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平保業績對辦獲大行唱好，股價先升後跌應如何部署？

22/10/2024

　　平保(02318)昨日(21日)收市後公布業績，首三季盈利按年升36%至1191.8億元人民幣，新業務價值增34%至351.6億元人民幣，單計第三季增1.1倍至128.4億元人民幣，高於市場預期的105.6億元人民幣。平保績後獲大行普遍唱好，其中中金最牛看66.9元。不過，亦有大行指其股價過去一個月已累升三成，料市場對其業績反應平淡。值得一提，新華保險(01336)、人保(01339)、太保(02601)、財險(02328)及國壽(02628)等內險股此前已發盈喜，平保業績理想應已在市場預期內，今日(22日)股價先升後回，最終跌約1.8%，若想吸納應如何部署？

 

平保業績對辦獲大行唱好，股價先升後跌應如何部署？

 （網上圖片）

 

首三季純利按年升36%　新業務價值增34%

 

　　平保截至2024年9月30日止九個月，實現歸屬於母公司股東的營運利潤1138.18億元人民幣，按年增長5.5%；歸屬於母公司股東的淨利潤1191.82億元人民幣，按年增長36.1%，基本每股收益為6.73元人民幣。期內營業收入8618.17億元人民幣，按年增長8.7%；年化營運ROE為15.9%；平安保險資金投資組合實現年化綜合投資收益率5%，按年上升1.3個百分點。壽險及健康險業務新業務價值為351.6億元人民幣，按年增長34.1%。其中代理人渠道新業務價值增長31.6%，人均新業務價值增長54.7%，銀保渠道新業務價值增長68.5%。

 

　　首三季平安產險保險服務收入2460.22億元人民幣，按年增長4.5%；實現營運利潤139.87億元人民幣，增長39.7%。整體綜合成本率97.8%，按年優化1.5個百分點。期內平安銀行實現淨利潤397.29億元人民幣，按年增長0.2%。截至9月底止，核心一級資本充足率升至9.33%，撥備覆蓋率251.19%。

 

　　展望未來，平保表示，內地經濟發展的基本面沒有改變，市場潛力大、經濟韌性強等有利條件沒有改變。集團將深耕金融主業，持續深化｢綜合金融+醫療養老｣雙輪並行、科技驅動戰略，精進經營管理水平，扎實推進業績的恢復與增長，不斷提升金融服務實體經濟的質效。

 

瑞銀：料OPAT增長加快派息增加　予目標價59元

 

　　瑞銀發表研究報告指，平保每股稅後營運利潤(OPAT)首9個月按年增長5.5%至1140億元人民幣，大致符合該行預期，集團純利按年增36%至1190億元人民幣，或優於市場預期，新業務價值按年增34%至350億元人民幣，大致符合該行預期。在今年第四季，預計集團OPAT增速將按年增加，料今年OPAT增長約10%，預計全年派息將升至2.44元人民幣，意味著其H股股息收益率預測為5.4%，予未來12個月目標價59元及「買入」評級。

 

　　滙豐環球研究指，平保今年首九月新業務價值按年增34.1%，但第三季資產管理部門的虧損再次引發該行對進一步減值的擔憂。預期公司在2023年至2026年期間，業務價值、內涵價值、每股OPAT以及每股派息將分別錄得7.6%、8.8%、9%以及3.3%的年複合增長率，將其H股目標價由56元上調至57元，維持「買入」評級，並將A股目標價由56元人民幣上調至57元人民幣，維持「持有」評級。

 

大摩：已回到健康增長軌道　予目標價65元

 

　　摩根士丹利指，平保首三季稅後經營溢利按年升5.5%，符合預期；核心金融業務增長5.7%。資產管理業務淨虧損收窄，而新業務價值增長34%，略超出預期。平保將繼續降低風險，並相信其已回到健康增長的軌道上，予「增持」評級，目標價65元。

 

　　高盛表示，平保第三季業績大致符合該行預期，期內投資資產增長強勁，壽險營運利潤好過預期。公司第三季新業務價值超出預期，壽險新業務價值也顯著超過該行及市場預期，主要受惠於新保單銷售的強勁增長和利潤率擴張。然而，公司的資產管理業務於第三季再次錄得虧損，儘管管理層對未來持謹慎樂觀態度，並相信資產風險在可控範圍內。公司基本營運趨勢改善，但考慮到其港股及A股於過去一個月分別累升30%及29%，相信市場對其業績反應較為平淡。公司如要推動進一步估值重評，明年銷售需有強勁勢頭，且經濟增長前景要有所改善，維持目標價52元及「買入」評級。

 

中金：首三季業績勝預期　目標價維持66.9元

 

　　中金稱，平保首三季業績整體好於預期，淨利潤1191.8億元人民幣，按年增長36.1%，好於該行預期2%，主要由於該行此前預測未考慮陸金所併表影響 ，可比口徑壽險新業務價值按年增長34.1%，對應第三季按年升1.1倍；首三季營運利潤按年升5.5%至1138.2億元人民幣，略低於該行預期，主要由於資管和金融賦能板塊低於該行預期。綜合考慮平保過往所作改革、近期一籃子經濟政策，以及監管推動行業高質量發展的各項措施，外部環境挑戰最大的時候或已過去，當前平保可能處於新一輪盈利增長周期的開始，維持對其盈利預測、「跑贏行業」評級和目標價66.9元不變。


　　花旗指，平保首三季業績好壞參半。受到第三季首年保費增長和利潤率擴張推動，新業務價值按年增長34%，勝預期。綜合成本率改善1.5個百分點。盈利按年增長36%符合預期。公司營業利潤增長回升，但仍受到資產管理和科技部門持續影響。儘管股市反彈，在不同資產和負債折現率的拖累下，淨資產值按季下降2.5%。平安人壽和財產保險的核心償付能力比率在第三季末分別按季下降4個百分點和6個百分點，至119%和176%，管理層指，股息將根據集團的經營利潤持續分配，予「買入」評級，目標價52.5元。

 

黃瑋傑：利潤太受投資收益影響　惟短期仍可先看52元

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指平保與港交所(00388)有些相似，業績反映過去一段時間的投資收益，但未來無人可保證股市長升不跌或長跌不升，存在很大不確定性，但近來見到不止平保，國壽及太保也公布頭三季盈利增長主要因投資收益增加很多，雖然不能說完全無其他亮點，例如平保及其他內險股的保費收入、新業務價值及新業務價值率都表現不錯，不過，如果利潤太受投資收益影響，一旦投資收益下跌，利潤受影響會較大。

 

　　股價方面，黃瑋傑指，平保於52元見初步阻力，之前由10月7日高位59.8元回落後，最低跌至46.6元，之後反彈至52.4元，除了接著第二日見過52.05元，跟著6日都未見過52元或以上，所以可先以52元作為短期目標，若升穿52元，才將目標上移至55元，以46元止蝕。國壽也可以如此分析，它由10月7日高位20.6元回落後，到10月9日最低跌至14.98元，上周亦最低見過15.2元，即暫見15元有支持，但跌至14.98元後，最高只彈至17元，故若升近17元無力突破，有貨宜先沽出，相反若升穿並企穩17元，可將目標上移至18.3元，以14.8元止蝕。

 

　　平保今日收市跌1.84%收報48.15元，成交32.44億元。其他內險股亦普遍向下，國壽跌0.61%報16.38元，人保跌0.25%報3.96元，新華保險跌1.5%報26.3元，財險跌0.16%報12.18元，惟太保升0.7%報28.95元。

 

平保業績對辦獲大行唱好，股價先升後跌應如何部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


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