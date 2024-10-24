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港股 | 午市前瞻 | 蘋果AI在華難落地 蘋概股受壓後續難言利好

24/10/2024

 

　　外圍美股受壓，港股今早繼續失方向，盤中受內需內房及平台股下跌拖累，恒生指數半日報20555，跌205點或1%，主板成交超過951億元。恒生中國企業指數報7385，跌92點或1.2%。恒生科技指數報4523，跌81點或1.8%。

 

港股 | 午市前瞻 | 蘋果AI在華難落地 蘋概股受壓後續難言利好

（Shutterstock圖片）

 

阮子曦：恒指月內攻關兩萬一

 

　　恒指今日低開184點，一路輕微下跌，最多曾跌288點，跌穿10天線（約20617點），後續稍微回穩。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，因為今年大部分的政策已經出台了，剩餘兩個月再有大力度政策出台的可能性不大。現時恒指在區間整固，更多是跟著A股市場走。A股市場走勢反覆，資金亦持保守態度。他指出，恒指這個月內有機會衝上21000點，但他同時強調期望不應太大，恒指可能在摸頂後迅速回落。他坦言，今年恒指已經見頂（約23000點）。

 

　　談及恒指會不會跌穿20000點時，他表示，內地除非再出現像禁止銀行借貸炒股、新政策出台遜於預期等利淡情況，短線恒值跌穿兩萬的可能性很小。他指出，現時恒指的波幅收窄，不再出現以往600-700點的波幅，上落幾百點是在預期之內的。

 

蘋概股受壓，短線上升需等利好消息

 

　　天風國際分析師郭明錤發表報告稱，最新產業調查顯示，蘋果從今年第四季起開始削減iPhone 16訂單。報告指出，在今年第四季至明年上半年期間，iPhone 16共砍單約1000萬部，大部分屬於非Pro型號。目前估計，iPhone 16今年下半年的產量為8400萬部，低於先前的約8800萬部。

 

　　目前預計2024年第四季iPhone總產量為8000萬部，較去年同期減少約4.7%。近期AI配備帶動市場憧憬iPhone出貨量，但蘋果砍單反映事實未必符合預期。舜宇光學(02382)半日跌3.22%，報46.65元，瑞聲科技(02018)跌2.17%，報31.6元。

 

　　阮子曦表示，由於Apple Intelligence的應用在內地並未完全啟動，以AI為賣點的iPhone 16對內地消費者而言吸引力不足，所以短線蘋概股跟著受壓，需要等市場進一步釋放利好信號，例如瑞聲科技出第三季度業績等。

 

　　談及近期蘋果CEO庫克再度訪華，市場是否可以憧憬未來有利好信號釋放？阮子曦直言可能性不大，因據目前的消息，庫克的會面更多是圍繞如何落地AI。

 

　　具體談到蘋概股個股，舜宇光學早盤低見45元，創本月新低。阮子曦指出，舜宇光學沿著跌軌走，近期有輕微地淺撈，但短線不看好，預期會跌到42元。同樣是蘋果供應鏈股份，對於比亞迪電子(00285)，他表示，比亞迪電子近期呈橫行局面。如果要入場的話，需要等到31元左右入場，另外可以等近期公布業績后再考慮。但他坦言，對業績的憧憬不要太高。

 

港股 | 午市前瞻 | 蘋果AI在華難落地 蘋概股受壓後續難言利好

舜宇光學股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 蘋果AI在華難落地 蘋概股受壓後續難言利好

瑞聲科技股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 蘋果AI在華難落地 蘋概股受壓後續難言利好

比亞迪電子股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社中國組

 

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