌力訓練減少腰部壓力？4個簡易動作，伸展肌腱、強化臀部、屈髖肌力，增加穩定性，保護腰椎！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/10/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/10/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/10/2024 19:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/10/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事16/10/2024
神州經脈 | 家電換新帶動700億銷售，廣東發169億再融資債
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

如箭在弦：伊朗擁有核武嗎？

16/10/2024 18:43

大國博弈

施政報告 | 李家超︰施政報告沿用綠色封面，代表和諧活力和繁...

15/10/2024 12:00

施政報告2024

FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央...

14/10/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處